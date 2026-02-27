Organizátoři závodu v Madridu odhalili novou trofej

Organizátoři Grand Prix Španělska v Madridu odhalili trofej navrženou prestižní automobilkou Pininfarina, která bude udělena vítězi debutujícího závodu v září.
Organizátoři Grand Prix Španělska odhalili vítěznou trofej pro zářijový debut závodu v Madridu, kterou navrhlo italské studio Pininfarina Studios. Trofej vznikla jako vítěz soutěže mezi třemi finalisty a vychází z nejvýraznějšího prvku nového okruhu Madring, klopeného oblouku „Monumental“.
Tento klopený úsek se sklonem 24 % je součástí 5,4 km dlouhého okruhu se 22 zatáčkami, který kombinuje nové tratě s existujícími ulicemi kolem výstaviště IFEMA na okraji Madridu. Pininfarina do návrhu trofeje zakomponovala i mapu celého okruhu, čímž symbolizuje propojení designu a závodní dráhy.
Luis Garcia Abad, generální ředitel okruhu, uvedl: „Pokračujeme v plnění všech hlavních milníků podle plánu a každý den je cítit skutečné nadšení kolem IFEMA Madrid, jak budujeme světovou, dlouhodobou domovinu Formule 1 ve Španělsku na okruhu Madring.“
Italské studio Pininfarina, známé spoluprací s Ferrari, Maserati a Alfa Romeo, má také zkušenosti s návrhem F1 trofejí a dříve dodávalo ocenění pro Katar, Ázerbájdžán, Čínu a Brazílii.
Stavba okruhu zůstává podle organizátorů na harmonogramu i přes zpožděný tendr a místní obavy ohledně hluku a životního prostředí. Předpokládané dokončení prvního stavebního projektu je naplánováno na konec května, což umožní provést testovací závody a finální kontroly s FIA před samotným závodem v září.
Garcia Abad uvedl, že práce by měly být dokončeny v následujících měsících podle plánu a poté bude možné uspořádat testovací závod a projít všechny konečné kontroly s Formulí 1 a FIA před samotným závodem.
Závod získal za svého ambasadora Carlose Sainze z týmu Williams, což má pomoci propagovat debutující madridský závod a přilákat fanoušky.
Přesun závodu do Madridu neznamená konec závodění v Barceloně. Grand Prix Barcelony-Catalunya podepsala rotační dohodu, podle níž bude pořádat závody v letech 2028, 2030 a 2032 střídavě s Belgií.
Organizátoři zdůraznili, že Madrid bude dlouhodobým domovem F1 ve Španělsku. Nový okruh i unikátní trofej mají symbolizovat spojení moderního designu, technologické inovace a špičkového motorsportu.
Ikuo Takeishi z Hondy popsal technické problémy pohonné jednotky Aston Martinu, které omezily testování. Tým nyní pracuje na motoru i šasi, aby zajistil spolehlivost a připravenost vozu na sezonu.
Organizátoři Grand Prix Španělska v Madridu odhalili trofej navrženou prestižní automobilkou Pininfarina, která bude udělena vítězi debutujícího závodu v září.
Lewis Hamilton doufá, že jeho druhá sezóna s Ferrari přinese lepší výsledky. Po náročném prvním roce chce potvrdit svůj potenciál a zlepšit výkonnost týmu. Podle Martina Brundla může letošní sezóna nabídnout Hamiltonovi lepší výsledky, pokud udrží psychickou pohodu.
Max Verstappen otevřeně promluvil o své budoucnosti ve Formuli 1 a přiblížil, jak jeho rozhodnutí ovlivňují nové technické regulace.
Bernie Ecclestone se vyjádřil k nové éře F1 a naznačil, že změny pravidel pro sezonu 2026 mohou výrazně ovlivnit atmosféru šampionátu. Zároveň nastínil, které týmy by mohly být v nadcházejícím období ve výhodě, a zdůraznil, že rozhodující bude rychlá adaptace na nové podmínky.
Nikolas Tombazis z FIA reagoval na kritiku jezdců ohledně nové éry Formule 1 a naznačil, že mohou být provedeny drobné úpravy v systému nasazování energie. Cílem je zajistit vyváženější vozy a atraktivnější závody, aniž by byla narušena základní pravidla nové technické éry.
Fred Vasseur z Ferrari varuje, že výsledky z Grand Prix Austrálie nemusí určovat průběh celé sezony 2026. Rychlý vývoj vozů letos může pořadí týmů výrazně změnit.
Netflix v osmé sezóně Drive to Survive přinese zákulisní pohled na události a rozhodnutí, která otřásla Red Bullem, když z týmu odešel Christian Horner.
Carlos Sainz apeloval na FIA a FOM, aby při zavádění nových pravidel F1 zachovali určitou flexibilitu. Podle něj může být potřeba drobných úprav, až se týmy poprvé postaví před specifické výzvy některých okruhů.
Tým Cadillac se připravuje na svůj debut ve Formuli 1 a přináší s sebou ambice i nové výzvy. Podle odborníků může složitá struktura a pracovní kultura ovlivnit jeho start do sezony.
Oliver Bearman prozradil, že Haas zvažoval inspiraci od Ferrari se zadním křídlem, nakonec se však rozhodl jít jinou cestou.
Legendární Damon Hill se vrací k Williams jako oficiální ambasador před startem nové sezony. Doplní tak Jamie Chadwick a jeho bývalého týmového kolegu Jacques Villeneuve v této roli.