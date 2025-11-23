GP Las Vegas: Max Verstappen kraluje, chyba Landa Norrise rozhodla závod

Max Verstappen si vítězstvím udržel šance v boji o titul. Lando Norris však odjíždí ze závodu s ještě bezpečnějším náskokem v čele šampionátu.
Max Verstappen si v Las Vegas připsal klíčové vítězství, které mu pomohlo udržet se v boji o titul. Hned po startu využil chyby Landa Norrise, který při tvrdé obraně pozdě zabrzdil, vyjel ze stopy a přišel o rychlost. „Potřebovali jsme tenhle výsledek,” řekl po závodě Verstappen, jenž se díky tomu rychle dostal do čela.
Norris později přiznal, že situaci přehnal. Kromě Verstappena ho vzápětí předjel i George Russell, který dokázal nizozemského jezdce v úvodu mírně potrápit. Red Bull však tlak ustál a postupně si vybudoval náskok, díky kterému se Mercedes nedostal do DRS dosahu.
Když Russellovo tempo začalo klesat, Norris se chystal zaútočit. Mercedes ale reagoval chytrou strategií a Russell zkusil undercut na tvrdých pneumatikách, což Norrisovy plány odsunulo až za zastávky. Na krátký okamžik se zdálo, že by Russell mohl Verstappena po pitstopech znovu ohrozit.
Verstappen se však vrátil na trať s náskokem přes jednu sekundu. Díky čerstvějším pneumatikám rychle odjel a Russell se brzy stal snadnou kořistí. Norris ho ve 34. kole bez potíží předjel. Russell následně vysvětlil svůj opatrný přístup slovy, že nemělo cenu riskovat a že chtěl dovézt alespoň pódium.
McLaren poté vyzval Landa Norrise, aby se pokusil Verstappena dohnat, ale Red Bull měl závod pevně pod kontrolou. Verstappen dostával průběžné informace o soupeřově tempu a okamžitě na ně reagoval rychlými koly. „Držel jsem si bezpečný odstup, věděl jsem, že mě nebude snadné dojet,“ uvedl po závodě. Norris tak reálnou šanci na znovuzískání vedení neměl.
V závěru závodu Norrise zpomalila nutnost šetřit palivo, během čtyř kol přišel zhruba o 14 sekund. Jeho náskok na Russella byl ale dostatečný, aby si druhé místo udržel bez problémů. Russell mezitím bojoval se stejnými problémy se servomotorem jako v kvalifikaci, ale díky tomu, že ho dlouho blokoval Andrea Kimi Antonelli, nebyl ohrožen jeho pódiový výsledek.
Antonelli předvedl výborný výkon, když po brzké zastávce zvládl na tvrdých pneumatikách odjet 48 kol a posunul se až na čtvrté místo. O něj však nakonec přišel kvůli pětisekundovému trestu za drobný předčasný start. „Nevšiml jsem si toho,“ bránil se mladý Ital, kterému tak unikl životní výsledek.
Z trestu nakonec těžil Oscar Piastri, který se posunul na čtvrté místo a alespoň částečně zmírnil svou bodovou ztrátu na Norrise. Ta nyní činí 30 bodů. Piastri se v závěru dokázal udržet před Charlesem Leclercem, se kterým bojoval za zpomalujícím Antonellim.
Carlos Sainz dojel sedmý a Isack Hadjar osmý, čímž potvrdili své silné kvalifikační výkony. Body si odvezli také Nico Hülkenberg a Lewis Hamilton. Ten předvedl skvělou stíhací jízdu z devatenáctého místa a závod dokončil i přes kontakt s Alexem Albonem ve 13. kole, který se obešel bez větších škod.
1. Max Verstappen – Red Bull Racing
2. Lando Norris – McLaren +20.741
3. George Russell – Mercedes +23.546
4. Oscar Piastri – McLaren +27.650
5. Kimi Antonelli – Mercedes +30.488
6. Charles Leclerc – Ferrari +30.678
7. Carlos Sainz – Williams +34.924
8. Isack Hadjar – Racing Bulls +45.257
9. Nico Hulkenberg – Kick Sauber +51.134
10. Lewis Hamilton – Ferrari +59.369
11. Esteban Ocon – Haas F1 Team +60.635
12. Oliver Bearman – Haas F1 Team +70.549
13. Fernando Alonso – Aston Martin +85.308
14. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing +86.974
15. Pierre Gasly – Alpine +91.702
16. Liam Lawson – Racing Bulls +1 kolo
17. Franco Colapinto – Alpine +1 kolo
Alex Albon – poškození po havárii
Gabriel Bortoleto – kolize
Lance Stroll – kolize
