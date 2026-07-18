Kimi Antonelli získal pole position na Velkou cenu Belgie. Jezdec Mercedesu porazil Maxe Verstappena o tři desetiny sekundy, zatímco Lando Norris odstartuje třetí. Verstappen využil slipstream od Isacka Hadjara, ale na tempo Antonelliho nestačil. Kvalifikaci ovlivnila červená vlajka po chybě Oscara Piastriho i problémy Alonsa a Hülkenberga.
Kvalifikace na Velkou cenu Belgie ve Spa-Francorchamps přinesla nejrychlejší kolo Kimiho Antonelliho, který si dojel pro první místo na startovním roštu. Jezdec Mercedesu potřeboval až druhý pokus v závěrečné části kvalifikace, aby definitivně získal pole position.
Antonelli zajel rozhodující čas 1:44,3 a porazil Maxe Verstappena o přibližně tři desetiny sekundy. Nizozemec přitom využil pomoc týmového kolegy Isacka Hadjara, který mu na dlouhé rovince poskytl důležitý vzduchový pytel. Hadjar ale kvůli penalizaci za výměnu motorových komponent odstartuje až ze zadní části startovního roštu.
První část kvalifikace začala poměrně pomalu. Na trať nejprve vyjeli pouze oba vozy Cadillacu a Lance Stroll, zatímco zbytek jezdců čekal v boxech. Postupně se ale zapojili všichni a nejrychlejší čas v úvodu zajel Lando Norris před Verstappenem a Hadjarem.
Lewis Hamilton nastoupil do kvalifikace po těžké havárii z posledního tréninku. Ferrari muselo na jeho monopostu vyměnit zadní zavěšení, podlahu i převodovku. Britský jezdec si stěžoval na nedostatečně zahřáté pneumatiky a po prvních pokusech figuroval až na desátém místě.
Z první části kvalifikace nakonec vypadli Alex Albon, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso a Lance Stroll. O postup bojoval také Oliver Bearman, který se do další části dostal s minimálním náskokem pouhých 0,007 sekundy.
Ve druhé části kvalifikace Antonelli okamžitě ukázal svou rychlost. Časem 1:45,1 porazil svého týmového kolegu George Russella o půl sekundy a zařadil se před Verstappena. Russell mezitím klesl až na osmou pozici za Charlese Leclerca, Norrise, Hamiltona, Verstappena, Hadjara a Oscara Piastriho.
Lewis Hamilton se během druhé části znovu dostal do boje o postup a jeho mechanici mezitím kontrolovali vůz přímo v garáži. Ferrari však nemělo jistotu a Leclerc se také vydal na další rychlé kolo, přestože byl v průběžném pořadí před Hamiltonem.
Druhá část kvalifikace přinesla vyřazení Liama Lawsona, Pierra Gaslyho, Franca Colapinta, Nica Hülkenberga, Carlose Sainze a Olivera Bearmana. Hülkenberg navíc nedokončil návrat do boxů, protože jeho Audi zastavilo na trati kvůli hydraulickému úniku. Tým mu oznámil: „Promiň, Nico, musíme auto zastavit, máme hydraulický únik.“
V závěrečném souboji o pole position začal Q3 dramaticky. Oscar Piastri si stěžoval na nebezpečné vypuštění Gabriela Bortoleta z boxů, protože brazilský jezdec byl podle něj příliš blízko jeho McLarenu.
Verstappen nejprve díky Hadjarovu slipstreamu zajel nejlepší čas a dostal se do čela výsledkové tabulky. Jeho vedení však netrvalo dlouho, protože Lando Norris ho překonal časem 1:44,801 a posunul se na provizorní pole position před Antonelliho a Leclerca.
Kvalifikaci následně přerušila červená vlajka. Oscar Piastri vyjel v zatáčce Stavelot mimo trať a vymetl štěrk na asfalt, který museli traťoví komisaři odstranit kvůli bezpečnosti.
Po restartu Verstappen znovu využil týmovou spolupráci s Hadjarem a zlepšil svůj čas na 1:44,6. Ani to ale nestačilo na Antonelliho, který v rozhodující chvíli zajel ještě rychlejší kolo a získal první místo na startu belgického závodu.
Norris nakonec klesl na třetí místo, zatímco George Russell se posunul na čtvrtou příčku. Ferrari obsadilo páté a šesté místo díky Charlesi Leclercovi a Lewisi Hamiltonovi. Za nimi skončili Oscar Piastri, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto a Isack Hadjar, který i přes penalizaci pomohl Verstappenovi k lepší pozici.
Výsledky kvalifikace GP Belgie:
1. Andrea Kimi Antonelli – Mercedes – 1:44.361
2. Max Verstappen – Red Bull – +0.317
3. Lando Norris – McLaren – +0.440
4. George Russell – Mercedes – +0.508
5. Charles Leclerc – Ferrari – +0.532
6. Lewis Hamilton – Ferrari – +0.534
7. Oscar Piastri – McLaren – +0.655
8. Arvid Lindblad – Red Bull – +0.782
9. Gabriel Bortoleto – Sauber – +1.267
10. Isack Hadjar – Racing Bulls – +19.194
11. Liam Lawson – Racing Bulls – 1:46.120
12. Pierre Gasly – Alpine – 1:46.331
13. Franco Colapinto – Alpine – 1:46.392
14. Nico Hülkenberg – Audi – 1:46.671
15. Carlos Sainz – Williams – 1:46.777
16. Oliver Bearman – Haas – 1:46.779
17. Alex Albon – Williams – 1:47.120
18. Esteban Ocon – Haas – 1:47.801
19. Valtteri Bottas – Cadillac – 1:47.823
20. Sergio Pérez – Cadillac – 1:47.971
21. Fernando Alonso – Aston Martin – 1:50.002
22. Lance Stroll – Aston Martin – 1:50.177
Kimi Antonelli získal pole position na Velkou cenu Belgie. Jezdec Mercedesu porazil Maxe Verstappena o tři desetiny sekundy, zatímco Lando Norris odstartuje třetí. Verstappen využil slipstream od Isacka Hadjara, ale na tempo Antonelliho nestačil. Kvalifikaci ovlivnila červená vlajka po chybě Oscara Piastriho i problémy Alonsa a Hülkenberga.
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