Lewis Hamilton pokračuje v náročném období u Ferrari, kdy jeho výsledky nedosahují očekávání a stále častěji se objevují pochybnosti o jeho schopnosti držet krok s nejlepšími. Po závodě v Las Vegas otevřeně přiznal svou nejistotu.
Lewis Hamilton se stále potýká s náročnou situací u Ferrari. Po závodě v Las Vegas, kde jeho výsledky nedosáhly očekávání, se čím dál častěji objevují otázky, zda sedminásobný mistr světa dokáže držet krok s nejlepším, zvlášť s týmovým kolegou Charlesem Leclercem.
„Po Las Vegas si opravdu nejsem jistý, jestli dělám dostatečně dobrou práci,“ přiznal Hamilton médiím čtyři závody po začátku sezóny. Jeho upřímnost ukazuje rostoucí frustraci a pocit, že Ferrari nedokáže plně využít jeho schopnosti.
Na jeho obranu se postavil komentátor Sky F1 Martin Brundle. „Věk není u Hamiltona problém. Nepřišel o žádnou zrakovou schopnost ani schopnost řídit. Myslím, že pořád může být na vrcholu,“ uvedl Brundle a připomněl, že každý jezdec stárne jinak a Hamiltonův talent je stále přítomný.
Hlavní problém podle odborníků spočívá v adaptaci na odlišný styl jízdy, který Ferrari vyžaduje. Po osmnácti letech ve Formuli 1 se Hamilton musí učit nové způsoby řízení, což se ukázalo náročnější, než se čekalo.
Zatímco Charles Leclerc už nasbíral sedm pódií, Hamilton zůstává bez umístění na stupních vítězů. Tato statistika ukazuje, že Ferrari zatím nedokáže jeho schopnosti plně využít.
„Jako sedminásobný mistr světa potřebuje Hamilton vůz, který mu umožní bojovat o osmý titul. Bez toho klesá jeho motivace,“ komentují analytici a připomínají, že Hamilton od mládí exceloval, když bylo vše správně sladěno.
David Coulthard kritizuje kulturu Ferrari a její dopad na jezdce. „Myslím, že změna kultury není to, co dělá závody. Je to auto, levá, pravá, plyn, brzda. Nejlepší dokážou zvládnout lidskou i technickou stránku. Otázka je, zda Hamilton není za svým vrcholem.“
Fernando Alonso, který ve 44 letech stále bojuje o vítězství s Aston Martinem, je považován za výjimečný případ. Historie ukazuje, že i šampioni, jako Michael Schumacher nebo Sebastian Vettel, často končí dříve, než by fanoušci čekali. Hamiltonova situace je unikátní, ale riziko poklesu výkonu je reálné.
Po Las Vegas Hamilton přiznal, že se „netěší“ na příští sezónu, což přidává další vrstvu nejistoty kolem jeho budoucnosti u Ferrari. Každý další závod bez výrazného úspěchu zvyšuje tlak a riziko, že jeho odchod ovlivní vnímání jeho odkazu.
Rok 2026 je pro Hamiltona i Ferrari plánován jako velká šance s novými pravidly. Pokud nenajde správný rytmus, hrozí, že Leclerc převezme roli lídra a Hamiltonův příběh nebude mít pohádkový konec.
Adrian Newey, ikonický konstruktér F1, od začátku příští sezony převezme roli šéfa týmu Aston Martin. Tento krok je součástí rozšíření jeho současné pozice jako hlavního technického partnera.
Sebastian Vettel upozorňuje, že současný šampion Max Verstappen má jednu „děsivou“ vlastnost, díky níž je pro soupeře obzvlášť nebezpečný. Podle něj by si Lando Norris i Oscar Piastri měli dávat pozor.
Lewis Hamilton pokračuje v náročném období u Ferrari, kdy jeho výsledky nedosahují očekávání a stále častěji se objevují pochybnosti o jeho schopnosti držet krok s nejlepšími. Po závodě v Las Vegas otevřeně přiznal svou nejistotu.
Z interního rádia Mercedesu z Velké ceny Las Vegas pronikly nečekané emoce týmu po rozhodnutí komisařů. Peter Bonnington při penalizaci Antonelliho otevřeně projevil své rozhořčení.
Yuki Tsunoda zažil v Las Vegas další náročný víkend, který jeho tým musel řešit různými úpravami vozu. Přesto se mu nepodařilo bodovat a stále hledá cestu, jak zlepšit své výsledky ve Formuli 1.
Max Verstappen se vrátil ke svým loňským slovům o Landu Norrisovi z Las Vegas a poskytl jim širší vysvětlení. Zdůraznil, že šlo spíše o reakci na okamžité okolnosti než o jakýkoli osobní spor mezi nimi.
Max Verstappen okamžitě ovládl start Velké ceny Las Vegas a prakticky nechal Landa Norrise za sebou bez šance na reakci. Nizozemský šampion předvedl brilantní manévr, který Norrisovi nedal žádnou možnost bránit svou pozici.
George Russell po závodě v Las Vegas prozradil, že jej během klíčových momentů trápily technické komplikace, které zásadně ovlivnily průběh jeho jízdy. Co přesně stálo za jeho náročným večerem na okruhu, však odhalil až později.
Diskvalifikace obou jezdců McLarenu v Las Vegas výrazně snížila náskok Landa Norrise v šampionátu a otevřela prostor pro Maxe Verstappena, jehož příznivci nyní cítí stále větší naději na zvrat v boji o titul.
Po Velké ceně Las Vegas Oscar Piastri naznačil, že průběh závodu zásadně ovlivnil jeho pohled na zbytek sezony. Jeho vyjádření po dojezdu působilo zdrženlivě a naznačovalo, že výsledky závodu zanechaly několik otazníků ohledně jeho šancí v šampionátu.
Lando Norris odjížděl z Las Vegas s rozporuplnými pocity a po diskvalifikaci podal vyjádření. McLaren se teď soustředí na přípravu na závod v Kataru, kde bude mít Norris možnost napravit ztrátu.
Po závodě v Las Vegas Gabriel Bortoleto přišel osobně za Lancem Strollem, kvůli nehodě v prvním kole.