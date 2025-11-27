Lewis Hamilton zdůraznil, že přestup k Ferrari považuje stále za správné rozhodnutí, i když letošní rok pro něj není jednoduchý. V Kataru se vrátil k předchozím emotivním komentářům.
Lewis Hamilton se opět postavil k mediálnímu světlu, aby ujasnil své postoje po náročném debutu ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa, který letos prožívá jednu z nejtěžších sezon své kariéry, zdůraznil, že svého přestupu nelituje a věří v dlouhodobý projekt, který s Maranellem buduje.
Jeho frustrace vyvrcholila po nepovedeném víkendu v Las Vegas, kde poprvé skončil poslední v kvalifikaci a v závodě dojel až desátý. „Cítil jsem se strašně, byla to nejhorší sezona vůbec,“ přiznal tehdy Hamilton a nechal nahlédnout do své momentální deprese.
V afektu dokonce naznačil, že se netěší na rok 2026 a příchod nové generace monopostů, ke kterým nikdy nenacházel úplné souznění. Nyní ale své výroky mírnil a označil je za „horko okamžiku“. „Na konci sezony je každý vyčerpaný, je normální, že myšlenky směřují spíše k odpočinku než k technickým změnám,“ vysvětlil.
Hamilton současně připomněl, že jej i nadále motivuje práce na vývoji vozu a spolupráce s týmem. „Těším se, co tým postaví a jak budeme projekt dále posouvat,“ dodal britský jezdec.
Velký důraz klade Hamilton také na vztahy s techniky a zaměstnanci Ferrari. Podle něj je v Maranellu silná vášeň a jasné soustředění na pokrok, i když letošní výsledky zatím zaostávají za ambicemi týmu.
Britský pilot připomněl, že přechod z Mercedesu byl záměrný krok, který s sebou přinese i složité období. „Věděl jsem, že to bude vyžadovat čas, než společně vybudujeme něco silného,“ řekl.
Na otázku, zda svého odchodu z Mercedesu lituje, odpověděl rozhodně: „Nemám žádné výčitky.“ Zdůraznil, že jeho rozhodnutí bylo promyšlené a stále mu důvěřuje.
Hamilton si uvědomuje vysoká očekávání, která jsou s jeho příchodem do Ferrari spojena. „Vstup sedminásobného šampiona měl být impulzem pro tým, aby se vrátil na vrchol,“ uvedl.
Sedminásobný mistr světa dodal, že je připraven investovat čas a energii, aby Ferrari znovu bojovalo o vítězství. „Věřím tomu, co společně stavíme,“ uzavřel Hamilton.
