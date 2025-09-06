GP Itálie: Tempo na Monze se zvyšuje: Lando Norris těsně poráží Charlese Leclerca v posledním tréninku

Lando Norris v Monze
Lando Norris v Monze, foto: McLaren
Michael Zelinka VČERA 14:42
Sdílej:

Lando Norris zajel nejrychlejší čas třetího tréninku na Velkou cenu Itálie, přičemž Charles Leclerc mu byl velmi blízko. Celé pole se vešlo do rozdílu menšího než jedné sekundy, což slibuje napínavou kvalifikaci.

Oscar Piastri zajel třetí nejlepší čas třetího volného tréninku na Velké ceně Itálie, když za sebou nechal Maxe Verstappena a George Russella. Jezdec Mclarenu potvrdil, že tým má na Monze solidní tempo, i když Lando Norris tentokrát opět dominoval.

Trénink se jel za téměř ideálních podmínek, s jasnou oblohou a suchým povrchem, což umožnilo jezdcům rychle se dostat do tempa. Úvodní měřítko nastavil Yuki Tsunoda časem 1:20.775, než Max Verstappen převzal vedení s 1:20.040. Charles Leclerc se posunul na druhé místo, ale během průjezdu Parabolicou měl menší moment, který mu zkomplikoval pokus o nejrychlejší kolo.

Jak se trénink blížil ke konci, Verstappen, který jezdil na měkkých pneumatikách, zlepšil svůj čas na 1:19.688, zatímco Lewis Hamilton zrychlil na střední směsi a dostal se na druhou příčku, jen čtvrt sekundy za Verstappenem. Ostatní jezdci, včetně Estebana Ocona, měli menší komplikace, když se Red Bull a Haas dostali do vzájemného souboje. Verstappen po incidentu nešetřil slovy frustrace: „On je takový idiot“

Pierre Gasly podepsal novou smlouvu s týmem Alpine do 2028

Pierre Gasly a Alpine píší společný příběh: Nově uzavřeli novou smlouvu

Do závěrečných dvaceti minut přešli na měkké pneumatiky také jezdci McLarenu, kteří vedou šampionát. Lando Norris dokázal zajet nejrychlejší čas 1:19.331, o 0,247 sekundy rychleji než Piastri. Verstappen se mezi McLareny dostal na třetí místo a Isack Hadjar skončil čtvrtý. Piastri pak zajistil McLarenu časem o pouhých 0,165 sekundy pomalejším druhé místo, což znamená, že tým má na Monze velmi konkurenceschopné tempo.

Leclercovy snahy o lepší umístění narušila chyba ve druhé Lesmo, kdy vyjel do štěrku. I přesto dokázal na posledním měřeném kole zajet čas 0,021 sekundy za Norrisem a obsadit druhé místo.

Konec tréninku tedy přinesl pořadí: Lando Norris první, Charles Leclerc druhý a Oscar Piastri třetí. McLaren tak ukázal, že dokáže držet krok s favority i na rychlé trati v Monze, přičemž jejich jezdci zůstávají klíčovými hráči při boji o přední příčky v závodě.

Celý trénink naznačil, že bitva o pole position a závodní výsledky bude těsná a napínavá. Těsné časy mezi nejlepšími třemi a méně než sekundovým rozdílem mezi celým polem ukazují, že fanoušky čeká dramatický závod.

Výsledky třetího tréninku na GP Itálie: 

1. Lando Norris – McLaren – 1:19.331
2. Charles Leclerc – Ferrari – +0.021
3. Oscar Piastri – McLaren – +0.165
4. Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.167
5. George Russell – Mercedes – +0.184
6. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – +0.227
7. Lewis Hamilton – Ferrari – +0.267
8. Isack Hadjar – Racing Bulls – +0.272
9. Kimi Antonelli – Mercedes – +0.365
10. Alexander Albon – Williams – +0.389
11. Nico Hulkenberg – Kick Sauber – +0.406
12. Fernando Alonso – Aston Martin – +0.530
13. Carlos Sainz – Williams – +0.576
14. Franco Colapinto – Alpine – +0.703
15. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +0.728
16. Liam Lawson – Racing Bulls – +0.801
17. Oliver Bearman – Haas F1 Team – +0.878
18. Pierre Gasly – Alpine – +0.916
19. Lance Stroll – Aston Martin – +0.916
20. Esteban Ocon – Haas F1 Team – +0.973

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lando Norris Oscar Piastri McLaren Charles Leclerc Ferrari GP Itálie (Monza)
Stalo se
Novinky
Lewis Hamilton na Monze

Lewis Hamilton odhaluje strategické rozhodnutí Ferrari: Charlesi Leclercovi nakonec nepomohl

Ferrari na Monze nevyužilo Hamiltonův slipstream pro Leclerca, který tak musel spoléhat jen na vlastní tempo. Hamilton klesl na desáté místo kvůli penalizaci.

