Netflix v osmé sezóně Drive to Survive přinese zákulisní pohled na události a rozhodnutí, která otřásla Red Bullem, když z týmu odešel Christian Horner.
V osmém díle dokumentární série Drive to Survive která na Netflixu vyjde 27. února se fanouškům Formule 1 otevře zákulisí jednoho z největších otřesů posledních let a odhalí okolnosti náhlého odchodu Christiana Hornera z Red Bull Racing.
Horner, který tým vedl od jeho vstupu do Formule 1 v roce 2005, popisuje svůj odchod jako bolestivý a nečekaný. „Bylo to všechno dost náhlé. Opravdu jsem neměl šanci se pořádně rozloučit,“ přiznává v dokumentu. „Byl to… s**t sandwich.“ Jeho slova odkrývají nejen profesní ztrátu, ale i osobní zranitelnost, která dosud ve veřejných rozhovorech zaznívala jen zřídka, informuje SkySports.
Bývalý týmový šéf nepřikládá svůj odchod jen k výkonům týmu. „Nikdy jsem si nepředstavoval, že se ocitnu v této pozici… ale výkon v letošní sezóně nebyl tak silný jako dřív,“ konstatuje Horner s pokorou. Jeho komentáře ukazují, že i největší vítězové čelí momentům, kdy realita nedosahuje očekávání.
Jedním z nejcitovanějších momentů dokumentu je Hornerovo vyjasnění vztahu k Verstappenům. „Jeho otec nikdy nebyl mým největším fanouškem, ale nevěřím, že by v tom měli vůbec prsty,“ říká jasně, čímž odklání spekulace o jejich vlivu na jeho odchod.
Místo toho bývalý šéf Red Bullu přisuzuje rozhodnutí Oliveru Mintzlaffovi, manažerovi širší firmy Red Bull, a role poradce ze zákulisí připadla Helmutu Markovi. „Myslím, že toto bylo rozhodnutí Olivera Mintzlaffa, se Helmutem Markem jako poradcem z boku,“ potvrzuje Horner, čímž naznačuje, že za jeho odchodem stály především interní firemní změny.
Horner se také vrací k širšímu kontextu změn po úmrtí zakladatele týmu Dietricha Mateschitze. „Po Dietrichově smrti si asi mysleli, že mám příliš velkou kontrolu,“ říká a načrtává tím mocenské třenice, které se odehrávaly uvnitř týmu v turbulentním roce 2025.
Nová série Drive to Survive nezůstává jen u suchých faktů. Diváci uvidí i silné emocionální momenty, včetně Hornerova zranitelného vyznání a reakcí jeho blízkých, které dosud ve veřejných rozhovorech nezazněly, což dokument činí nejen informativním, ale i hluboce lidským.
Kromě Hornerových vyjádření se v seriálu objevují i komentáře dalších klíčových osobností šampionátu, které poskytují širší obraz o roce 2025 ve Formuli 1 a otevírají otázky o budoucnosti některých vztahů uvnitř paddocku.
Spekulace o možném návratu Hornera do F1 po jeho odchodu z Red Bullu dokument nechává otevřené. Místo toho nabízí kontext a lidský rozměr rozhodnutí, které otřáslo jedním z nejúspěšnějších týmů v historii šampionátu, a zároveň připomíná, že i legendy musí čelit momentům nečekaných změn.
