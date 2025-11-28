GP Kataru: Oscar Piastri přebírá v tréninku otěže, Lando Norris jen těsně druhý

Oscar Piastri ovládl jediný trénink na Velkou cenu Kataru, když těsně porazil týmového kolegu Landa Norrise. McLaren tak naznačil, že v Kataru může očekávat další těsný souboj svých jezdců.
Oscar Piastri vstoupil do sprintového víkendu v Kataru skvěle. V jediném tréninku totiž na poslední pokus překonal týmového kolegu Landa Norrise a potvrdil, že McLaren bude i tentokrát patřit k hlavním favoritům.
Na osvětleném okruhu Losail, který hostí předposlední závod sezony 2025, zajel Piastri čas o půl desetiny rychlejší než Norris. Třetí nejrychlejší byl Fernando Alonso, jenž si drží stabilní formu.
Protože Katar uzavírá letošní sérii sprintů, týmy od úvodu nasadily vysoké pracovní tempo. Většina tréninku tak proběhla na tvrdé sadě pneumatik a s různými množstvími paliva, aby mohly co nejlépe otestovat chování vozů v různých podmínkách.
Pirelli zároveň zavedla limit maximálně 25 kol na jeden stint, aby předešla praskání pneumatik na náročném povrchu okruhu. Nedělní závod bude díky tomu povinně dvouzastávkový, což už nyní ovlivňuje strategické plánování týmů.
V úvodu tréninku udával tempo George Russell, zatímco Max Verstappen si stěžoval na chování svého Red Bullu. „Auto hodně poskakuje,“ hlásil do rádia, když se snažil najít stabilní rytmus.
George Russell po dvaceti minutách ještě zrychlil na 1:22.165 a jeho čas pak dlouho nikdo nepřekonal. Mercedes tak ukázal, že mu vysoký přítlak i specifický povrch v Kataru sedí.
Lando Norris měl v úvodu tréninku potíže s přilnavostí a rozložením výkonu a ptal se týmu, proč ztrácí 1,6 sekundy na Piastriho. Jakmile se ale trať zlepšila, našel tempo a zařadil se mezi nejrychlejší.
Po více než 45 minutách přišla na řadu tradiční kvalifikační simulace, během níž McLaren výrazně ožil. Měkké pneumatiky přinesly velký nárůst rychlosti a Norris se dostal do čela časem 1:20.982.
Brit byl na cestě k dalšímu zlepšení, ale pokus nakonec přerušil. Zato Piastri svůj druhý rychlý pokus dokončil a časem 1:20.924 se posunul o 0,058 sekundy před Norrise, čímž si zajistil první místo.
Za Alonsem na třetí příčce skončil Carlos Sainz ve Williamsu, následovaný Isackem Hadjarem v Racing Bulls, který dokázal udržet za sebou i Maxe Verstappena. První sedmičku uzavřel Alex Albon, za nímž se seřadili Charles Leclerc, Lance Stroll a Andrea Kimi Antonelli.
1. Oscar Piastri – McLaren – 1:20.924
2. Lando Norris – McLaren – +0.058
3. Fernando Alonso – Aston Martin – +0.386
4. Carlos Sainz – Williams – +0.480
5. Isack Hadjar – Racing Bulls – +0.579
6. Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.580
7. Alexander Albon – Williams – +0.685
8. Charles Leclerc – Ferrari – +0.744
9. Lance Stroll – Aston Martin – +0.745
10. Kimi Antonelli – Mercedes – +0.774
11. Nico Hülkenberg – Kick Sauber – +0.859
12. Lewis Hamilton – Ferrari – +0.870
13. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +0.872
14. George Russell – Mercedes – +0.900
15. Oliver Bearman – Haas – +1.002
16. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – +1.002
17. Esteban Ocon – Haas – +1.172
18. Pierre Gasly – Alpine – +1.500
19. Liam Lawson – Racing Bulls – +1.638
20. Franco Colapinto – Alpine – +2.605