Novinky
Lando Norris v Monze

Lando Norris po kvalifikaci: předjet Verstappena bude obrovská výzva

Lando Norris přiznal, že předjetí Maxe Verstappena v nedělním závodě na Monze bude velkou výzvou, přestože startuje z první řady. Britský jezdec McLarenu je spokojený se druhým místem a těší se na strategickou bitvu o přední pozice.

Grand Prix
Max Verstappen po zisku pole position

GP Itálie: Max Verstappen všem vyrazil dech, pole position získal před dvojící Mclarenů

Max Verstappen si na legendárním okruhu v Monze vyjel pole position pro Velkou cenu Itálie a potvrdil tak svou kvalitu v klíčovém okamžiku kvalifikace.

Novinky
Isack Hadjar po zisku prvního podia v F1 v Holandsku

Žádné unáhlené kroky v Red Bullu: Isack Hadjar musí ještě počkat

Isack Hadjar nedávno slavil své první pódiové umístění ve Formuli 1 s týmem Racing Bulls, jeho postup do hlavního Red Bullu se však odkládá. Mladý Francouz ukázal svůj talent a potenciál, ale vedení stáje z Enstone dává přednost postupnému rozvoji, aby si jezdec mohl na další krok připravit pevné základy.

Grand Prix
Lando Norris v Monze

GP Itálie: Tempo na Monze se zvyšuje: Lando Norris těsně poráží Charlese Leclerca v posledním tréninku

Lando Norris zajel nejrychlejší čas třetího tréninku na Velkou cenu Itálie, přičemž Charles Leclerc mu byl velmi blízko. Celé pole se vešlo do rozdílu menšího než jedné sekundy, což slibuje napínavou kvalifikaci.

Novinky
Pierre Gasly podepsal novou smlouvu s týmem Alpine do 2028

Pierre Gasly a Alpine píší společný příběh: Nově uzavřeli novou smlouvu

Jediný vítěz velké ceny F1 označil své dlouhodobé pokračování u Alpine za „přirozené rozhodnutí“, vycházející z dosavadní spolupráce a důvěry v tým. Podle něj stabilita a jasná vize představují klíč k postupnému zlepšování výkonů.

Grand Prix
Lando Norris v Monze

GP Itálie: Lando Norris nejrychlejší ve druhém tréninku, Kimi Antonelli znovu v problémech

Lando Norris zazářil ve druhém tréninku GP Itálie v Monze, když zajel nejlepší čas a potvrdil konkurenceschopnost McLarenu. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari. Kimi Antonelli opět v problémech.
Novinky
Charles Leclerc v Maďarsku

Charles Leclerc o havárii v Nizozemsku: Vysvětlil, proč se hned nevrátil do garáže

Charles Leclerc přiznal, že po nehodě na GP Nizozemska zůstal sedět na svahu, protože jediná cesta zpět do garáže Ferrari vedla přes zaplněnou tribunu. Podle něj šlo o pragmatické a bezpečné rozhodnutí, aby se vyhnul riziku mezi diváky.
Grand Prix
Ferrari v Monze

GP Itálie: Ferrari kraluje Monze. Lewis Hamilton a Charles Leclerc obsadili první dvě místa v úvodním tréninku

Lewis Hamilton a Charles Leclerc začali domácí Grand Prix Ferrari ve velkém stylu, když obsadili první dvě místa v úvodním tréninku. Tímto výsledkem potěšili tisíce fanoušků na tribunách a ukázali, že tým má na startu víkendu výraznou sílu.
Novinky
Colton Herta

Colton Herta opouští IndyCar: Jeho cesta do F1 povede přes Formuli 2

Krátce poté, co byl jmenován prvním testovacím jezdcem Cadillacu pro F1, udělal Colton Herta další významný krok směrem ke svému cíli závodit v šampionátu Formule 1.
Novinky
Max Verstappen v Monze

Max Verstappen varuje: F1 by to se změnami neměla přehánět

Max Verstappen varuje před přílišnými změnami formátu F1, včetně kratších závodů a více sprintů. Podle něj je třeba zachovat tradiční podobu šampionátu.

Novinky
Start GP Emilia-Romagna v Imole

Zrodí se nová tvář F1? Na stole je možnost obrácených startů a kratších závodů

Šéf Formule 1 Stefano Domenicali naznačil, že sport může v budoucnu čekat výrazná úprava podoby závodních víkendů. Cílem má být větší zapojení fanoušků, přičemž Domenicali tvrdí, že většina účastníků je těmto plánům nakloněna.