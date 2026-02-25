Oliver Bearman prozradil, že Haas zvažoval inspiraci od Ferrari se zadním křídlem, nakonec se však rozhodl jít jinou cestou.
Ferrari během závěrečného předsezónního testu v Bahrajnu opět upoutalo pozornost. Tým přivezl SF-26 s několika novými aerodynamickými úpravami, které ihned vzbudily zájem soupeřů i odborníků. Nejvíce debat vyvolalo nové pohyblivé zadní křídlo, jež se odlišuje od většiny řešení ostatních týmů.
Už ve středu Ferrari testovalo menší křidélko u výfuku, které má zlepšit přítlak a stabilitu vozu. Následující den tým představil radikální novinku, rotující zadní křídlo využívající nové možnosti aktivní aerodynamiky sezony 2026.
Podle nových pravidel mohou být pohyblivé prvky jak na předním, tak na zadním křídle. Většina týmů používá známý systém DRS, kdy se klapka při rovince otevírá, Ferrari ale zvolilo jiný přístup. Horní části zadního křídla se při aktivaci otáčejí místo toho, aby se otevírala samostatná klapka.
Technický analytik Matt Somerfield upozornil, že jde o unikátní a technologicky odvážné řešení, které je zároveň vizuálně výrazné. Audi a Alpine sice přišly s vlastními alternativami, ale žádný tým nepoužil podobný rotační princip, což dělá Ferrari jediným s tímto typem konstrukce na startovním poli 2026.
Lewis Hamilton si nový systém během testů vyzkoušel jen krátce a odjel s ním pět kol, než se tým vrátil ke starší verzi. Přesto jeho první dojmy byly pozitivní a ukazovaly na inovativní charakter konstrukce.
Šéf stáje Fred Vasseur uvedl, že konečné rozhodnutí o nasazení nové verze při úvodní Velké ceně Austrálie zatím nepadlo. „Myslím, že všichni inovují. Někdy je to vidět, někdy ne,“ řekl a dodal, že viditelné změny nejsou tak zásadně odlišné od ostatních týmů.
V paddocku se také spekuluje, že některé stáje mohou mít problémy dostat se na letošní minimální hmotnost vozu 768 kilogramů, což je o 32 kilogramů méně než loni. Nové baterie, které vyrovnávají poměr výkonu mezi spalovacím motorem a elektrickou energií 50:50, ztěžují snižování hmotnosti, takže každé kilo je pro designéry citlivé.
Oliver Bearman přiznal, že Haas křídlo Ferrari pečlivě analyzoval, ale nakonec se rozhodl jej nepoužít. „Ano, viděl jsem to a vypadá to skvěle, ale je to také těžké,“ komentoval mladý Brit. „Každý o tom přemýšlel, včetně nás, ale vždy existuje kompromis.“
Bearman popsal svůj první dojem z křídla na trati: „Byl jsem za Lewisem a viděl jsem to a říkal si, ‚Co se děje?‘ Myslel jsem, že je to rozbité, ale ve skutečnosti je to opravdu inovativní a elegantní. Pokud to na trati funguje, Ferrari udělalo něco správně.“
Oliver Bearman prozradil, že Haas zvažoval inspiraci od Ferrari se zadním křídlem, nakonec se však rozhodl jít jinou cestou.
