Zak Brown promluvil o kontroverzním rozhodnutí z Las Vegas a nastínil, že i FIA měla k uloženému trestu určité výhrady. Šéf McLarenu přitom naznačil, že situace byla složitější, než by se na první pohled zdálo.
Zak Brown se otevřeně vyjádřil k dvojité diskvalifikaci McLarenu z Velké ceny Las Vegas a označil ji za „malou chybu s obrovskými následky“. Podle něj FIA sama uznala, že trest byl „trochu drakonický“, což jen zvýrazňuje kontroverzi kolem rozhodnutí.
Lando Norris a Oscar Piastri přišli o body za druhé a čtvrté místo poté, co technická kontrola odhalila nadměrné opotřebení planků u obou vozů. Pro Norrise, který nyní vede šampionát jen o 24 bodů před Piastrim a Maxem Verstappenem, šlo o citelnou ránu těsně před závěrečnými třemi závody sezony.
Brown zdůraznil, že přestupek byl „velmi drobný“. „Ano, šlo o velmi malou chybu s obrovskými následky, že? Diskvalifikace z závodu se už zhoršit nedá. Druhé a čtvrté místo jsme měli,“ řekl pro podcast The Sports Agents. „Šlo o špatný čas. Mnohé týmy měly stejný problém. Nebylo to záměrné a nijak to nezvyšovalo výkon. Ferrari a Mercedes byly za podobné chyby v posledních letech diskvalifikovány. Ale jak jsem řekl týmu – cítíme se kvůli tomu lépe? Ne úplně.“
Šéf McLarenu dodal, že incident ukazuje, jak snadno může k chybě dojít. „Šlo o tloušťku papíru, šílené,“ poznamenal. Brown rovněž uvedl, že FIA situaci „zvažuje“ a sama uznává, že uložený trest nebyl zcela úměrný závažnosti přestupku.
Zak Brown vysvětlil, proč došlo k nadměrnému opotřebení planků u vozů McLarenu. „Existují dva způsoby, jak k tomu dojít. Buď je auto nastaveno příliš nízko, což je nelegální, nebo nastane porpoising, aerodynamický jev, kdy se auto pohybuje nahoru a dolů. My jsme auto příliš nízko nenastavili, problém byl způsoben porpoisingem kvůli nedostatku dat z deštivých čtvrtečních a pátečních tréninků.“
Brown připomněl, že devět dalších týmů podobnou situaci zvládlo vyřešit, ale McLaren ne. „Na konci dne jsme to pokazili. FIA to sleduje, protože sama cítí, že trest byl trošku drakonický, ale pravidla jsou pravidla.“
Po Las Vegas byly emoce v týmu vysoké. „Samozřejmě jsem byl naštvaný, stejně jako celý tým v sobotu večer a i v neděli. Pak ale necháte jezdce odpočinout 48 hodin a všichni se znovu zapojí. Uvědomíte si, že sezóna má 24 závodů, ne jen jeden.“
Brown se vyhnul spekulacím, že FIA McLaren cíleně trestala, aby udržela napětí v závěru sezony. „Mnoho lidí se mě na to ptalo. Kdyby to vyšlo z mých úst, znělo by to jako výmluva. Takže říkám jen, pokazili jsme to. Ano, pravidla jsou trochu drakonická. Ano, nezvyšovalo to výkon. Ale pokazili jsme to a pravidla jsou pravidla. Nemohu je vymáhat u ostatních a pak říct, že u nás to je téměř dost dobré.“
Zak Brown uzavřel jasně. „Nemyslím si, že FIA nás cíleně trestala. Hodně lidí si to myslí, já ne.“
McLaren tak ukázal, že i přes tvrdý trest tým přijímá zodpovědnost za chybu a plně se soustředí na závěrečné závody sezony.
