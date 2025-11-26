Max Verstappen se vrátil ke svým loňským slovům o Landu Norrisovi z Las Vegas a poskytl jim širší vysvětlení. Zdůraznil, že šlo spíše o reakci na okamžité okolnosti než o jakýkoli osobní spor mezi nimi.
Max Verstappen nyní opět otevřeně mluvil o svém pohledu na Landa Norrise, když britský pilot McLarenu stojí na prahu svého prvního titulu mistra světa. Čtyřnásobný šampion reagoval na otázky ohledně svých loňských slov z Velké ceny Las Vegas, kde tehdy definitivně ukončil Norrisovy naděje na titul.
Před návratem do Nevady po roce dostal Verstappen příležitost vrátit se k výroku, který Norrisovi adresoval bezprostředně po svém vítězství: „jeho den ještě přijde“. V té době byl Brit teprve na začátku své titulové snahy, zatímco Verstappen měl průběh sezony pevně ve svých rukou.
Na otázku, zda letos vidí jiného Norrise než toho, proti kterému závodil před rokem, nizozemský lídr Red Bullu řekl médiím, včetně RacingNews365: „Myslím, že v poslední době mu víkendy vycházejí opravdu velmi dobře. Takže v tomhle směru je určitě trochu jiný.“
Zároveň zdůraznil, že výkonnostní posun je přirozenou součástí kariéry každého jezdce. „Každý rok rostete a učíte se z minulých chyb nebo víkendů, u kterých víte, že jste mohli odvést lepší práci, a to platí pro všechny. Nejde v tomhle případě jen o Landa,“ doplnil Verstappen.
Norris mezitím vede šampionát s náskokem 24 bodů před Oscarem Piastrim i Verstappenem, a to v situaci, kdy do konce sezony zbývají pouhé dva závody. Druhá část ročníku mu vyšla mimořádně, z odstupu 34 bodů na týmového kolegu dokázal vybudovat pozici lídra.
A to i přesto, že oba vozy McLarenu byly v Las Vegas diskvalifikovány. Před vyřazením ze závodu, z původního druhého a čtvrtého místa, měl Norris k dobru 30 bodů na Piastriho a 42 na Verstappena, jenž tehdy pod neonovým osvětlením Stripu zvítězil.
Když se Verstappen vrátil ke své loňské poznámce, dal jasně najevo, že ji stále považuje za pravdivou. „A to, co jsem řekl loni, jsem myslel, tak jednoduché to je,“ uvedl 69násobný vítěz Grand Prix. „Není tam nic, o čem bych lhal, a myslím, že je to v téhle sezoně dost jasně vidět. Někdy prostě musíte být trpěliví a počkat si na svůj moment.“
