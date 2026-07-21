George Russell po odstoupení v úvodu GP Belgie slíbil, že se nevzdá a bude dál bojovat. Jezdec Mercedesu skončil po kolizi s Lewisem Hamiltonem, které předcházely problémy s baterií. Přiznal zklamání, ale nehodu označil za běžný závodní incident.
George Russell měl ve Spa dobře rozjetý závod, když se po startu držel na třetím místě. Jeho šance na dobrý výsledek však výrazně ovlivnil problém s baterií na dlouhé rovince Kemmel.
Kvůli nedostatečnému dobíjení ztratil Russell několik pozic a stal se snadným terčem pro soupeře za ním. Při souboji s Lewisem Hamiltonem se pokusil bránit čtvrté místo, ale při průjezdu zatáčkou Les Combes došlo ke kontaktu.
Hamiltonovo Ferrari se dostalo do kontaktu s Mercedesem a Russell skončil mimo trať ve štěrkové zóně. Pro britského jezdce závod okamžitě skončil, zatímco Hamilton pokračoval dál a po penalizaci dojel čtvrtý.
Pro Russella šlo už o třetí závod v posledních šesti Velkých cenách, ve kterém nezískal body. Před Belgií nebodoval ani v Kanadě po odstoupení a v Monaku skončil kvůli penalizaci až na 12. místě.
Situace výrazně zkomplikovala jeho boj o titul. Zatímco jeho týmový kolega Kimi Antonelli ve Spa zvítězil a navýšil vedení v šampionátu, Russell nyní ztrácí na italského jezdce 50 bodů po deseti odjetých závodech.
Navzdory dalšímu neúspěchu Russell slíbil, že se nevzdá. Na sociálních sítích napsal: „Když nás srazí dolů, znovu se postavíme. Nezáleží na tom, kolikrát se to stane. Letos přišlo mnoho těžkých momentů, ale nepřestanu bojovat.“
Jeho frustrace byla patrná už během závodu, kdy po odstoupení ostře reagoval v týmové rádiové komunikaci. „Končím! Co se sakra stalo s nabitím baterie na rovince? Na rovince jsem neměl vůbec žádnou baterii!“ rozčiloval se Russell.
Následně dodal: „Kluci, tohle je nepřijatelné! Naprosto nepřijatelné!“ Po závodě pak vysvětlil, že problém s baterií měl zásadní dopad na jeho rychlost i bezpečnost.
„Už jsem vůči zklamání skoro otupělý. Když se to děje tak často, člověk si na to zvykne. Z nějakého důvodu se baterie po první zatáčce nedobila a já vyjížděl z ní s o 35 procent méně energie,“ popsal Russell.
Britský jezdec uvedl, že kvůli problému neměl k dispozici ani správný výkon hybridního systému. „Turbo se nedalo dohromady, takže jsem neměl žádný výkon. Na vrcholu Eau Rouge jsem měl nulové procento baterie. Upřímně, bylo to nebezpečné.“
Russell zároveň zdůraznil, že největší frustraci necítil kvůli samotné kolizi s Hamiltonem. „Myslím, že to byl závodní incident. Lewis neudělal nic nebezpečného, byla to jedna z těch situací, které se prostě stanou,“ řekl.
Podle Russella ho nejvíce mrzelo, že se kvůli technickému problému vůbec dostal do zranitelné pozice. „Po první zatáčce jsem byl ve skvělé pozici a chystal jsem se bojovat s jezdci přede mnou až do páté zatáčky. Místo toho mě předjeli tři vozy,“ dodal.
George Russell po odstoupení v úvodu GP Belgie slíbil, že se nevzdá a bude dál bojovat. Jezdec Mercedesu skončil po kolizi s Lewisem Hamiltonem, které předcházely problémy s baterií. Přiznal zklamání, ale nehodu označil za běžný závodní incident.
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