Bernie Ecclestone se vyjádřil k nové éře F1 a naznačil, že změny pravidel pro sezonu 2026 mohou výrazně ovlivnit atmosféru šampionátu. Zároveň nastínil, které týmy by mohly být v nadcházejícím období ve výhodě, a zdůraznil, že rozhodující bude rychlá adaptace na nové podmínky.
Sezona Formule 1 pro rok 2026 začíná s výrazně novými pravidly, která mění nejen techniku vozů, ale i samotný zážitek ze závodění. Bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone varuje, že tyto změny mohou fanoušky zmást a ohrozit tradiční charakter šampionátu.
Nové předpisy zavádějí téměř rovnoměrné rozdělení výkonu mezi spalovací motor a elektrickou energii, lehčí a menší vozy a aktivní aerodynamiku místo DRS, což zásadně mění styl závodění. „Na začátku sezony bude jistý zmatek, protože si všichni musí znovu osvojit pravidla F1,“ uvedl Ecclestone pro Sport.de.
Bývalý šéf F1 rovněž upozornil, že regulace nejsou příznivé pro styl Maxe Verstappena. „Není to o čistém závodění, ale o regulacích a pravidlech pro jezdce – nedělej to, nedělej tamto,“ dodal.
Ecclestone se obává, že změny mohou narušit tradiční DNA Formule 1. „Formule 1 byla vždy mistrovstvím jezdců, ne inženýrů. Teď F1 více soupeří s Formulí E. Možná se to fanouškům bude líbit, ale já si tím nejsem jistý. Hrozí, že přijdeme o fanoušky. Upřímně doufám, že se mýlím.“
Komentáře přišly po předsezonním testování v Bahrajnu, kde několik jezdců, včetně čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena, vyjádřilo obavy z nových vozů. Verstappen je přirovnal k „Formuli E na steroidech“, aby vyjádřil, jak odlišný je nový zážitek z jízdy oproti tradičnímu stylu Formule 1.
Kromě kritiky nových pravidel Ecclestone zmínil i možné favority sezony. „Mercedes je v čele,“ řekl a upozornil na George Russella: „Má schopnosti, ale musí prokázat zabijácký instinkt po celou sezonu.“
Podle něj mají týmy s motory Mercedes velkou šanci na titul. „Sledujte Ferrari! Doufám, že Ferrari bude hrát roli v boji o titul. Bylo by skvělé pro F1, kdyby se stali mistry světa,“ dodal.
Ecclestone připomněl, že nové regulace jsou součástí širší strategie přilákat výrobce jako Audi nebo General Motors a zvýšit technologický aspekt šampionátu. Varoval však, že přehnaný důraz na technologii může odsunout jezdeckou stránku do pozadí a odradit fanoušky.
Odborníci a analytici v paddocku se shodují, že sezona 2026 bude obdobím adaptace. Týmy i jezdci budou hledat optimální rovnováhu mezi elektrickou a spalovací energií, přičemž rychlost vývoje během sezony rozhodne o skutečných favoritech.
Z předsezonního testování vyplývá, že F1 vstupuje do nové éry s velkou nejistotou, ale zároveň s možností dramatických soubojů mezi tradičními velkými týmy.
Klíčové bude, jak rychle se týmy a jezdci dokážou přizpůsobit novým technologiím a využít je ve svůj prospěch.
Nikolas Tombazis z FIA reagoval na kritiku jezdců ohledně nové éry Formule 1 a naznačil, že mohou být provedeny drobné úpravy v systému nasazování energie. Cílem je zajistit vyváženější vozy a atraktivnější závody, aniž by byla narušena základní pravidla nové technické éry.
Fred Vasseur z Ferrari varuje, že výsledky z Grand Prix Austrálie nemusí určovat průběh celé sezony 2026. Rychlý vývoj vozů letos může pořadí týmů výrazně změnit.
Netflix v osmé sezóně Drive to Survive přinese zákulisní pohled na události a rozhodnutí, která otřásla Red Bullem, když z týmu odešel Christian Horner.
Carlos Sainz apeloval na FIA a FOM, aby při zavádění nových pravidel F1 zachovali určitou flexibilitu. Podle něj může být potřeba drobných úprav, až se týmy poprvé postaví před specifické výzvy některých okruhů.
Tým Cadillac se připravuje na svůj debut ve Formuli 1 a přináší s sebou ambice i nové výzvy. Podle odborníků může složitá struktura a pracovní kultura ovlivnit jeho start do sezony.
Oliver Bearman prozradil, že Haas zvažoval inspiraci od Ferrari se zadním křídlem, nakonec se však rozhodl jít jinou cestou.
Legendární Damon Hill se vrací k Williams jako oficiální ambasador před startem nové sezony. Doplní tak Jamie Chadwick a jeho bývalého týmového kolegu Jacques Villeneuve v této roli.
Šéf Formule 1 Stefano Domenicali věří, že veteráni stále zůstávají klíčovými postavami šampionátu, ale zároveň připouští, že i jejich případný odchod by Formuli 1 nezastavil.
Lando Norris přiznal, že McLaren zaostává za některými soupeři tempem. Snaha dohnat ztrátu však vede k vyššímu opotřebení pneumatik.
Max Verstappen označil současnou éru F1 za svou „nejméně oblíbenou“ v celé kariéře, přesto však ujistil, že na trati bude i nadále dávat vždy maximum, bez ohledu na osobní výhrady.
Předsezonní testy F1 v Bahrajnu skončily v pátek a po šesti dnech testování podle George Russella Red Bull vyniká v jedné klíčové oblasti. Britský jezdec naznačil, že právě tato síla může rozhodovat v úvodních závodech sezony.