Nikolas Tombazis z FIA reagoval na kritiku jezdců ohledně nové éry Formule 1 a naznačil, že mohou být provedeny drobné úpravy v systému nasazování energie. Cílem je zajistit vyváženější vozy a atraktivnější závody, aniž by byla narušena základní pravidla nové technické éry.
Max Verstappen se během předsezonního testování v Bahrajnu otevřeně podělil o své obavy z nových vozů Formule 1 pro sezonu 2026. Podle čtyřnásobného mistra světa současná pravidla s důrazem na řízení hybridní energie přinesla jízdu, která je ,,anti-racing".
Nizozemec dokonce přirovnal nový model k „Formuli E na steroidech“ a řekl, že jako čistý závodník si raději užívá tradiční „flat‑out“ styl jízdy, který současné předpisy limitují.
FIA na tyto připomínky reagovala otevřeně, když ředitel pro monoposty Nikolas Tombazis uvedl, že sport je ochotný zvážit menší úpravy, zejména pokud jde o nasazování energie během závodů. „Slyšíme hlasy jezdců a bereme je vážně,“ řekl Tombazis médiím po testech v Bahrajnu, „můžeme provést drobné úpravy, aby vozy byly vyváženější a závody atraktivnější.“
Tombazis připomněl, že přechod na 50/50 rozdělení elektrické a spalovací energie byl součástí širší strategie, která měla přilákat nové výrobce jako Audi nebo General Motors do šampionátu, a že je důležité reflektovat zájmy všech zainteresovaných stran včetně výrobců a týmů.
Stížnosti na nové vozy nepřicházejí jen od Maxe Verstappena. Někteří odborníci a bývalí představitelé sportu, například Bernie Ecclestone, upozorňují, že nová pravidla mohou zkomplikovat závody a oslabit tradiční charakter Formule 1. Ecclestone varoval, že sport se „stává více inženýrským než jezdeckým“, což by mohlo odradit fanoušky.
Další světoví šampioni se k nové éře vyjádřili kriticky. Lewis Hamilton označil pravidla za „neuvěřitelně složitá“, zatímco Fernando Alonso upozornil, že nové vozy omezují radost z jízdy a mění styl řízení.
Na druhé straně někteří jezdci doporučují být ke změnám trpělivější. Carlos Sainz poznamenal, že veřejná kritika pravidel není „velmi chytrá“ a že konstruktivní zpětná vazba by měla probíhat spíše interně, aby se předešlo negativnímu cyklu spekulací mezi fanoušky.
FIA potvrzuje, že drobné úpravy jsou možné, ale všechny změny musí projít oficiálním schvalovacím procesem. Tombazis uvedl, že přibližně 90 % práce na systému nasazování energie je dokončeno, přesto zůstávají otevřené body, které lze doladit.
Generální ředitel Formule 1 Stefano Domenicali ujistil, že Verstappen i ostatní jezdci zůstanou ve šampionátu i přes změny pravidel. Dodal, že zpětná vazba všech 22 jezdců je brána v úvahu při dalším vývoji.
Nakonec se ukáže až během prvního závodu sezony, který proběhne 6. až 8. března v australském Melbourne, jak budou nová pravidla fungovat v praxi.
