Ikuo Takeishi z Hondy popsal technické problémy pohonné jednotky Aston Martinu, které omezily testování. Tým nyní pracuje na motoru i šasi, aby zajistil spolehlivost a připravenost vozu na sezonu.
V oficiálním tiskovém brífinku před startem sezony Honda přiznala, že výsledky předsezónních testů v Bahrajnu byly pro její nový program s Aston Martinem vážné a kritické. Generální ředitel Ikuo Takeishi uvedl, že jeho tým a technici v HRC Sakura pracují na maximum, aby situaci co nejrychleji zlepšili a byli připraveni na první závod sezony. Připustil zároveň, že problémy nejsou jednoduché a vyžadují soustředěnou a intenzivní práci.
Podle Hondy je jádrem obtíží soustava vibrací, které způsobují problémy s baterií, aniž by však docházelo k jejímu přímému poškození. Takeishi zdůraznil, že tým v Sakura pracuje jak na pohonné jednotce, tak na šasi, aby tyto vibrace identifikoval a potlačil, protože jejich odstranění je klíčové pro obnovení výkonu a spolehlivosti monopostu AMR26.
Odborné analýzy ukazují, že abnormální vibrace vznikají v komplexním propojení mezi motorem, baterií a strukturou vozu. Honda proto používá testovací lavice s namontovaným monokokem, aby simulovala reálné jízdní podmínky a vyzkoušela několik návrhů řešení. Zatím ale není jasné, zda jejich odstranění bude jednoduché nebo zda bude vyžadovat další úpravy.
Problémy s baterií měly přímý dopad na program testů v Bahrajnu. Aston Martin během dvou týdnů najel pouze 2115 kilometrů, což je méně než třetina toho, co odjeli hlavní konkurenti, a poslední den absolvoval jen šest instalačních kol kvůli vyčerpání dostupných bateriových komponent.
Takeishi uvedl, že ukončení testování nebylo způsobeno bezprostředním rizikem nehody, ale proto, že pokračování provozu v takovém stavu by bylo nebezpečné. Jak doplnil, „není zcela jasné, zda je hlavní problém v baterii samotné“, protože vibrace mohou vznikat kombinací různých faktorů, včetně dalších částí pohonné jednotky a jejich interakce se šasi.
Honda nyní intenzivně pracuje na odstranění těchto vibrací ještě před začátkem sezony v Austrálii a především před domácí Grand Prix v Suzuce, kterou firma považuje za klíčový milník. Takeishi zdůraznil, že prioritou je nejprve vyřešit okamžité problémy a teprve poté se tým může soustředit na optimalizaci výkonu.
Šéf HRC Koji Watanabe označil testy za „velmi náročné“ a přiznal, že tým zatím nedosáhl očekávané úrovně výkonu ani spolehlivosti. Podle jeho slov kombinace nové technologie, regulačních změn a integrace s Aston Martinem vytvořila složitou výzvu, kterou je nutné překonat.
Aston Martin dobře chápe, jak vážné problémy nastaly. Mike Krack označil současné potíže za „dětské nemoci“ nové spolupráce, a ne za jeden konkrétní závadný díl. Upozornil, že propojení nového motoru, převodovky a dalších součástí je velmi složité, a každý z těchto prvků musí fungovat správně, než bude možné opravdu zlepšit výkon vozu.
Navzdory počátečním potížím někteří představitelé Hondy i zdroje v paddocku vyjadřují opatrný optimismus. Honda věří, že identifikované problémy lze vyřešit ještě před startem sezony nebo během prvních závodů a že spolupráce s Aston Martinem se bude postupně zlepšovat.
Celkově Honda stojí před jedním z nejnáročnějších inženýrských testů v moderní historii ve Formuli 1. Cílem je odstranit komplexní vibrace, stabilizovat pohonnou jednotku a proměnit zklamání z testů v konkurenceschopný start nové éry.
Organizátoři Grand Prix Španělska v Madridu odhalili trofej navrženou prestižní automobilkou Pininfarina, která bude udělena vítězi debutujícího závodu v září.
Lewis Hamilton doufá, že jeho druhá sezóna s Ferrari přinese lepší výsledky. Po náročném prvním roce chce potvrdit svůj potenciál a zlepšit výkonnost týmu. Podle Martina Brundla může letošní sezóna nabídnout Hamiltonovi lepší výsledky, pokud udrží psychickou pohodu.
Max Verstappen otevřeně promluvil o své budoucnosti ve Formuli 1 a přiblížil, jak jeho rozhodnutí ovlivňují nové technické regulace.
Bernie Ecclestone se vyjádřil k nové éře F1 a naznačil, že změny pravidel pro sezonu 2026 mohou výrazně ovlivnit atmosféru šampionátu. Zároveň nastínil, které týmy by mohly být v nadcházejícím období ve výhodě, a zdůraznil, že rozhodující bude rychlá adaptace na nové podmínky.
Nikolas Tombazis z FIA reagoval na kritiku jezdců ohledně nové éry Formule 1 a naznačil, že mohou být provedeny drobné úpravy v systému nasazování energie. Cílem je zajistit vyváženější vozy a atraktivnější závody, aniž by byla narušena základní pravidla nové technické éry.
Fred Vasseur z Ferrari varuje, že výsledky z Grand Prix Austrálie nemusí určovat průběh celé sezony 2026. Rychlý vývoj vozů letos může pořadí týmů výrazně změnit.
Netflix v osmé sezóně Drive to Survive přinese zákulisní pohled na události a rozhodnutí, která otřásla Red Bullem, když z týmu odešel Christian Horner.
Carlos Sainz apeloval na FIA a FOM, aby při zavádění nových pravidel F1 zachovali určitou flexibilitu. Podle něj může být potřeba drobných úprav, až se týmy poprvé postaví před specifické výzvy některých okruhů.
Tým Cadillac se připravuje na svůj debut ve Formuli 1 a přináší s sebou ambice i nové výzvy. Podle odborníků může složitá struktura a pracovní kultura ovlivnit jeho start do sezony.
Oliver Bearman prozradil, že Haas zvažoval inspiraci od Ferrari se zadním křídlem, nakonec se však rozhodl jít jinou cestou.
Legendární Damon Hill se vrací k Williams jako oficiální ambasador před startem nové sezony. Doplní tak Jamie Chadwick a jeho bývalého týmového kolegu Jacques Villeneuve v této roli.