Max Verstappen otevřeně promluvil o své budoucnosti ve Formuli 1 a přiblížil, jak jeho rozhodnutí ovlivňují nové technické regulace.
Max Verstappen znovu otevřeně promluvil o své budoucnosti ve Formuli 1. Přiznal, že by mohl šampionát „snadno“ opustit, protože je se svou kariérou spokojený a necítí potřebu zůstávat jen kvůli rekordům nebo statistikám.
V podcastu Up to Speed se ho ptali, jak vidí svou budoucnost ve Formuli 1. S úsměvem odpověděl: „Určitě jsem blíž konci, to je jisté.“ A vysvětlil: „Řekl bych, že současná pravidla mé kariéře moc nepomáhají, tak to řeknu.“
Pravidla pro rok 2026 přinesou nové pohonné jednotky a větší důraz na práci s bateriemi. Tento posun směrem k většímu energetickému managementu Verstappena podle jeho slov příliš neláká a není pro něj důvodem prodlužovat kariéru.
Jeho slova ale nepůsobí jako stížnost. Naopak zdůraznil: „Se svou kariérou ve Formuli 1 už teď jsem velmi spokojený. Mohu ji snadno opustit. Mám spoustu dalších projektů.“ Čtyři mistrovské tituly mu dávají pocit naplnění a jistotu, že už nyní dosáhl hodně.
Verstappen také opakovaně říká, že nechce v královně motorsportu závodit až do čtyřiceti let, jako například Fernando Alonso nebo Lewis Hamilton. Do Formule 1 vstoupil už v sedmnácti letech a právě velmi brzký start podle něj ovlivňuje, jak dnes přemýšlí o délce své kariéry.
Silný moment uvědomění přišel mimo závodní dráhu. Během lyžařského výletu s rodinou a přáteli si podle svých slov uvědomil, jak cenný je čas: „Minulý týden jsem lyžoval s dobrými přáteli a rodinou… Uvědomil jsem si, že je fantastické strávit spolu pár dní a opravdu si užít život.“
Z této zkušenosti vyplynula jedna z jeho nejsilnějších myšlenek: „Koho zajímá, že objíždíte svět 24krát ročně a honíte se za dalším titulem… Mně je jedno, jestli vyhraju čtyři nebo osm.“ Verstappen tím zlehčuje honbu za rekordy, která je ve F1 tradičně považována za hlavní měřítko úspěchu.
Ve své osobní rovině byl ještě upřímnější: „Chci žít svůj život. Žiješ jen jednou. A nechci strávit 25 let závoděním.“ Dodal, že možná zní dramaticky, ale nechce se stále jen honit za tituly a žít jen pro závodění.
Přestože má smlouvu s Red Bull Racing až do konce roku 2028, jeho slova potvrzují, že délka jeho kariéry nebude záviset jen na fyzické kondici. Rozhodující bude, kdy převáží jeho touha žít život nad vášní pro závodění a zda nová éra Formule 1 dokáže jeho motivaci ještě prodloužit.
