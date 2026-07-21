Lewis Hamilton nesouhlasí s trestem za kolizi s Georgem Russellem

Lewis Hamilton nesouhlasil s pětisekundovou penalizací za kolizi s Georgem Russellem v úvodu GP Belgie. Pilot Ferrari tvrdí, že šlo o běžný závodní incident. Navzdory poškozenému vozu a ztrátě přítlaku dojel čtvrtý. Russell se Hamiltona zastal a označil kolizi za závodní situaci.
Lewis Hamilton startoval do závodu v Belgii z pátého místa, zatímco jeho bývalý týmový kolega George Russell vyrážel ze třetí pozice. Na dlouhé rovince Kemmel měl Russell problémy s rychlostí, čehož Hamilton využil k útoku.
Při souboji o čtvrté místo v zatáčce Les Combes se Hamilton snažil předjet soupeře po vnitřní straně. Jeho Ferrari však postihla nedotáčivost a následně narazilo levým předním kolem do pravé strany Russellova Mercedesu.
Russell se po kontaktu roztočil, skončil ve štěrku a závod pro něj okamžitě skončil. Sportovní komisaři následně udělili Hamiltonovi pětisekundovou penalizaci za způsobení kolize.
Podle verdiktu komisařů měl Russell dostatek prostoru na trati a Hamilton nedokázal mezi vozy udržet bezpečný odstup. Britský jezdec Ferrari si trest odpykal během zastávky v boxech za období virtuálního safety caru.
Hamilton s rozhodnutím nesouhlasil a trval na tom, že šlo o běžný závodní incident. „Byla to smůla pro něj i pro mě. Rozhodně jsem nechtěl, aby to tak dopadlo. Myslím si, že to byl závodní incident, takže jsem si nemyslel, že by měl být potrestán. Ale rozhodnutí je takové, jaké je,“ řekl po závodě.
Sedminásobný mistr světa zároveň uvedl, že se Russellovi ještě ozve. „Napíšu mu zprávu, protože se už nejspíš neuvidíme. To poslední, co člověk chce, je kolize s bývalým týmem nebo s jezdcem, kterého si velmi váží. S Georgem máme dobrý vztah, ale prostě se to stalo.“
Russell naopak svého bývalého týmového kolegu neobviňoval. Podle něj Hamilton nic neudělal úmyslně a šlo o závodní situaci. Přiznal však, že větší podíl viny nesl jezdec Ferrari.
Pilot Mercedesu zároveň vysvětlil, že se do celé situace dostal kvůli technickému problému. Jeho baterie se po průjezdu Eau Rouge vybila na nulu, což způsobilo výraznou ztrátu výkonu na rovince Kemmel. „Upřímně si myslím, že to byl závodní incident. Lewis to neudělal schválně. Více viny bylo na jeho straně, ale nešlo o žádný bezohledný manévr,“ uvedl Russell.
Hamilton nakonec projel cílem na čtvrtém místě, pouhých šest sekund od stupňů vítězů. Přiznal však, že jeho víkend ovlivnila už sobotní nehoda ve třetím tréninku, která zkomplikovala nastavení vozu i kvalifikaci. „Byl to těžký víkend. Za sobotní chybu nesu plnou odpovědnost. Kvůli tomu jsme neměli správně nastavené auto a v kvalifikaci jsem skončil níže, než jsme měli. Se správným nastavením jsme mohli bojovat o druhé nebo třetí místo,“ řekl Hamilton.
Britský jezdec také odhalil, že po kolizi s Russellem utrpěl jeho monopost značné poškození. Ferrari přišlo o část podlahy v levé přední části vozu, což znamenalo výraznou ztrátu přítlaku. Přesto dokázal dovézt vůz do cíle na čtvrté příčce a minimalizovat ztráty.
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Lewis Hamilton nesouhlasil s pětisekundovou penalizací za kolizi s Georgem Russellem v úvodu GP Belgie. Pilot Ferrari tvrdí, že šlo o běžný závodní incident. Navzdory poškozenému vozu a ztrátě přítlaku dojel čtvrtý. Russell se Hamiltona zastal a označil kolizi za závodní situaci.
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