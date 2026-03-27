Max Verstappen přiznal, že Red Bull má po pátečních trénincích v Japonsku „velké problémy“ poté, co klesl na desáté místo.
Red Bull čelí v Suzuce nepříjemné realitě. Po pátečních volných trénincích na Velkou cenu Japonska se ukázalo, že jejich RB22 není v ideální formě a Max Verstappen přiznal, že tým se potýká s „velkými problémy“. Čtyřnásobný mistr světa zaostal za hlavními rivaly, ztráta na nejlepší čas Oscara Piastriho z McLarenu činila 1,376 sekundy.
„Upřímně, nebylo to moc dobré,“ řekl Verstappen po FP2. „Chybí nám rovnováha a přilnavost, ve FP1 a FP2 jsme měli úplně opačné problémy a obě sezení byla prostě špatná.“
Holandský pilot se v obou pátečních trénincích nedokázal udržet ve špičce. V FP1 zaostal o osm desetin sekundy a ve FP2 téměř o 1,4 sekundy. V nové bateriemi poháněné éře Formule 1 se Verstappen zatím nedostal ani na pódiové umístění.
Na problémy týmu navíc navázaly incidenty s ostatními jezdci. V FP1 mu cestu zablokoval Lewis Hamilton, zatímco ve FP2 dostal Franco Colapinto varování za nevyzpytatelné chování na trati. Verstappen během obou sezení zaznamenal několik smyků a zablokovaných kol, což jeho tempo ještě více snižovalo.
„Snažíte se opravit jednu věc a najednou se objeví další problém,“ popsal Verstappen změny nastavení vozu mezi tréninky. „Rovnováhu jsme prostě nikdy nenašli. Momentálně je velmi těžké všechno vyřešit, takže neočekávám žádné zázraky přes noc.“
Pilot zdůraznil, že tým musí přesně odhalit, odkud problémy pramení: „Musíme pochopit, kde přesně jsou naše potíže, a pak pracovat na jejich odstranění. Momentálně to prostě není dobrý den.“
Jeho vyjádření přichází jen den poté, co otevřeně přiznal, že neočekává boj o pole position ani pódiové umístění v Japonsku. „Musíme být realisté – momentálně nejsme ani zdaleka na té úrovni. Prostě se snažím projít víkendem a uvidíme, kde budeme.“
Red Bull doufá, že přestávka po závodě v Číně poskytne potřebný čas k doladění RB22. „Doufám, že tuto pauzu využijeme k lepšímu porozumění vozu. Poučíme se z předchozích závodů a pokusíme se přiblížit k čelu,“ řekl Verstappen.
Holandský pilot připomněl, že čínský víkend byl pro tým náročný a doufá, že šlo o jejich nejhorší zastávku sezony. „Cílem je zlepšit se a posunout blíže k čelním týmům. Přestávka by nám v tom měla výrazně pomoci.“
Sezóna Verstappena je zatím obtížná. Dosud nasbíral pouze osm bodů a po dvou závodních víkendech zaostává o 43 bodů za lídrem šampionátu Georgem Russellem z Mercedesu.
Max Verstappen přiznal, že Red Bull má po pátečních trénincích v Japonsku „velké problémy“ poté, co klesl na desáté místo.
