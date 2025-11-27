Šéf McLarenu Andrea Stella vysvětlil okolnosti, které vedly k diskvalifikaci obou vozů týmu, a popsal, jak tým situaci zvládl. Zdůraznil také dopad incidentu na šance Landa Norrise a Oscara Piastriho v boji o titul.
McLaren v Las Vegas utrpěl tvrdý zásah, když oba jeho vozy byly diskvalifikovány. Lando Norris a Oscar Piastri původně dojeli druhý a čtvrtý, jenže po závodě jim byly odebrány body kvůli nadměrnému opotřebení skid blocků. „Šlo o nepředvídaný výskyt rozsáhlého porpoisingu, který způsobil výrazné vertikální pohyby auta,“ vysvětlil týmový šéf Andrea Stella. „Úroveň porpoisingu byla během závodu vyšší, než jsme očekávali na základě dat z tréninku.“
Podle Stelly nebylo možné situaci jednoduše řešit. „Dokonce i snížení rychlosti, což by teoreticky mělo zvýšit světlou výšku, fungovalo jen na některých částech okruhu a jinde bylo spíše kontraproduktivní,“ řekl. Mechanici se snažili minimalizovat opotřebení skid blocků, ale vlastnosti vozu a charakter tratě většinu opatření znehodnotily.
Když FIA diskvalifikaci potvrdila, Stella uznal, že pravidla jsou jasná a neměnná. „I když bylo opotřebení relativně malé, 0,12 mm u Landa a 0,26 mm u Oscara, regulace stanovuje, že zadní skid musí mít na konci závodu minimálně 9 mm všude. FIA sama přiznala, že v budoucnu bude třeba řešit nepoměrné dopady drobných technických porušení.“
McLaren zůstává optimistický i po tvrdé diskvalifikaci v Las Vegas. „Podmínky, které způsobily porpoising a nadměrný kontakt auta s vozovkou, byly velmi specifické právě pro Las Vegas,“ vysvětlil šéf týmu Andrea Stella. „Máme ověřený způsob nastavení vozu a věříme, že nám pomůže dosáhnout dobrých výsledků i v dalších závodech, začínaje Katarem.“
Stella zdůraznil, že incident nezmění přístup týmu k výkonu ani řízení jezdců. „To, co se stalo, byla výjimečná anomálie v chování auta, nikoli důsledek přehnaného honění výkonu. Lando i Oscar budou dál bojovat o každý bod, dokud matematika neukáže jinak,“ uvedl.
Přestože byla diskvalifikace tvrdým zásahem, Stella ocenil reakci týmu. „Procházel jsem továrnou a byl jsem ohromen, jak pevná je kultura týmu. Všichni se soustředili na učení a posun kupředu, bez negativních nálad. Nejde o hledání viníků, ale o neustálý progres.“
Na závěr Stella přiblížil očekávání do nadcházejícího závodu. „Nemůžeme se dočkat pátku v Kataru, kdy poskytneme Landovi a Oscarovi nejlepší možné auto. Chceme, aby měli šanci být jediní schopní vyhrát titul. Kdyby nám někdo na začátku sezony řekl, že budeme ve stejné situaci se dvěma závody do konce, podepsali bychom to hned. Teď půjdeme za dvojnásobným titulem s plnou důvěrou ve svou sílu.“
Lewis Hamilton zdůraznil, že přestup k Ferrari považuje stále za správné rozhodnutí, i když letošní rok pro něj není jednoduchý. V Kataru se vrátil k předchozím emotivním komentářům.
Lando Norris zdůraznil, že McLaren i po Las Vegas stále může riskovat a posouvat limity vozu, aby zůstal konkurenceschopný. Britský jezdec zároveň podtrhl, že tým je připraven bojovat až do konce sezony a využít každou příležitost k maximálnímu výkonu.
Šéf týmu Cadillac Formula 1 Graeme Lowdon přinesl první dojmy z testu Sergia Péreze, který poprvé usedl do vozu budoucí jedenácté stáje šampionátu. Lowdon zhodnotil Pérezovu úvodní jízdu a naznačil, jaké poznatky si tým z tohoto testu odnesl pro další vývoj projektu.
Adrian Newey, ikonický konstruktér F1, od začátku příští sezony převezme roli šéfa týmu Aston Martin. Tento krok je součástí rozšíření jeho současné pozice jako hlavního technického partnera.
Sebastian Vettel upozorňuje, že současný šampion Max Verstappen má jednu „děsivou“ vlastnost, díky níž je pro soupeře obzvlášť nebezpečný. Podle něj by si Lando Norris i Oscar Piastri měli dávat pozor.
Lewis Hamilton pokračuje v náročném období u Ferrari, kdy jeho výsledky nedosahují očekávání a stále častěji se objevují pochybnosti o jeho schopnosti držet krok s nejlepšími. Po závodě v Las Vegas otevřeně přiznal svou nejistotu.
Z interního rádia Mercedesu z Velké ceny Las Vegas pronikly nečekané emoce týmu po rozhodnutí komisařů. Peter Bonnington při penalizaci Antonelliho otevřeně projevil své rozhořčení.
Yuki Tsunoda zažil v Las Vegas další náročný víkend, který jeho tým musel řešit různými úpravami vozu. Přesto se mu nepodařilo bodovat a stále hledá cestu, jak zlepšit své výsledky ve Formuli 1.
Max Verstappen se vrátil ke svým loňským slovům o Landu Norrisovi z Las Vegas a poskytl jim širší vysvětlení. Zdůraznil, že šlo spíše o reakci na okamžité okolnosti než o jakýkoli osobní spor mezi nimi.
Max Verstappen okamžitě ovládl start Velké ceny Las Vegas a prakticky nechal Landa Norrise za sebou bez šance na reakci. Nizozemský šampion předvedl brilantní manévr, který Norrisovi nedal žádnou možnost bránit svou pozici.
George Russell po závodě v Las Vegas prozradil, že jej během klíčových momentů trápily technické komplikace, které zásadně ovlivnily průběh jeho jízdy. Co přesně stálo za jeho náročným večerem na okruhu, však odhalil až později.