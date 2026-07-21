Mclaren ve Spa ukázal potenciál vozu. Lando Norris vyzval tým k analýze

Lando Norris
Lando Norris, foto: McLaren
Josef Mráček VČERA 14:59
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Lando Norris sice ve Velké ceně Belgie nezískal výrazný bodový zisk, přesto označil výkon McLarenu ve Spa-Francorchamps za jeden z nejlepších v sezoně. Britský jezdec věří, že tým konečně odhalil potenciál vozu, zároveň ale přiznal, že stále nerozumí výraznému rozdílu mezi silným výkonem v Belgii a problémy na Silverstonu.

Lando Norris vstupoval do závodu ve Spa s nadějnou rychlostí. V kvalifikaci obsadil třetí místo, ale kvůli penalizaci za použití komponentu pohonné jednotky nad povolený limit musel startovat až z 13. pozice.

Přestože přišel o výhodnou startovní pozici, předvedl silný závod a dokázal se postupně probojovat pořadím vzhůru. Cílem projel na sedmém místě a v posledním kole navíc zajel nejrychlejší kolo závodu.

Podle Norrise patřil výkon McLarenu ve Spa k nejlepším v celé sezoně. Výrazný rozdíl oproti předchozí Velké ceně Británie, kde měl tým z Wokingu velké problémy, však zůstává pro jezdce záhadou.

„Musíme pochopit, proč nám tento okruh tolik vyhovoval a proč jsme byli na Silverstonu tak pomalí. Kdybychom se tam nyní vrátili, stále bychom byli překvapivě pomalí a s autem bychom bojovali,“ uvedl Norris.

Oba okruhy přitom mají několik podobností, což podle britského jezdce ještě více komplikuje hledání odpovědi. McLaren proto potřebuje zjistit, které vlastnosti tratí způsobily tak rozdílnou výkonnost.

Norris zároveň přiznal překvapení z výkonu Mercedesu. Očekával, že tým bude ve Spa ještě dominantnější, zejména kvůli výhodě v maximální rychlosti a novému režimu aktivní aerodynamiky.

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„Je to trochu překvapivé, protože Mercedes měl v minulosti vždy o něco lepší výkon v kvalifikaci než v závodě. V posledních třech, čtyřech nebo pěti závodech ale podle mě ostatní týmy trochu stáhly náskok,“ řekl Norris.

Podle jezdce McLarenu Mercedes stále těžil z velmi silného výkonu na jedno kolo, což ukázal Kimi Antonelli ziskem pole position. V samotném závodě však rozdíl mezi Mercedesem a ostatními špičkovými týmy nebyl tak výrazný.

„Je to trať, kde hodně záleží na rovinkách a maximální rychlosti, což je oblast, kde mají proti nám určitou výhodu. Přesto jsem možná trochu překvapený, že nebyli mnohem silnější,“ vysvětlil Norris.

Mercedes nakonec ve Spa zvítězil, takže podle Norrise rozhodně neměl špatný víkend. McLaren ale podle něj ukázal, že se dokáže přiblížit nejrychlejším soupeřům.

„Určitě jsme byli blíž, než jsme očekávali, a to je dobré znamení. Jen stále nevíme proč. Musíme tomu porozumět, abychom dokázali tuto výkonnost zopakovat i na dalších tratích,“ dodal Norris.

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Témata:
Lando Norris McLaren GP Belgie (Spa-Francorchamps)
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