Legendární Damon Hill se vrací k Williams jako oficiální ambasador před startem nové sezony. Doplní tak Jamie Chadwick a jeho bývalého týmového kolegu Jacques Villeneuve v této roli.
Legendární mistr světa Damon Hill se vrací k Williamsu jako oficiální ambasador před startem nové sezony. Na sociálních sítích oznámil: „Jsem zpátky tam, kam patřím.“
Hill má s týmem z Grove hluboké vazby. Strávil zde dva roky jako rezervní jezdec, než v roce 1993 povýšil do závodního sedla po boku Alain Prost, který tehdy získal své poslední mistrovské tituly.
Brit se rychle stal hlavní postavou dramatického šampionátu v roce 1994. Při závěrečném závodě v Adelaide došlo ke kontaktu s Michael Schumacher, který vedl k odstoupení obou jezdců. To nakonec zajistilo Němci jeho první titul mistra světa.
V roce 1995 skončil Hill druhý za dominantním Michaelem Schumacherem. Následující sezona 1996 se však ukázala jako přelomová, protože Hill sdílel vůz s Jacquesem Villeneuvem a získal titul mistra světa, přičemž Villeneuve potřeboval vyhrát poslední závod, aby si zachoval naději na šampionát.
Sezóna 1996 byla pro Hilla naprosto dominantní. Nikdy se nekvalifikoval mimo první řadu, vyhrál osm závodů a titul definitivně potvrdil vítězstvím v posledním závodě sezony v Suzuce. Villeneuve už měl v tu chvíli jen teoretickou naději na titul.
Po ukončení aktivní kariéry zanechal Damon Hill ve Williamsu výraznou stopu – stal se druhým nejúspěšnějším jezdcem v historii týmu s 21 vítězstvími v Grand Prix. Nyní se vrací v roli ambasadora, po tom, co předchozí držitel této funkce, Jenson Button, přešel do podobné role u Aston Martin.
Hill svůj návrat komentoval: „Williams je pro mě opravdu zvláštní místo, kde se odehrály některé z nejdůležitějších momentů mé kariéry. Cítím se nesmírně šťastný, že jsem byl součástí tohoto sportu a dosáhl toho, čeho jsem dosáhl. Návrat jako ambasador je pro mě opravdovou ctí.“
„Je to příležitost oslavit historii týmu a podpořit jeho odkaz i budoucnost,“ dodal Hill, který nyní bude reprezentovat značku a inspirovat nové generace jezdců.
Šéf týmu James Vowles k tomu poznamenal: „Je ctí přivítat Damona zpět do Atlassian Williams F1 Team jako ambasadora. Jen málokdo reprezentuje tento tým tak, jako on. Damon hrál klíčovou roli v jedné z nejúspěšnějších éra naší historie, stal se mistrem světa s Williamsem a zanechal odkaz, který tým stále inspiruje.“
Součástí ambasadorského týmu zůstává i Jacques Villeneuve, který pokračuje ve své roli druhou sezónu, a třínásobná šampionka Jamie Chadwick, která kromě ambasadorství bude také radit nové závodnici F1 Academy, Jade Jacquet, během jejího působení ve Williamsu.
