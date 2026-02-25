Carlos Sainz apeloval na FIA a FOM, aby při zavádění nových pravidel F1 zachovali určitou flexibilitu. Podle něj může být potřeba drobných úprav, až se týmy poprvé postaví před specifické výzvy některých okruhů.
Nová éra Formule 1 přináší nejen revoluční technologie, ale i napětí kolem toho, jak se s nimi týmy a jezdci vypořádají. Carlos Sainz upozorňuje, že zavedení složitějších systémů rekuperace energie může být na některých okruzích testem nejen pro jezdce, ale i pro pravidla samotná.
Španělský pilot vyzval Mezinárodní automobilovou federaci (FIA) a promotéry F1, aby přistupovali k novým předpisům s určitou flexibilitou. Podle něj mohou vysoké nároky na rekuperaci energie na tratích jako Melbourne či Džidda vyžadovat jemné doladění, aby vozy zvládly optimálně využít energii a zároveň zajistily bezpečnost a konkurenceschopnost.
„Myslím, že Melbourne bude určitě náročnější. Ale přesně nedokážu říct, protože jsem zatím nespustil simulace pro to, co nás čeká na trati,“ řekl Sainz pro Motorsport.com. Jeho slova odrážejí nejistotu, kterou pociťují nejen jezdci, ale i technické týmy, které se snaží odhadnout, jak budou nové systémy rekuperace energie fungovat v praxi.
Sainz apeluje na flexibilitu ze strany FIA a FOM. „Můj hlavní vzkaz je, že na začátku sezony bychom měli zůstat otevření. Je možné, že některá pravidla ohledně množství energie, kterou musíme získat a využít během kola, jsou přehnaná,“ upozornil španělský pilot. Podle něj některé okruhy mohou být v pohodě, jiné však pravděpodobně vyžadují úpravy.
Australský Albert Park nebo okruh v Džiddě mohou být energeticky náročnější, a proto je podle Sainze potřeba připravit se na možnost úprav. „Je to obrovská změna. Nikdo nemohl přesně předpovědět, kolik přítlaku a odporu vzduchu auta budou mít, ani jak týmy zvládnou využití ERS,“ dodal.
Jeho apel lze chápat jako preventivní varování, aby regulátoři zůstali pružní a umožnili týmům doladit systémy podle reálných podmínek. Rigidní přístup by mohl vést k neočekávaným problémům s výkonem nebo stabilitou vozu.
Podle zdrojů z paddocku některé stáje již nyní testují simulace specifických okruhů, aby zjistily, zda jejich ERS systémy potřebují jemné doladění. Týmy se tak snaží minimalizovat riziko problémů při prvních závodech a předejít potenciálním technickým komplikacím.
„Takže můj jediný vzkaz je zůstat flexibilní, místo abychom byli striktně fixovaní na určité úrovni energetického managementu,“ shrnul Sainz. Jeho doporučení reflektuje realitu, že hybridní monoposty letošní sezony jsou zcela odlišné od všeho, co F1 doposud zažila.
Nová pravidla nejen mění strategii využití energie během kola, ale zároveň ovlivňují aerodynamiku, chování vozu a celkovou konkurenceschopnost týmů. To je podle odborníků další důvod, proč musí regulátoři zůstat otevření k případným úpravám.
