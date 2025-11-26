Yuki Tsunoda zažil v Las Vegas další náročný víkend, který jeho tým musel řešit různými úpravami vozu. Přesto se mu nepodařilo bodovat a stále hledá cestu, jak zlepšit své výsledky ve Formuli 1.
Yuki Tsunoda prožil v Las Vegas další složitý víkend, který jen podtrhl jeho náročnou sezónu ve Formuli 1. Během kvalifikace tým Red Bull chyboval při nastavení pneumatik, což Japonec stálo lepší startovní pozici a posunulo ho až na 19. místo.
Situace se ještě zkomplikovala, když tým porušil parc fermé, aby upravil nastavení vozu a nasadil novou pohonnou jednotku. „Cílem bylo získat trochu čistého vzduchu, ale přišel safety car a více soupeřů se vrátilo na trať přede mnou, takže body jsme nezískali,“ komentoval Tsunoda po závodě, informuje Motorsport.com.
Japonec startoval ze zákulisí pit lane a ihned zajel do boxů, aby přezul z medium na hard. Tento tah se však ukázal jako nevýhodný, protože krátce po jeho zastávce došlo k neutralizaci závodu virtuálním safety carem.
Tsunoda se stal jedním z mála jezdců, kteří zvolili strategii se dvěma zastávkami, což mu nakonec body nepřineslo. Dojel na 14. místě, které se po diskvalifikaci McLarenů posunulo na 12.
Jeho výraz po závodě naznačoval frustraci. „Všechno proti mně, štěstí a všechno,“ posteskl si Tsunoda. „Nerad používám slovo štěstí, ale tento víkend to bylo opravdu špatné štěstí. Škoda a frustrující, že jsem nemohl využít svůj tempo už v kvalifikaci.“
Po závodě připustil, že bez virtuálního safety caru mohl být „blízko bodům“. „Ztratil jsem tím tolik času,“ dodal, přičemž jeho odstup na 10. místo činil před diskvalifikací McLarenů 28 sekund.
Ve šampionátu zůstává Tsunoda na 17. místě, zatímco jeho týmový kolega Max Verstappen pokračuje v boji o titul s dalším vítězstvím. „Alespoň jsme změnili motor; něco, na co se těšit v příštích závodech,“ podotkl.
Na otázku, zda nová pohonná jednotka přinese výhodu v závěru sezony, Tsunoda odpověděl: „Doufám. Zdá se, že funguje lépe než dříve. Musíme se dobře kvalifikovat, ale vypadá to slibně.“ Jeho slova ukazují, že i přes nepřízeň osudu se snaží hledat pozitivní stránky a připravit se na zlepšení výsledků v posledních závodech sezony.
