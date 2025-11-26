Sebastian Vettel upozorňuje, že současný šampion Max Verstappen má jednu „děsivou“ vlastnost, díky níž je pro soupeře obzvlášť nebezpečný. Podle něj by si Lando Norris i Oscar Piastri měli dávat pozor.
Sebastian Vettel se ve svém posledním rozhovoru zamýšlí nad výjimečnými schopnostmi Maxe Verstappena a připomíná, že jeho silné výkony nejsou dílem náhody. Podle čtyřnásobného mistra světa je Nizozemec děsivý hlavně tím, jak se neustále posouvá a nikdy se nespokojí s tím, co už dokázal.
Vettel zdůrazňuje, že Verstappen letos předvádí možná svou nejlepší sezonu, i když Red Bull už není jasným lídrem konstruktérů. „Děsivé je, že se pořád zlepšuje. Víme, že je dobrý, ale stále roste, je hladový a chce se učit,“ řekl v podcastu Beyond the Grid. Právě spojení talentu, pracovitosti a neúnavného odhodlání podle něj dělá z Verstappena soupeře, který budí respekt.
Výsledky posledních měsíců to dokazují. Od Velké ceny Nizozemska získal na Oscara Piastriho 104 bodů a nyní s ním sdílí druhé místo v šampionátu, jen 24 bodů za Landem Norrisem. Jezdcům McLarenu navíc chybí zkušenosti z boje o titul, což může být v rozhodujících momentech klíčové.
Verstappen má naopak za sebou dramatický souboj o titul s Lewisem Hamiltonem v roce 2021 a od té doby dokázal titul hned třikrát obhájit. Vyhrál 49 závodů a v sezoně 2023 triumfoval v 19 z 22 závodů, což potvrzuje jeho výjimečnou konzistenci i mentální sílu.
Vettel zdůrazňuje, že Max Verstappen není výjimečný jen svým talentem, ale i psychickou odolností. „I když patří mezi největší talenty na startovním roštu, jeho největší síla je v hlavě. V rozhodujících momentech si dokáže udržet chladnou hlavu,“ vysvětluje. Podle něj Verstappen téměř nechybují a dokáže v tlakových situacích odsunout emoce stranou a plně se soustředit na výkon.
Když byl dotázán, zda Verstappen cítí při boji o titul menší tlak než Lando Norris a Oscar Piastri, Vettel odpověděl jasně. „Ano, protože už titul vyhrál. Největší úleva přišla s prvním šampionátem. Je to jako první výhra, najednou víte, že to dokážete.“ Tato zkušenost mu podle Vettela poskytuje výraznou výhodu.
Díky tomu může Verstappen k současnému souboji přistupovat s větším klidem. „Už nemusí nikomu ani sobě dokazovat, že umí vyhrát. Teď jde jen o to předvést perfektní výkon. Když to vyjde, vyjde to. Když ne, svět se nezboří,“ dodává Vettel.
Pro McLaren tak představuje Verstappen nejen extrémně rychlého soupeře, ale také psychicky vyzrálého závodníka, což může být pro Norrise i Piastriho nejtěžší překážka.
