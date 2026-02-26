Fred Vasseur z Ferrari varuje, že výsledky z Grand Prix Austrálie nemusí určovat průběh celé sezony 2026. Rychlý vývoj vozů letos může pořadí týmů výrazně změnit.
Sezona Formule 1 2026 se teprve rozjíždí, a přesto první závod v Austrálii už vyvolává otázky o tom, kdo bude patřit mezi favority. Šéf stáje Ferrari Fred Vasseur však varuje, že výsledky z Melbourne nemusí určovat průběh celé sezony a skutečný souboj o titul se teprve začne formovat.
Po závěru testů v Bahrajnu je podle něj stále velmi velmi obtížné přesně odhadnout, který tým má momentálně navrch, protože před závodem zůstává mnoho neznámých faktorů.
Vasseur připomněl, že testovací časy, i když Charles Leclerc zajel nejrychlejší kolo v Bahrajnu, nemusí odpovídat skutečné výkonnostní hierarchii. Různé týmy během testů zkoušely odlišné strategie, množství paliva nebo režimy motoru, takže přímé srovnání není spolehlivé.
„Je velmi velmi těžké mít jasný obraz o výkonnosti,“ řekl Vasseur médiím a zdůraznil, že pořadí z Melbourne pravděpodobně nebude odpovídat výsledkům na konci sezony.
Šéf Ferrari dodal, že letos bude rozhodující rychlost vývoje během sezony. „Všechny týmy se dnes velmi rychle vyvíjejí. Znamená to, že výsledky budou více záviset na schopnosti týmu rychle přivážet nové díly na trať než na tom, co ukáže Melbourne,“ vysvětlil.
I přes současnou nejistotu patří Ferrari mezi favority sezony. V Bahrajnu zazářil Charles Leclerc a přitáhl pozornost médií, zatímco další týmy jako Mercedes a McLaren ukázaly také silný potenciál. V paddocku se proto spekuluje o souboji tradičních velkých týmů o první čtyřku sezony.
Opatrnost Freda Vasseura má další důvod v souvislosti s novým technickým balíčkem a změnami pravidel pro sezonu 2026. Monoposty jsou lehčí a technologie hybridních jednotek se výrazně mění, což zvyšuje proměnlivost výkonnosti týmů.
Nejde přitom jen o výkon na trati. Náklady na vývoj a tlak rozpočtového limitu znamenají, že týmy musí pečlivě plánovat, jaké upgrady a kdy přivezou do dalších závodů. Vasseur upozorňuje, že právě to může zásadně ovlivnit průběh sezony a snižuje význam výsledků jediného závodu.
Podobná varování zaznívají i od dalších osobností paddocku. Šéfové týmů a analytici připomínají, že testovací časy nemusí být spolehlivým ukazatelem, protože jednotlivé stáje se během testů zaměřují na odlišné části programu.
Podle Vasseura a dalších odborníků bude souboj o mistrovský titul v roce 2026 spíše závodem vývoje než jednorázovým výsledkem. Melbourne tak představuje pouze první kapitolu dlouhého a dynamického příběhu sezony.
