Bernie Ecclestone k nové éře pravidel: Může ovlivnit zážitek fanoušků

Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone
Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone, foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images
Josef Mráček DNES 16:24
Bernie Ecclestone se vyjádřil k nové éře F1 a naznačil, že změny pravidel pro sezonu 2026 mohou výrazně ovlivnit atmosféru šampionátu. Zároveň nastínil, které týmy by mohly být v nadcházejícím období ve výhodě, a zdůraznil, že rozhodující bude rychlá adaptace na nové podmínky.

Sezona Formule 1 pro rok 2026 začíná s výrazně novými pravidly, která mění nejen techniku vozů, ale i samotný zážitek ze závodění. Bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone varuje, že tyto změny mohou fanoušky zmást a ohrozit tradiční charakter šampionátu.

Nové předpisy zavádějí téměř rovnoměrné rozdělení výkonu mezi spalovací motor a elektrickou energii, lehčí a menší vozy a aktivní aerodynamiku místo DRS, což zásadně mění styl závodění. „Na začátku sezony bude jistý zmatek, protože si všichni musí znovu osvojit pravidla F1,“ uvedl Ecclestone pro Sport.de.

Bývalý šéf F1 rovněž upozornil, že regulace nejsou příznivé pro styl Maxe Verstappena. „Není to o čistém závodění, ale o regulacích a pravidlech pro jezdce – nedělej to, nedělej tamto,“ dodal.

Ecclestone se obává, že změny mohou narušit tradiční DNA Formule 1. „Formule 1 byla vždy mistrovstvím jezdců, ne inženýrů. Teď F1 více soupeří s Formulí E. Možná se to fanouškům bude líbit, ale já si tím nejsem jistý. Hrozí, že přijdeme o fanoušky. Upřímně doufám, že se mýlím.“

Komentáře přišly po předsezonním testování v Bahrajnu, kde několik jezdců, včetně čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena, vyjádřilo obavy z nových vozů. Verstappen je přirovnal k „Formuli E na steroidech“, aby vyjádřil, jak odlišný je nový zážitek z jízdy oproti tradičnímu stylu Formule 1.

Frédéric Vasseurr během GP Číny

Fred Vasseur: Výsledky z Melbourne nemusí určit rozložení sil sezóny

Kromě kritiky nových pravidel Ecclestone zmínil i možné favority sezony. „Mercedes je v čele,“ řekl a upozornil na George Russella: „Má schopnosti, ale musí prokázat zabijácký instinkt po celou sezonu.“

Podle něj mají týmy s motory Mercedes velkou šanci na titul. „Sledujte Ferrari! Doufám, že Ferrari bude hrát roli v boji o titul. Bylo by skvělé pro F1, kdyby se stali mistry světa,“ dodal.

Ecclestone připomněl, že nové regulace jsou součástí širší strategie přilákat výrobce jako Audi nebo General Motors a zvýšit technologický aspekt šampionátu. Varoval však, že přehnaný důraz na technologii může odsunout jezdeckou stránku do pozadí a odradit fanoušky.

Odborníci a analytici v paddocku se shodují, že sezona 2026 bude obdobím adaptace. Týmy i jezdci budou hledat optimální rovnováhu mezi elektrickou a spalovací energií, přičemž rychlost vývoje během sezony rozhodne o skutečných favoritech.

Z předsezonního testování vyplývá, že F1 vstupuje do nové éry s velkou nejistotou, ale zároveň s možností dramatických soubojů mezi tradičními velkými týmy.

Klíčové bude, jak rychle se týmy a jezdci dokážou přizpůsobit novým technologiím a využít je ve svůj prospěch.

