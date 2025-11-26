Sebastian Vettel upozorňuje na klíčovou vlastnost Maxe Verstappena, která posiluje jeho dominanci

Sebastian Vettel a Max Verstappen
Sebastian Vettel a Max Verstappen, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 16:42
Sdílej:

Sebastian Vettel upozorňuje, že současný šampion Max Verstappen má jednu „děsivou“ vlastnost, díky níž je pro soupeře obzvlášť nebezpečný. Podle něj by si Lando Norris i Oscar Piastri měli dávat pozor.

Sebastian Vettel se ve svém posledním rozhovoru zamýšlí nad výjimečnými schopnostmi Maxe Verstappena a připomíná, že jeho silné výkony nejsou dílem náhody. Podle čtyřnásobného mistra světa je Nizozemec děsivý hlavně tím, jak se neustále posouvá a nikdy se nespokojí s tím, co už dokázal.

Vettel zdůrazňuje, že Verstappen letos předvádí možná svou nejlepší sezonu, i když Red Bull už není jasným lídrem konstruktérů. „Děsivé je, že se pořád zlepšuje. Víme, že je dobrý, ale stále roste, je hladový a chce se učit,“ řekl v podcastu Beyond the Grid. Právě spojení talentu, pracovitosti a neúnavného odhodlání podle něj dělá z Verstappena soupeře, který budí respekt.

Výsledky posledních měsíců to dokazují. Od Velké ceny Nizozemska získal na Oscara Piastriho 104 bodů a nyní s ním sdílí druhé místo v šampionátu, jen 24 bodů za Landem Norrisem. Jezdcům McLarenu navíc chybí zkušenosti z boje o titul, což může být v rozhodujících momentech klíčové.

Verstappen má naopak za sebou dramatický souboj o titul s Lewisem Hamiltonem v roce 2021 a od té doby dokázal titul hned třikrát obhájit. Vyhrál 49 závodů a v sezoně 2023 triumfoval v 19 z 22 závodů, což potvrzuje jeho výjimečnou konzistenci i mentální sílu.

Lewis Hamilton v Brazílii

Frustrace Lewise Hamiltona roste: Nad jeho budoucností ve Ferrari se stahují mračna

Vettel zdůrazňuje, že Max Verstappen není výjimečný jen svým talentem, ale i psychickou odolností. „I když patří mezi největší talenty na startovním roštu, jeho největší síla je v hlavě. V rozhodujících momentech si dokáže udržet chladnou hlavu,“ vysvětluje. Podle něj Verstappen téměř nechybují a dokáže v tlakových situacích odsunout emoce stranou a plně se soustředit na výkon.

Když byl dotázán, zda Verstappen cítí při boji o titul menší tlak než Lando Norris a Oscar Piastri, Vettel odpověděl jasně. „Ano, protože už titul vyhrál. Největší úleva přišla s prvním šampionátem. Je to jako první výhra, najednou víte, že to dokážete.“ Tato zkušenost mu podle Vettela poskytuje výraznou výhodu.

Díky tomu může Verstappen k současnému souboji přistupovat s větším klidem. „Už nemusí nikomu ani sobě dokazovat, že umí vyhrát. Teď jde jen o to předvést perfektní výkon. Když to vyjde, vyjde to. Když ne, svět se nezboří,“ dodává Vettel.

Pro McLaren tak představuje Verstappen nejen extrémně rychlého soupeře, ale také psychicky vyzrálého závodníka, což může být pro Norrise i Piastriho nejtěžší překážka.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Sebastian Vettel Max Verstappen Red Bull
Stalo se
Novinky
Adrian Newey v Monaku

Nové rozdělení rolí v Aston Martinu: Adrian Newey převezme vedení týmu

Adrian Newey, ikonický konstruktér F1, od začátku příští sezony převezme roli šéfa týmu Aston Martin. Tento krok je součástí rozšíření jeho současné pozice jako hlavního technického partnera.

