Lando Norris zdůraznil, že McLaren i po Las Vegas stále může riskovat a posouvat limity vozu, aby zůstal konkurenceschopný. Britský jezdec zároveň podtrhl, že tým je připraven bojovat až do konce sezony a využít každou příležitost k maximálnímu výkonu.
Lando Norris zdůraznil, že McLaren si i po dvojí diskvalifikaci v Las Vegas stále může dovolit riskovat s nastavením výšky vozu MCL39. „I po těchto událostech víme, že můžeme hledat maximální výkon a posouvat limity auta,“ uvedl britský jezdec.
V Las Vegas byli jak Norris, tak jeho týmový kolega Oscar Piastri diskvalifikováni kvůli nadměrnému opotřebení planků. Původně dojeli druhý a čtvrtý, ale po rozhodnutí FIA tým odešel bez bodů.
S blížícím se koncem sezony je každý bod klíčový v boji o titul. Norris vede průběžné pořadí o 24 bodů před Piastrim a Maxem Verstappenem, kteří mají stejný počet bodů.
Ačkoli by se mohlo zdát, že McLaren by měl hrát na jistotu, Norris vysvětlil, že i při nastavování světlé výšky vozu lze riskovat. „V některých ohledech jsme vlastně neriskovali dost. Není to jen o tom podívat se na ostatní a říct si ‚to udělali a byli rychlí‘. Ve skutečnosti jsme byli pomalejší kvůli problémům, které jsme měli, ne rychlejší.“
Britský jezdec dodal, že ho motivuje hlavně možnost zlepšit výkon vozu pro nadcházející závody. „Jsem téměř nadšený, že můžeme auto vylepšit pro tento víkend a získat více výkonu. Každý tým ve Formuli 1 bojuje o vítězství a musíte posouvat vše na hranici možností.
Norris však zdůraznil, že riskování neznamená jednoduchý přístup jako v Las Vegas. „Situace je složitější, ale stále chceme vyhrávat poslední závody sezony. Musíme posouvat vše na hranici možností, protože Red Bull je stejně rychlý. Pokud nebudeme mít auto v optimálním stavu, budou rychlejší než my a vyhrají.“
Norris zopakoval, že cílem McLarenu je bojovat až do konce. „Jdeme sem vyhrát. Budeme bojovat až do konce a to je také to, co já osobně chci.“
Katar bude předposlední zastávkou sezony a nabídne poslední sprintpvý závod před velkým finále v Abu Dhabi. McLaren se chce připravit co nejlépe, aby maximálně využil každou příležitost.
„Každý víkend je šance ukázat, že můžeme být rychlí a konkurenceschopní. Tento týden se soustředíme na to, abychom auto dostali na hranici a bojovali o každý možný bod,“ uzavřel Norris.
Lewis Hamilton zdůraznil, že přestup k Ferrari považuje stále za správné rozhodnutí, i když letošní rok pro něj není jednoduchý. V Kataru se vrátil k předchozím emotivním komentářům.
Lando Norris zdůraznil, že McLaren i po Las Vegas stále může riskovat a posouvat limity vozu, aby zůstal konkurenceschopný. Britský jezdec zároveň podtrhl, že tým je připraven bojovat až do konce sezony a využít každou příležitost k maximálnímu výkonu.
Šéf McLarenu Andrea Stella vysvětlil okolnosti, které vedly k diskvalifikaci obou vozů týmu, a popsal, jak tým situaci zvládl. Zdůraznil také dopad incidentu na šance Landa Norrise a Oscara Piastriho v boji o titul.
Šéf týmu Cadillac Formula 1 Graeme Lowdon přinesl první dojmy z testu Sergia Péreze, který poprvé usedl do vozu budoucí jedenácté stáje šampionátu. Lowdon zhodnotil Pérezovu úvodní jízdu a naznačil, jaké poznatky si tým z tohoto testu odnesl pro další vývoj projektu.
Adrian Newey, ikonický konstruktér F1, od začátku příští sezony převezme roli šéfa týmu Aston Martin. Tento krok je součástí rozšíření jeho současné pozice jako hlavního technického partnera.
Sebastian Vettel upozorňuje, že současný šampion Max Verstappen má jednu „děsivou“ vlastnost, díky níž je pro soupeře obzvlášť nebezpečný. Podle něj by si Lando Norris i Oscar Piastri měli dávat pozor.
Lewis Hamilton pokračuje v náročném období u Ferrari, kdy jeho výsledky nedosahují očekávání a stále častěji se objevují pochybnosti o jeho schopnosti držet krok s nejlepšími. Po závodě v Las Vegas otevřeně přiznal svou nejistotu.
Z interního rádia Mercedesu z Velké ceny Las Vegas pronikly nečekané emoce týmu po rozhodnutí komisařů. Peter Bonnington při penalizaci Antonelliho otevřeně projevil své rozhořčení.
Yuki Tsunoda zažil v Las Vegas další náročný víkend, který jeho tým musel řešit různými úpravami vozu. Přesto se mu nepodařilo bodovat a stále hledá cestu, jak zlepšit své výsledky ve Formuli 1.
Max Verstappen se vrátil ke svým loňským slovům o Landu Norrisovi z Las Vegas a poskytl jim širší vysvětlení. Zdůraznil, že šlo spíše o reakci na okamžité okolnosti než o jakýkoli osobní spor mezi nimi.
Max Verstappen okamžitě ovládl start Velké ceny Las Vegas a prakticky nechal Landa Norrise za sebou bez šance na reakci. Nizozemský šampion předvedl brilantní manévr, který Norrisovi nedal žádnou možnost bránit svou pozici.
George Russell po závodě v Las Vegas prozradil, že jej během klíčových momentů trápily technické komplikace, které zásadně ovlivnily průběh jeho jízdy. Co přesně stálo za jeho náročným večerem na okruhu, však odhalil až později.