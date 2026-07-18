Kimi Antonelli ovládl závěrečný trénink před kvalifikací na Velkou cenu Belgie časem 1:45,990. Druhý skončil Lando Norris před Maxem Verstappenem. Trénink poznamenala havárie Lewise Hamiltona, který v závěru poškzeným Ferrari narazil do bariéry a přidělal týmu práci před kvalifikací.
Kimi Antonelli zakončil třetí a zároveň poslední volný trénink před kvalifikací na Velkou cenu Belgie na prvním místě. Jezdec Mercedesu zajel už při svém prvním pokusu na měkkých pneumatikách čas 1:45,990, který se nakonec ukázal jako nepřekonatelný.
Úvodních deset minut tréninku bylo poměrně klidných. Týmy šetřily omezenou zásobu pneumatik, a proto většina jezdců vyjela na trať až později. Jakmile se na vozech objevily měkké pneumatiky, tempo se výrazně zvýšilo.
Jako první prolomil hranici 1 minuty a 47 sekund Lewis Hamilton, který při druhém kole na stejné sadě měkkých pneumatik zajel čas 1:46,789 a posunul se do čela průběžného pořadí.
Antonelli však vzápětí odpověděl mimořádně rychlým kolem. Ital překonal Hamiltona téměř o osm desetin sekundy a vytvořil čas, který už nikdo nedokázal překonat. Max Verstappen ani George Russell při svých prvních pokusech jeho výkon neohrozili.
Verstappen se na druhé sadě pneumatik výrazně zlepšil a v závěrečném sektoru využil i aerodynamického zákrytu za Valtterim Bottasem. Přesto na Antonelliho ztratil 0,148 sekundy. Ještě o devět tisícin rychlejší než Verstappen byl Lando Norris, který většinu tréninku absolvoval na středně tvrdých pneumatikách a svůj rychlý pokus odjel až v závěru.
Antonelli se pokusil svůj nejlepší čas ještě vylepšit, ale nepodařilo se mu to. Nejprve udělal chybu v zatáčce La Source a svůj pokus přerušil. Při dalším pokusu byl pomalejší a navíc mu byl čas smazán kvůli překročení traťových limitů.
Velké drama přišlo v samotném závěru tréninku. Hamilton se při posledním rychlém kole snažil přiblížit Antonelliho času, ale v druhé části zatáčky Les Fagnes jel příliš rychle. Vyjel do štěrku a zadním pravým kolem narazil do bariéry, čímž poškodil zavěšení i zadní část vozu. Ferrari nyní čeká před kvalifikací rozsáhlá oprava a tým bude muset zkontrolovat také převodovku.
George Russell obsadil čtvrté místo. Pátý skončil Hamilton i přes závěrečnou havárii, šestý byl Charles Leclerc a sedmou příčku obsadil Oscar Piastri, který za svým týmovým kolegou Norrisem zaostal přibližně o půl sekundy.
Do první desítky se dostali také oba jezdci Audi. Nico Hülkenberg skončil osmý před Gabrielem Bortoletem, desáté místo obsadil Isack Hadjar. Francouz během tréninku zastavil v boxové uličce kvůli zhasnutí motoru, ale mechanici jeho vůz znovu zprovoznili. Po skončení jízdy uvedl, že měl problémy dostat pneumatiky do správné provozní teploty, především na přední nápravě. Hadjar nakonec porazil Arvida Lindblada o pouhých osm setin sekundy, zatímco za nimi skončil Liam Lawson.
Výsledky třetího tréninku na GP Belgie:
1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:45.990
2. Lando Norris (McLaren) +0.139
3. Max Verstappen (Red Bull) +0.148
4. George Russell (Mercedes) +0.367
5. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.392
6. Charles Leclerc (Ferrari) +0.760
7. Oscar Piastri (McLaren) +0.795
8. Nico Hülkenberg (Audi) +0.934
9. Gabriel Bortoleto (Audi) +1.059
10. Isack Hadjar (Red Bull) +1.106
11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.186
12. Liam Lawson (Racing Bulls) +1.700
13. Franco Colapinto (Alpine) +1.914
14. Oliver Bearman (Haas) +1.930
15. Pierre Gasly (Alpine) +1.959
16. Alex Albon (Williams) +2.000
17. Valtteri Bottas (Cadillac) +2.654
18. Carlos Sainz (Williams) +2.709
19. Esteban Ocon (Haas) +2.740
20. Sergio Pérez (Cadillac) +3.000
21. Fernando Alonso (Aston Martin) +4.165
22. Lance Stroll (Aston Martin) +4.641
Kimi Antonelli získal pole position na Velkou cenu Belgie. Jezdec Mercedesu porazil Maxe Verstappena o tři desetiny sekundy, zatímco Lando Norris odstartuje třetí. Verstappen využil slipstream od Isacka Hadjara, ale na tempo Antonelliho nestačil. Kvalifikaci ovlivnila červená vlajka po chybě Oscara Piastriho i problémy Alonsa a Hülkenberga.
Kimi Antonelli ovládl závěrečný trénink před kvalifikací na Velkou cenu Belgie časem 1:45,990. Druhý skončil Lando Norris před Maxem Verstappenem. Trénink poznamenala havárie Lewise Hamiltona, který v závěru poškzeným Ferrari narazil do bariéry a přidělal týmu práci před kvalifikací.
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