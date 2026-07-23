Aston Martin před GP Maďarska odhalil velký balík vylepšení pro AMR26. Po slabém startu sezony tým vsadil na rozsáhlou modernizaci místo menších úprav. Nová verze přináší nižší hmotnost, upravenou aerodynamiku i zavěšení. Další vylepšení s Hondou dorazí později.
Aston Martin před víkendovou Velkou cenou Maďarska představil výrazně přepracovanou verzi svého monopostu AMR26. Tým doufá, že rozsáhlý balík změn mu pomůže výrazně zlepšit konkurenceschopnost po nevydařeném úvodu sezony.
Na rozdíl od některých soupeřů, kteří během roku přinášeli menší úpravy téměř v každém závodě, se Aston Martin rozhodl pro dlouhodobější strategii. Tým soustředil své zdroje na větší modernizaci, která by měla přinést výraznější posun výkonu.
Hlavním cílem nové specifikace B-spec vozu je snížení hmotnosti. Aston Martin upravil konstrukci šasi i převodovky, aby se monopost co nejvíce přiblížil minimálnímu hmotnostnímu limitu.
Součástí balíčku jsou také změny zadního zavěšení, nové přední křídlo a výrazně přepracované aerodynamické prvky. Tým očekává, že právě v oblasti aerodynamiky může nová verze vozu přinést největší zlepšení.
Nový AMR26 představuje první část dvoufázového modernizačního programu. Druhá část má přijít během Velké ceny Nizozemska, kde Honda plánuje nasadit vylepšenou specifikaci pohonné jednotky.
Technický šéf Aston Martinu Adrian Newey popsal rozsah změn a uvedl, že základní konstrukce vozu zůstává podobná. „Hlavní konstrukční prvky zůstávají stejné – architektura šasi a převodovky se zásadně nemění. Z obou částí jsme ale odstranili hmotnost, což si vyžádalo novou homologaci a nárazové testy přední části šasi,“ vysvětlil.
Newey zároveň uvedl, že přední zavěšení zůstalo beze změny, zatímco zadní část prošla menšími úpravami. „Vyvinuli jsme nový nos a výrazně přepracovali aerodynamické plochy. Základ vozu je podobný, ale přidali jsme velký aerodynamický balík společně s výrazným snížením hmotnosti,“ dodal.
Podle Neweyho má Aston Martin od nové verze velká očekávání, ale konkrétní zlepšení zatím nechce předpovídat. „Očekáváme velký krok vpřed, ale nerad bych uváděl konkrétní čísla. Uvidíme, až se vůz dostane na trať,“ řekl.
Britský konstruktér zároveň přiznal, že Aston Martin v minulosti zaostával v oblasti vývoje simulačních nástrojů. „Do technických simulačních nástrojů nebylo v minulosti dostatečně investováno. Tyto věci ale nepřepíšete a neověříte přes noc. Správné propojení simulací s reálným vozem vyžaduje čas,“ uvedl.
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