Z interního rádia Mercedesu z Velké ceny Las Vegas pronikly nečekané emoce týmu po rozhodnutí komisařů. Peter Bonnington při penalizaci Antonelliho otevřeně projevil své rozhořčení.
Peter Bonnington, který si získal slávu jako hlas v uchu sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona během jeho působení u Mercedesu v letech 2013 až 2024, se nyní soustředí na italského nováčka Andreu Kimi Antonelliho. Po Hamiltonově přestupu do Ferrari pro sezónu 2025 byl Bonnington povýšen na šéfa závodního inženýrství, přičemž nadále působí jako závodní inženýr právě pro Antonelliho.
Během Velké ceny Las Vegas se Antonelli předvedl jako jeden z největších taháků víkendu. Ze 17. místa na startu se dokázal propracovat až na čtvrtou příčku v cíli, čímž jasně ukázal svůj talent a schopnost zvládat tlak v nejvyšší soutěži motorsportu.
Cesta k tomuto výsledku však nebyla jednoduchá. Pětisekundová penalizace za nepovedený start jej posunula na páté místo za Oscara Piastriho. Po následné diskvalifikaci Piastriho a Landa Norrise se Antonelli nakonec propracoval až na třetí místo, čímž si připsal první stupně vítězů v kariéře.
Jeho strategie během závodu byla rovněž odvážná. Již ve druhém kole zajel do boxů za podmínek virtuálního safety caru a nasadil tvrdé pneumatiky, na kterých absolvoval zbytek závodu. Tento riskantní tah ukázal jeho schopnost držet konstantní tempo a přizpůsobit se nečekaným situacím na trati.
Celý výkon Antonelliho tak podtrhl nejen jeho rychlost a technickou zdatnost, ale také odolnost a chladnou hlavu při náročných rozhodnutích, což jej staví do role jednoho z nejzajímavějších talentů nové generace Formule 1.
Peter Bonnington byl první, kdo přes týmové rádio pochválil Antonelliho za výkon, když mladík dojel na páté místo. „Dobrá práce, kámo. To byl ale den!“ zněla jeho slova. Když se řešila penalizace, Bonnington ji ostře kritizoval: „Totální nesmysl.“
Antonelli se nadšeně ozval: „Jo, kámo! Bože můj, jo, kámo!“ Bonnington mu odpověděl: „Ano, přesně tak. Ten pětisekundový trest byl nespravedlivý, ale stejně jsi dojel pátý. Tak pojďme teď sebrat trochu gumy, kámo.“
Mladý Ital nešetřil nadšením: „Bylo to mega.“ Bonnington na to navázal: „Tempo bylo naprosto skvělé, kámo.“ I šéf týmu Toto Wolff se připojil k pochvale: „Kimi, tvoje tempo bylo z jiné planety. Páté místo vzhledem k tomu, odkud jsi startoval, to bylo opravdu skvělé.“
Bonnington ještě jednou zdůraznil nesouhlas s trestem: „Kámo, to je páté místo po pětisekundovém trestu, který byl úplně nesmyslný.“ Jasně tak ukázal, že tým stojí za svým mladým jezdcem i přes kontroverzní rozhodnutí komisařů.
Po závodě Wolff otevřeně spekuloval, čeho by mohl Antonelli dosáhnout, kdyby startoval z lepší pozice, informuje PlanetF1: „Startoval ze 17. místa, musel se bránit hned od začátku a udělat agresivní zastávku, takže jsme si zpočátku nebyli jisti, jestli to bude realistické. Ale pak jel rychleji a rychleji a nakonec si zaslouženě dojel pro páté místo, i s penalizací.“
Krátce poté Mercedes zveřejnil i reakci Maxe Verstappena na Antonelliho výkon. Podle zdroje týmu byl Verstappen překvapený: „Když se Max ptal Antonelliho, kam dojel, byl opravdu překvapený.“
