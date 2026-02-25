Tým Cadillac se připravuje na svůj debut ve Formuli 1 a přináší s sebou ambice i nové výzvy. Podle odborníků může složitá struktura a pracovní kultura ovlivnit jeho start do sezony.
Po úspěšném testování v Bahrajnu se tým Cadillac chystá vstoupit do Formule 1 jako jedenáctý účastník sezony 2026. Jeho debut přichází po schválení týmu na začátku roku 2025 a už nyní je jasné, že americká stáj disponuje silnými finančními a technickými zdroji díky podpoře General Motors a TWG Motorsport.
Tým navíc využívá pohonnou jednotku od Ferrari, zatímco paralelně pracuje na vlastní jednotce, která by měla být připravena ke konci dekády. To všechno dává Cadillacu solidní start, přestože jde o nováčka mezi deseti zavedenými a motivovanými stájemi.
Zkušenou oporu pak poskytuje jezdecká dvojice Sergio Pérez a Valtteri Bottas, která přináší kombinaci rychlosti, zkušeností a stability. Podle odborníků je právě jejich přítomnost klíčová pro adaptaci týmu na specifika Formule 1.
Odborník Will Buxton však během rozhovoru s Davidem Coulthardem a Naomi Schiff upozorňuje, že složitá organizační struktura Cadillacu může představovat problém. Tým má své základny ve Fishers v Indianě, Concordu v Severní Karolíně a také ve Velké Británii, což podle Brita komplikuje komunikaci a koordinaci mezi jednotlivými částmi týmu.
„Mít tři základny pravděpodobně není optimální strategie pro žádný tým, natož pro úplně nový,“ komentoval Buxton. Podle něj kombinace americké pracovní kultury a specifik F1 vytváří tlak, který může vést k vyhoření zaměstnanců.
„Americká pracovní kultura je taková, že není čas na odpočinek. Pracuješ, pořád pracuješ, drtíš se k zemi. Rodina? Jaká rodina? Jen pracuješ,“ popsal Buxton. Tento přístup může být podle něj v kontrastu s evropskými standardy a způsobuje, že lidé často nevyužívají ani minimální přestávky.
Buxton také upozornil na mentalitu F1, která podle něj přidává další stres: „Nelíbí se ti to? Dělej něco jiného, protože najdeme někoho mladšího a levnějšího, kdo tu práci udělá. Tohle vytváří tlak na výkon a flexibilitu od samého začátku.“
Podle jeho zdrojů už tým nyní pociťuje únavu. „Tým je vyčerpaný. Fakt, že jsou úplně vyřízení. Sezona ještě ani nezačala,“ uvedl Buxton a naznačil, že tyto tlaky mohou ovlivnit první výsledky týmu na trati.
Šéf stáje Graeme Lowdon přiznává, že vstup do šampionátu bude náročný. „Musíte počítat s tím, že každý nový tým bude zpočátku poslední. Jinak by něco selhalo jinde. Snažíme se být co nejkonkurenceschopnější, ale zároveň jsme realisté. Víme, jak těžké to bude,“ prohlásil Lowdon loni.
Aby Cadillac minimalizoval problémy způsobené časovými posuny, vytvořil velmi plochou organizační strukturu. „Potřebujeme, aby inženýr v Británii mohl komunikovat s kolegou v Charlotte, dalším ve Warren v Michiganu nebo nakonec ve Fishers. Proto jsme nastavili opravdu velmi plochou strukturu. Je inspirovaná projektem Apollo. Ne, že bychom poslali člověka na Měsíc, ale někdy to tak působí,“ vysvětlil Lowdon.
Tým svou filozofii inovace a ambicí odráží i v designu monopostu. Livery vozu bylo odhaleno při projevu prezidenta Johna F. Kennedyho z roku 1962 o letu na Měsíc, což symbolicky ukazuje cíl týmu být průkopníkem a kombinovat technické ambice s odvahou a vizí.
S příchodem Velké ceny Austrálie se ukáže, jestli Cadillac dokáže skloubit náročné pracovní podmínky s technickými ambicemi a zda bude schopen konkurovat zkušeným týmům. „Až začne víkend v Austrálii, budeme mít bližší představu o tom, kam tým směřuje,“ uzavřel Buxton a naznačil, že první závod sezony přinese první konkrétní odpovědi na otázky ohledně tohoto ambiciózního projektu.
Carlos Sainz apeloval na FIA a FOM, aby při zavádění nových pravidel F1 zachovali určitou flexibilitu. Podle něj může být potřeba drobných úprav, až se týmy poprvé postaví před specifické výzvy některých okruhů.
Tým Cadillac se připravuje na svůj debut ve Formuli 1 a přináší s sebou ambice i nové výzvy. Podle odborníků může složitá struktura a pracovní kultura ovlivnit jeho start do sezony.
Oliver Bearman prozradil, že Haas zvažoval inspiraci od Ferrari se zadním křídlem, nakonec se však rozhodl jít jinou cestou.
Legendární Damon Hill se vrací k Williams jako oficiální ambasador před startem nové sezony. Doplní tak Jamie Chadwick a jeho bývalého týmového kolegu Jacques Villeneuve v této roli.
Šéf Formule 1 Stefano Domenicali věří, že veteráni stále zůstávají klíčovými postavami šampionátu, ale zároveň připouští, že i jejich případný odchod by Formuli 1 nezastavil.
Lando Norris přiznal, že McLaren zaostává za některými soupeři tempem. Snaha dohnat ztrátu však vede k vyššímu opotřebení pneumatik.
Max Verstappen označil současnou éru F1 za svou „nejméně oblíbenou“ v celé kariéře, přesto však ujistil, že na trati bude i nadále dávat vždy maximum, bez ohledu na osobní výhrady.
Předsezonní testy F1 v Bahrajnu skončily v pátek a po šesti dnech testování podle George Russella Red Bull vyniká v jedné klíčové oblasti. Britský jezdec naznačil, že právě tato síla může rozhodovat v úvodních závodech sezony.
Během exhibiční jízdy v San Franciscu musel Yuki Tsunoda rychle opustit kokpit, když jeho Red Bull začal hořet.
Zak Brown upozornil, že Mercedes a Ferrari působí před sezonou 2026 velmi silně, zejména s ohledem na nové motory.
Roman Staněk po úspěšné sezoně ve Formuli 2 míří do Japonska, kde se v roce 2026 představí v prestižní sérii Super Formula.
Charles Leclerc ukázal na závěrečném dni testů v Bahrajnu potenciál Ferrari SF-26 a několikrát atakoval první pozici.