Šéf týmu Cadillac Formula 1 Graeme Lowdon přinesl první dojmy z testu Sergia Péreze, který poprvé usedl do vozu budoucí jedenácté stáje šampionátu. Lowdon zhodnotil Pérezovu úvodní jízdu a naznačil, jaké poznatky si tým z tohoto testu odnesl pro další vývoj projektu.
Cadillac zažívá povzbudivé chvíle při přípravách na debutovou sezonu ve Formuli 1. Šéf týmu Graeme Lowdon ocenil první test svého nového jezdce Sergia Péreze a nešetřil slovy chvály: „Viděl jsem u Checa opravdový zápal. Myslím, že se vrací do Formule 1 s naprosto správným přístupem. A je to pozitivní přístup závodníka.“
Dva týdny zpátky usedl Pérez do kokpitu vozu Ferrari SF-23 z roku 2023 na okruhu v Imole. Ferrari svěřilo automobil Cadillacu, který si tak mohl připravit svůj traťový tým na sezónu 2026. Test nebyl relevantní z hlediska výkonu, ale pro Péreze znamenal návrat do světa F1 po téměř roce od jeho posledního závodu za Red Bull v Abú Zabí 2024.
Celkem Mexičan absolvoval 183 kol během dvou dnů. „Je to opravdový závodník, ale chvíli nebyl v autě, takže bylo opravdu dobré ho vidět zpátky v kokpitu,“ dodal Lowdon. Test tak sloužil nejen k fyzickému návratu Péreze, ale i k nabrání jistoty při spolupráci s novým týmem.
Šéf Cadillacu rovněž vyzdvihl fyzickou připravenost Péreze: „Byl jsem zvědavý, jak bude fyzicky připravený, protože když řídíte tato auta, zvlášť krk, je to opravdu náročná část těla. A on si s tím skvěle poradil. To bylo opravdu povzbudivé. Je jen radost ho vidět, jak jezdí.“
Pro Cadillac však test znamenal hlavně cennou příležitost pro mechaniky a inženýry. Lowdon vysvětlil: „Jsme velmi vděční Ferrari, že nám poskytlo monopost, protože chceme, aby bylo všechno co nejrealističtější. Pro mechaniky to byla možnost projít si postupy s dekami na pneumatiky, startovní procedury a rychlé přechody mezi Q1 a Q2. Jediný způsob, jak to udělat opravdu správně, je s opravdovým vozem Formule 1.“
Během testu se Pérez zároveň seznamoval se svým budoucím týmem. „První den najel 90 kol, druhý 93, takže to byla slušná porce kilometrů. Hodně jsme se ale soustředili na simulace – vyjet, vrátit se, nacvičit příjezd auta do boxů nebo reagovat na chybovou hlášku systému ERS. Mechanici přicházejí z různých týmů, mají odlišné zkušenosti s pohonnými jednotkami a nouzovými postupy, takže bylo velmi užitečné projít si vše nanečisto. Jsem opravdu rád, že jsme to udělali.“
Lowdon také potvrdil, že po sezóně 2025 se k týmu připojí Valtteri Bottas. „Dostaneme ho po Abú Zabí. Nemohu se dočkat. Je to skvělý člověk a spolupráce s ním je opravdu příjemná. Opět je velmi nadšený a Mercedes byl při tom velmi vstřícný a nápomocný,“ řekl. Podle něj oba piloti stále mají Formuli 1 hodně co nabídnout a jejich zkušenosti budou pro tým nesmírně cenné.
„Myslím, že Checo i Valtteri stále mají sportu co dát. Kdyby zcela odešli, byla by to ztráta pro F1, takže je skvělé mít je v týmu. Oba jsou rychlí, dohromady mají 16 vítězství a 106 pódií. Přinášejí zkušenosti, které přesně potřebujeme pro úkoly, které nás čekají,“ uzavřel Lowdon s pohledem směrem k debutové sezoně Cadillacu ve Formuli 1.
Lewis Hamilton zdůraznil, že přestup k Ferrari považuje stále za správné rozhodnutí, i když letošní rok pro něj není jednoduchý. V Kataru se vrátil k předchozím emotivním komentářům.
Lando Norris zdůraznil, že McLaren i po Las Vegas stále může riskovat a posouvat limity vozu, aby zůstal konkurenceschopný. Britský jezdec zároveň podtrhl, že tým je připraven bojovat až do konce sezony a využít každou příležitost k maximálnímu výkonu.
Šéf McLarenu Andrea Stella vysvětlil okolnosti, které vedly k diskvalifikaci obou vozů týmu, a popsal, jak tým situaci zvládl. Zdůraznil také dopad incidentu na šance Landa Norrise a Oscara Piastriho v boji o titul.
Šéf týmu Cadillac Formula 1 Graeme Lowdon přinesl první dojmy z testu Sergia Péreze, který poprvé usedl do vozu budoucí jedenácté stáje šampionátu. Lowdon zhodnotil Pérezovu úvodní jízdu a naznačil, jaké poznatky si tým z tohoto testu odnesl pro další vývoj projektu.
Adrian Newey, ikonický konstruktér F1, od začátku příští sezony převezme roli šéfa týmu Aston Martin. Tento krok je součástí rozšíření jeho současné pozice jako hlavního technického partnera.
Sebastian Vettel upozorňuje, že současný šampion Max Verstappen má jednu „děsivou“ vlastnost, díky níž je pro soupeře obzvlášť nebezpečný. Podle něj by si Lando Norris i Oscar Piastri měli dávat pozor.
Lewis Hamilton pokračuje v náročném období u Ferrari, kdy jeho výsledky nedosahují očekávání a stále častěji se objevují pochybnosti o jeho schopnosti držet krok s nejlepšími. Po závodě v Las Vegas otevřeně přiznal svou nejistotu.
Z interního rádia Mercedesu z Velké ceny Las Vegas pronikly nečekané emoce týmu po rozhodnutí komisařů. Peter Bonnington při penalizaci Antonelliho otevřeně projevil své rozhořčení.
Yuki Tsunoda zažil v Las Vegas další náročný víkend, který jeho tým musel řešit různými úpravami vozu. Přesto se mu nepodařilo bodovat a stále hledá cestu, jak zlepšit své výsledky ve Formuli 1.
Max Verstappen se vrátil ke svým loňským slovům o Landu Norrisovi z Las Vegas a poskytl jim širší vysvětlení. Zdůraznil, že šlo spíše o reakci na okamžité okolnosti než o jakýkoli osobní spor mezi nimi.
Max Verstappen okamžitě ovládl start Velké ceny Las Vegas a prakticky nechal Landa Norrise za sebou bez šance na reakci. Nizozemský šampion předvedl brilantní manévr, který Norrisovi nedal žádnou možnost bránit svou pozici.
George Russell po závodě v Las Vegas prozradil, že jej během klíčových momentů trápily technické komplikace, které zásadně ovlivnily průběh jeho jízdy. Co přesně stálo za jeho náročným večerem na okruhu, však odhalil až později.