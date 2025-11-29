GP Kaatru: Oscar Piastri vyhrál sprint, Lando Norris je krok od mistrovské trofeje

Oscar Piastri ovládl sprint na Velké ceně Kataru Formule 1, když si po sebevědomém výkonu dojel pro vítězství. Lando Norris sice nedosáhl na čelo, ale připsal si cenné body a zároveň stáhl část náskoku Maxe Verstappena v šampionátu.
McLaren má za sebou další úspěšný závodní víkend v Kataru. Oscar Piastri vyhrál sprint po bezchybném výkonu a od startu až do cíle si udržel vedení před Georgem Russellem. Lando Norris skončil třetí poté, co v závěru ubránil svou pozici před dotírajícím Maxem Verstappenem.
O výsledku sprintu rozhodl už start. Piastri dobře odjel z pole position, Russell ani Norris ho neohrozili a Australan si brzy vytvořil bezpečný náskok. Fernando Alonso na čtvrtém místě neudržel tempo a postupně ho předjeli oba jezdci Red Bullu – nejdříve Júki Cunoda a poté Max Verstappen.
Cunoda později nechal Verstappenovi prostor, takže se nizozemský pilot dostal na čtvrté místo a pokusil se stahovat ztrátu na Norrise. Brzy si však začal stěžovat na problémy s poskakováním vozu, které měl i v kvalifikaci. Navíc úzká trať v Losailu generovala hodně špinavého vzduchu, což znesnadňovalo předjíždění. Bez pitstopů tak bylo zřejmé, že pořadí z úvodu závodu zůstane většinou beze změny.
Jediný výraznější posun v poli přišel ve 12. kole, kdy Alonso chyboval v poslední zatáčce. Andrea Kimi Antonelli toho využil a v první zatáčce se posunul na šesté místo. Mladý Ital mohl profitovat i z trestu pro Cunodu, který dostal pět sekund za limity tratě. Jenže Antonelli byl nakonec penalizován za stejný prohřešek, takže pořadí zůstalo beze změny. Sedmý Alonso měl za sebou Carlose Sainze, jenž ve Williamsu získal poslední bod před Isackem Hadjarem a Alexandrem Albonem.
Charles Leclerc naopak po špatném startu ztratil několik pozic a propadl se až na třinácté místo. Lewis Hamilton, který startoval z boxů, se během sprintu nedokázal posunout a dojel sedmnáctý.
Po sprintu je boj o titul mimořádně napínavý. Lando Norris vede šampionát o 22 bodů před Oscarem Piastrim a Max Verstappen ztrácí 25 bodů. Pokud Norris vyhraje nedělní Velkou cenu, stane se poprvé v kariéře mistrem světa.
1. Oscar Piastri – McLaren
2. George Russell – Mercedes (+4.951)
3. Lando Norris – McLaren (+6.279)
4. Max Verstappen – Red Bull Racing (+9.054)
5. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing (+19.327)
6. Kimi Antonelli – Mercedes (+21.391)
7. Fernando Alonso – Aston Martin (+24.556)
8. Carlos Sainz – Williams (+27.333)
9. Isack Hadjar – Racing Bulls (+28.206)
10. Alexander Albon – Williams (+28.925)
11. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber (+32.966)
12. Oliver Bearman – Haas F1 Team (+34.529)
13. Charles Leclerc – Ferrari (+35.182)
14. Liam Lawson – Racing Bulls (+36.916)
15. Esteban Ocon – Haas F1 Team (+38.838)
16. Nico Hülkenberg – Kick Sauber (+39.638)
17. Lewis Hamilton – Ferrari (+46.171)
18. Pierre Gasly – Alpine (+69.534)
19. Lance Stroll – Aston Martin (+77.960)
20. Franco Colapinto – Alpine (+80.804)
