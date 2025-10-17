GP USA: Lando Norris nejrychlejší v tréninku, Charles Leclerc zastaven mechanickým problémem

V prvním tréninku v Austinu ukázal Lando Norris svou rychlost, když překonal Nich Hülkenberga a Oscara Piastriho. Charles Leclerc v technických problémech.
Lando Norris z McLarenu zajel nejrychlejší čas v jediném pátečním tréninku na Grand Prix USA. Hned za ním se umístil Nico Hülkenberg ze Sauberu, mezi nimi skončil Norrisův týmový kolega Oscar Piastri. První volný trénink (FP1) na okruhu Circuit of the Americas, který tentokrát sloužil jako jediná příprava na sprint kvalifikaci, nabídl hodinu plnou akce, protože všech 20 vozů vyjelo na trať hned od začátku.
Na začátku tréninku se do čela dostal Lewis Hamilton z Ferrari, který na tvrdých pneumatikách zajel čas 1:34.857, tedy o 0,569 sekundy rychleji než Max Verstappen z Red Bullu. Po 21 minutách však byla seance přerušena červenou vlajkou kvůli úlomku na trati, který zanechal Lance Stroll. „Bylo to malé zdržení, ale nepřerušilo to náš plán,“ uvedl Hamilton.
Po pěti minutách trénink pokračoval, ale většina týmů ještě nepřešla na měkké pneumatiky a soustředila se na delší jízdy. Skutečné změny přišly až v poslední části, kdy Hamilton, Charles Leclerc a George Russell nasadili střední pneumatiky, zatímco Red Bully a McLareny přešly na měkké směsi.
Russell, Tsunoda a Max Verstappen se krátce dostali do vedení, než Fernando Alonso z Aston Martinu zajel čas 1:33.639, což bylo jen o devět tisícin sekundy rychlejší než Verstappen. „Snažil jsem se vytěžit maximum z pneumatik, trať se opravdu rychle zlepšovala,“ komentoval Alonso.
Nejlepší odpověď ale přišla od Landa Norrise, který našel další tři desetiny a zajel čas 1:33.294, čímž si zajistil první místo až do konce tréninku. Oscar Piastri, lídr šampionátu, v závěru polepšil a posunul se z pátého na druhé místo, i když mezi ně zasáhl zkušený Nico Hülkenberg. Ten svůj nejlepší čas zajel až v posledních sekundách, což ukázalo, jak rychle se trať zlepšovala.
Fernando Alonso obsadil čtvrté místo a opět ukázal, že Aston Martin dokáže být rychlý hned od začátku. Verstappen skončil pátý, následován Alexem Albonem a nejrychlejším jezdcem na střední směsi, Georgem Russellem. Hamilton obsadil až osmou pozici, zatímco Isack Hadjar a Oliver Bearman doplnili první desítku.
Nepříjemným překvapením byl Charles Leclerc, který musel zrušit své kolo kvůli problémům s převodovkou a zápachu oleje ve Ferrari. I ti největší favorité tak ukázali, že na okruhu COTA se nic nedá brát jako samozřejmost.
1.Lando Norris – McLaren – 1:33.294
2. Nico Hülkenberg – Kick Sauber – +0.255
3. Oscar Piastri – McLaren – +0.279
4. Fernando Alonso – Aston Martin – +0.345
5. Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.354
6. Alex Albon – Williams – +0.626
7. George Russell – Mercedes – +0.637
8. Lewis Hamilton – Ferrari – +0.671
9. Isack Hadjar – Racing Bulls – +0.861
10. Oliver Bearman – Haas F1 Team – +1.039
11. Esteban Ocon – Haas F1 Team – +1.074
12. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – +1.184
13. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +1.237
14. Lance Stroll – Aston Martin – +1.316
15. Liam Lawson – Racing Bulls – +1.325
16. Franco Colapinto – Alpine – +1.359
17. Pierre Gasly – Alpine – +1.371
18. Kimi Antonelli – Mercedes – +1.443
19. Carlos Sainz – Williams – +2.580
20. Charles Leclerc – Ferrari – +2.786
