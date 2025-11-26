Adrian Newey, ikonický konstruktér F1, od začátku příští sezony převezme roli šéfa týmu Aston Martin. Tento krok je součástí rozšíření jeho současné pozice jako hlavního technického partnera.
Adrian Newey, legenda Formule 1 a jeden z nejrespektovanějších konstruktérů v historii šampionátu, se od začátku příští sezony stane šéfem týmu Aston Martin. Newey, který se k týmu připojil 1. března tohoto roku po téměř dvaceti letech u Red Bullu, přebírá pozici, která kombinuje jeho technickou odbornost s vedením celého týmu.
V nové roli bude Newey řídit technický tým včetně operací přímo na okruzích. Jeho zkušenosti s návrhem vítězných monopostů Red Bullu mají být klíčové pro přípravu Aston Martinu na novou éru, kdy tým vstupuje do Formule 1 jako plnohodnotný tovární tým.
Andy Cowell, který poslední rok působil jako šéf týmu a CEO, se přesune do role ředitele strategie. Během svého působení zaváděl důležité strukturální změny, které týmu pomáhají přechod na status plného továrního týmu zvládnout co nejefektivněji.
V nové funkci se Cowell zaměří na optimalizaci technického partnerství mezi týmem a jeho klíčovými dodavateli, továrním dodavatelem motorů Hondou, dodavatelem paliva Aramco a výrobcem maziv a aditiv Valvoline. Tato spolupráce bude zásadní pro hladký přechod na nový pohonný agregát a zajištění budoucí konkurenceschopnosti týmu.
Aston Martin uvedl, že změna ve vedení má za cíl co nejlépe využít individuální silné stránky a odborné znalosti Neweyho a Cowella a současně zajistit hladký chod celé organizace. Cowell bude nadále podléhat výkonnému předsedovi Lawrence Strollovi, který bude pokračovat v řízení obchodních záležitostí týmu.
Newey k nové pozici řekl: „Během posledních devíti měsíců jsem poznal obrovský talent v našem týmu. Těším se, až převezmu tuto dodatečnou roli, abychom se připravili na sezonu 2026, kdy nás čeká zcela nová situace. Aston Martin bude plnohodnotný tovární tým a zároveň nás čeká velká výzva spojená s novými technickými předpisy. Andyova nová role, která se zaměří na propojení nového pohonného systému s našimi třemi hlavními partnery, bude v tomto procesu klíčová.“
Lawrence Stroll dodal: „Andy Cowell byl letos skvělým vůdcem. Soustředil se na vybudování týmu světové úrovně, zajistil hladkou spolupráci a podporoval kulturu, která staví závodní auto zpět do centra všeho, co děláme. Tato změna ve vedení je společné rozhodnutí, které považujeme za nejlepší pro tým. Těšíme se, že s ním budeme nadále spolupracovat v jeho nové roli Chief Strategy Officer.“
Cowell k nové pozici řekl: „Po zavedení potřebných strukturálních změn při přechodu na plnohodnotný tovární tým je teď správný čas přejít do jiné role. Jako Chief Strategy Officer budu optimalizovat technické partnerství mezi týmem, Hondou, Aramco a Valvoline a zajistím, aby nový pohonný systém, palivo i šasi fungovaly hladce dohromady.“
Aston Martin letos prožívá náročnou sezonu a aktuálně je osmý v Poháru konstruktérů, což je o tři místa horší než loni a do konce zbývají už jen dva závody. Newey od svého příchodu pracuje na monopostu pro příští rok, který bude postaven podle zásadně nových pravidel pro šasi a pohonný systém. Tým doufá, že nový vůz znamená začátek nové éry a posun směrem nahoru ve výsledkové listině.
