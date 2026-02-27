Lewis Hamilton doufá, že jeho druhá sezóna s Ferrari přinese lepší výsledky. Po náročném prvním roce chce potvrdit svůj potenciál a zlepšit výkonnost týmu. Podle Martina Brundla může letošní sezóna nabídnout Hamiltonovi lepší výsledky, pokud udrží psychickou pohodu.
Lewis Hamilton se po náročném loňském roce u Ferrari zdá být spokojenější a optimističtější, což si všiml i bývalý jezdec a expert Martin Brundle během předsezónních testů. Loňská sezóna pro Hamiltona byla těžká, protože se musel přizpůsobit novému týmu po dlouhých letech u Mercedesu a nepodařilo se mu ani jednou vystoupit na stupně vítězů.
Během testů s monoposty pro rok 2026 ale Hamilton našel lepší rytmus a minulý týden na sociálních sítích přiznal, že během těžké sezóny 2025 „zapomněl, kdo vlastně je“. Tento otevřený postoj ukazuje, že chce znovu najít svou nejlepší formu.
Hamilton se nyní cítí optimističtěji i ohledně šancí Ferrari ukončit dlouhé čekání na titul, které trvá od roku 2008. Brundle pro Sky F1 komentoval: „Doufám, že ano, pro Lewise, pro Ferrari. Jako fanoušci F1 chceme, aby se Ferrari dařilo, že? Rád bych viděl, že se to vyvede právě pro Lewise.“
Expert také poznamenal, že Hamilton působí „trochu šťastněji“ a věří, že dokáže využít nástroje, které mu nové technické regulace poskytují. „Šťastný Lewis je vždy rychlý Lewis,“ dodal Brundle.
Hamilton bude i letos spolupracovat po boku Charlese Leclerca, který je členem týmu od roku 2019. Rivalita s Leclercem podle Brundle bude klíčovým testem jeho schopností a motivace: „Musí porazit Charlese Leclerca v druhém Ferrari, protože on je na tom stejně.“
Martin Brundle zdůraznil, že pokud Lewis Hamilton udrží správný mentální stav a spokojenost, má všechny předpoklady k úspěchu. „Šťastný Lewis je vždy rychlý Lewis,“ zopakoval, aby podtrhl, jak důležitá je psychická pohoda pro výkon jezdce.
Brundle také pochválil zimní inovace Ferrari, které podle něj letos vypadají lépe než v posledních letech. „Musím říct, že Ferrari bylo během zimy velmi inovativní a novinky vypadají lépe než, které jsme viděli za poslední roky. Takže jsem přesvědčený, že Lewis bude mít lepší sezónu.“
Hamiltonův návrat do formy má pro Ferrari význam nejen sportovní, ale i symbolický. Spojení sedminásobného mistra světa s mladým a ambiciózním Charles Leclerc může výrazně posílit týmovou dynamiku.
Celá atmosféra kolem Ferrari a Hamiltona před startem sezóny 2026 naznačuje, že bývalý pilot Mercedesu je připraven znovu ukázat, proč patří k absolutní světové špičce a Martin Brundle věří, že letošní sezóna by pro něj mohla být mnohem pozitivnější než ta loňská.
Ikuo Takeishi z Hondy popsal technické problémy pohonné jednotky Aston Martinu, které omezily testování. Tým nyní pracuje na motoru i šasi, aby zajistil spolehlivost a připravenost vozu na sezonu.
Organizátoři Grand Prix Španělska v Madridu odhalili trofej navrženou prestižní automobilkou Pininfarina, která bude udělena vítězi debutujícího závodu v září.
Lewis Hamilton doufá, že jeho druhá sezóna s Ferrari přinese lepší výsledky. Po náročném prvním roce chce potvrdit svůj potenciál a zlepšit výkonnost týmu. Podle Martina Brundla může letošní sezóna nabídnout Hamiltonovi lepší výsledky, pokud udrží psychickou pohodu.
Max Verstappen otevřeně promluvil o své budoucnosti ve Formuli 1 a přiblížil, jak jeho rozhodnutí ovlivňují nové technické regulace.
Bernie Ecclestone se vyjádřil k nové éře F1 a naznačil, že změny pravidel pro sezonu 2026 mohou výrazně ovlivnit atmosféru šampionátu. Zároveň nastínil, které týmy by mohly být v nadcházejícím období ve výhodě, a zdůraznil, že rozhodující bude rychlá adaptace na nové podmínky.
Nikolas Tombazis z FIA reagoval na kritiku jezdců ohledně nové éry Formule 1 a naznačil, že mohou být provedeny drobné úpravy v systému nasazování energie. Cílem je zajistit vyváženější vozy a atraktivnější závody, aniž by byla narušena základní pravidla nové technické éry.
Fred Vasseur z Ferrari varuje, že výsledky z Grand Prix Austrálie nemusí určovat průběh celé sezony 2026. Rychlý vývoj vozů letos může pořadí týmů výrazně změnit.
Netflix v osmé sezóně Drive to Survive přinese zákulisní pohled na události a rozhodnutí, která otřásla Red Bullem, když z týmu odešel Christian Horner.
Carlos Sainz apeloval na FIA a FOM, aby při zavádění nových pravidel F1 zachovali určitou flexibilitu. Podle něj může být potřeba drobných úprav, až se týmy poprvé postaví před specifické výzvy některých okruhů.
Tým Cadillac se připravuje na svůj debut ve Formuli 1 a přináší s sebou ambice i nové výzvy. Podle odborníků může složitá struktura a pracovní kultura ovlivnit jeho start do sezony.
Oliver Bearman prozradil, že Haas zvažoval inspiraci od Ferrari se zadním křídlem, nakonec se však rozhodl jít jinou cestou.
Legendární Damon Hill se vrací k Williams jako oficiální ambasador před startem nové sezony. Doplní tak Jamie Chadwick a jeho bývalého týmového kolegu Jacques Villeneuve v této roli.