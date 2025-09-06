GP Itálie: Tempo na Monze se zvyšuje: Lando Norris těsně poráží Charlese Leclerca v posledním tréninku

Lando Norris zajel nejrychlejší čas třetího tréninku na Velkou cenu Itálie, přičemž Charles Leclerc mu byl velmi blízko. Celé pole se vešlo do rozdílu menšího než jedné sekundy, což slibuje napínavou kvalifikaci.
Oscar Piastri zajel třetí nejlepší čas třetího volného tréninku na Velké ceně Itálie, když za sebou nechal Maxe Verstappena a George Russella. Jezdec Mclarenu potvrdil, že tým má na Monze solidní tempo, i když Lando Norris tentokrát opět dominoval.
Trénink se jel za téměř ideálních podmínek, s jasnou oblohou a suchým povrchem, což umožnilo jezdcům rychle se dostat do tempa. Úvodní měřítko nastavil Yuki Tsunoda časem 1:20.775, než Max Verstappen převzal vedení s 1:20.040. Charles Leclerc se posunul na druhé místo, ale během průjezdu Parabolicou měl menší moment, který mu zkomplikoval pokus o nejrychlejší kolo.
Jak se trénink blížil ke konci, Verstappen, který jezdil na měkkých pneumatikách, zlepšil svůj čas na 1:19.688, zatímco Lewis Hamilton zrychlil na střední směsi a dostal se na druhou příčku, jen čtvrt sekundy za Verstappenem. Ostatní jezdci, včetně Estebana Ocona, měli menší komplikace, když se Red Bull a Haas dostali do vzájemného souboje. Verstappen po incidentu nešetřil slovy frustrace: „On je takový idiot“
Do závěrečných dvaceti minut přešli na měkké pneumatiky také jezdci McLarenu, kteří vedou šampionát. Lando Norris dokázal zajet nejrychlejší čas 1:19.331, o 0,247 sekundy rychleji než Piastri. Verstappen se mezi McLareny dostal na třetí místo a Isack Hadjar skončil čtvrtý. Piastri pak zajistil McLarenu časem o pouhých 0,165 sekundy pomalejším druhé místo, což znamená, že tým má na Monze velmi konkurenceschopné tempo.
Leclercovy snahy o lepší umístění narušila chyba ve druhé Lesmo, kdy vyjel do štěrku. I přesto dokázal na posledním měřeném kole zajet čas 0,021 sekundy za Norrisem a obsadit druhé místo.
Konec tréninku tedy přinesl pořadí: Lando Norris první, Charles Leclerc druhý a Oscar Piastri třetí. McLaren tak ukázal, že dokáže držet krok s favority i na rychlé trati v Monze, přičemž jejich jezdci zůstávají klíčovými hráči při boji o přední příčky v závodě.
Celý trénink naznačil, že bitva o pole position a závodní výsledky bude těsná a napínavá. Těsné časy mezi nejlepšími třemi a méně než sekundovým rozdílem mezi celým polem ukazují, že fanoušky čeká dramatický závod.
1. Lando Norris – McLaren – 1:19.331
2. Charles Leclerc – Ferrari – +0.021
3. Oscar Piastri – McLaren – +0.165
4. Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.167
5. George Russell – Mercedes – +0.184
6. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – +0.227
7. Lewis Hamilton – Ferrari – +0.267
8. Isack Hadjar – Racing Bulls – +0.272
9. Kimi Antonelli – Mercedes – +0.365
10. Alexander Albon – Williams – +0.389
11. Nico Hulkenberg – Kick Sauber – +0.406
12. Fernando Alonso – Aston Martin – +0.530
13. Carlos Sainz – Williams – +0.576
14. Franco Colapinto – Alpine – +0.703
15. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +0.728
16. Liam Lawson – Racing Bulls – +0.801
17. Oliver Bearman – Haas F1 Team – +0.878
18. Pierre Gasly – Alpine – +0.916
19. Lance Stroll – Aston Martin – +0.916
20. Esteban Ocon – Haas F1 Team – +0.973
Ferrari na Monze nevyužilo Hamiltonův slipstream pro Leclerca, který tak musel spoléhat jen na vlastní tempo. Hamilton klesl na desáté místo kvůli penalizaci.
Lando Norris přiznal, že předjetí Maxe Verstappena v nedělním závodě na Monze bude velkou výzvou, přestože startuje z první řady. Britský jezdec McLarenu je spokojený se druhým místem a těší se na strategickou bitvu o přední pozice.
Max Verstappen si na legendárním okruhu v Monze vyjel pole position pro Velkou cenu Itálie a potvrdil tak svou kvalitu v klíčovém okamžiku kvalifikace.
Isack Hadjar nedávno slavil své první pódiové umístění ve Formuli 1 s týmem Racing Bulls, jeho postup do hlavního Red Bullu se však odkládá. Mladý Francouz ukázal svůj talent a potenciál, ale vedení stáje z Enstone dává přednost postupnému rozvoji, aby si jezdec mohl na další krok připravit pevné základy.
Lando Norris zajel nejrychlejší čas třetího tréninku na Velkou cenu Itálie, přičemž Charles Leclerc mu byl velmi blízko. Celé pole se vešlo do rozdílu menšího než jedné sekundy, což slibuje napínavou kvalifikaci.
Jediný vítěz velké ceny F1 označil své dlouhodobé pokračování u Alpine za „přirozené rozhodnutí“, vycházející z dosavadní spolupráce a důvěry v tým. Podle něj stabilita a jasná vize představují klíč k postupnému zlepšování výkonů.
Lando Norris zazářil ve druhém tréninku GP Itálie v Monze, když zajel nejlepší čas a potvrdil konkurenceschopnost McLarenu. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari. Kimi Antonelli opět v problémech.
Charles Leclerc přiznal, že po nehodě na GP Nizozemska zůstal sedět na svahu, protože jediná cesta zpět do garáže Ferrari vedla přes zaplněnou tribunu. Podle něj šlo o pragmatické a bezpečné rozhodnutí, aby se vyhnul riziku mezi diváky.
Lewis Hamilton a Charles Leclerc začali domácí Grand Prix Ferrari ve velkém stylu, když obsadili první dvě místa v úvodním tréninku. Tímto výsledkem potěšili tisíce fanoušků na tribunách a ukázali, že tým má na startu víkendu výraznou sílu.
Krátce poté, co byl jmenován prvním testovacím jezdcem Cadillacu pro F1, udělal Colton Herta další významný krok směrem ke svému cíli závodit v šampionátu Formule 1.
Max Verstappen varuje před přílišnými změnami formátu F1, včetně kratších závodů a více sprintů. Podle něj je třeba zachovat tradiční podobu šampionátu.
Šéf Formule 1 Stefano Domenicali naznačil, že sport může v budoucnu čekat výrazná úprava podoby závodních víkendů. Cílem má být větší zapojení fanoušků, přičemž Domenicali tvrdí, že většina účastníků je těmto plánům nakloněna.