Novinky
Sebastian Vettel a Max Verstappen

Sebastian Vettel upozorňuje na klíčovou vlastnost Maxe Verstappena, která posiluje jeho dominanci

Sebastian Vettel upozorňuje, že současný šampion Max Verstappen má jednu „děsivou“ vlastnost, díky níž je pro soupeře obzvlášť nebezpečný. Podle něj by si Lando Norris i Oscar Piastri měli dávat pozor.

Novinky
Lewis Hamilton v Brazílii

Frustrace Lewise Hamiltona roste: Nad jeho budoucností ve Ferrari se stahují mračna

Lewis Hamilton pokračuje v náročném období u Ferrari, kdy jeho výsledky nedosahují očekávání a stále častěji se objevují pochybnosti o jeho schopnosti držet krok s nejlepšími. Po závodě v Las Vegas otevřeně přiznal svou nejistotu.

Novinky
Kimi Antonelli v Las Vegas

Peter Bonnington se pustil do komisařů. Trest pro Kimiho Antonelliho je nesmysl

Z interního rádia Mercedesu z Velké ceny Las Vegas pronikly nečekané emoce týmu po rozhodnutí komisařů. Peter Bonnington při penalizaci Antonelliho otevřeně projevil své rozhořčení.

Novinky
Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda zoufá: Všechno jde proti mně

Yuki Tsunoda zažil v Las Vegas další náročný víkend, který jeho tým musel řešit různými úpravami vozu. Přesto se mu nepodařilo bodovat a stále hledá cestu, jak zlepšit své výsledky ve Formuli 1.

Novinky
Max Verstappen

Max Verstappen o Landu Norrisovi: Jeho den ještě přijde

Max Verstappen se vrátil ke svým loňským slovům o Landu Norrisovi z Las Vegas a poskytl jim širší vysvětlení. Zdůraznil, že šlo spíše o reakci na okamžité okolnosti než o jakýkoli osobní spor mezi nimi.

Novinky
Max Verstappen a Lando Norris v Las Vegas

Lando Norris a psychologický tlak Maxe Verstappena: Co rozhodlo start Las Vegas

Max Verstappen okamžitě ovládl start Velké ceny Las Vegas a prakticky nechal Landa Norrise za sebou bez šance na reakci. Nizozemský šampion předvedl brilantní manévr, který Norrisovi nedal žádnou možnost bránit svou pozici.
Novinky
George Russell v Las Vegas

George Russell měl potíže: Zkomplikovaly mu závod v Las Vegas

George Russell po závodě v Las Vegas prozradil, že jej během klíčových momentů trápily technické komplikace, které zásadně ovlivnily průběh jeho jízdy. Co přesně stálo za jeho náročným večerem na okruhu, však odhalil až později.
Novinky
Max Verstappen vítězí v Las Vegas

Podpora Maxe Verstappena po Las Vegas vzrostla, McLaren utrpěl tvrdou ránu

Diskvalifikace obou jezdců McLarenu v Las Vegas výrazně snížila náskok Landa Norrise v šampionátu a otevřela prostor pro Maxe Verstappena, jehož příznivci nyní cítí stále větší naději na zvrat v boji o titul.
Novinky
Oscar Piastri

Oscar Piastri po Las Vegas: Sezona už není taková, jak jsem čekal

Po Velké ceně Las Vegas Oscar Piastri naznačil, že průběh závodu zásadně ovlivnil jeho pohled na zbytek sezony. Jeho vyjádření po dojezdu působilo zdrženlivě a naznačovalo, že výsledky závodu zanechaly několik otazníků ohledně jeho šancí v šampionátu.
Novinky
Lando Norris v Las Vegas

Lando Norris čelí komplikacím: Diskvalifikace v Las Vegas mu ztíží boj o titul

Lando Norris odjížděl z Las Vegas s rozporuplnými pocity a po diskvalifikaci podal vyjádření. McLaren se teď soustředí na přípravu na závod v Kataru, kde bude mít Norris možnost napravit ztrátu. 

Novinky
Gabriel Bortoleto

Reakce Gabriela Bortoleta po závodě v Las Vegas

Po závodě v Las Vegas Gabriel Bortoleto přišel osobně za Lancem Strollem, kvůli nehodě v prvním kole.