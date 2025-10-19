Lewis Hamilton jen o vlásek unikl nebezpečí: Halo má další zářez

Lewis Hamilton měl během sprintu Velké ceny USA v první zatáčce velmi napjatý moment, kdy se musel rychle vyhnout nebezpečné situaci. Halo v této situaci znovu sehrálo svoji roli.
Lewis Hamilton zažil v sobotním sprintu Velké ceny USA v Austinu velmi nebezpečný okamžik, kdy mu hrozilo zranění hlavy. Záběry z palubní kamery Ferrari ukazují, jak kus karbonového úlomku z havárie před ním narazil do Halo jeho SF-25, které ho bezpečně odklonilo nad hlavou.
Hamilton startoval z osmé pozice, před ním byli Lando Norris, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg a Fernando Alonso. V první zatáčce došlo ke kontaktu mezi Piastrim a Hülkenbergem, když se lídr šampionátu snažil předjet svého týmového kolegu. Kolize zasáhla také Alonsa a Piastri byl tlačen do Norrise.
V důsledku incidentu odstoupily z první zatáčky oba McLareny i Alonso, zatímco Hülkenberg spadl pořadím dolů. To posunulo jezdce za Alonsem, včetně Carlosa Sainze na třetí místo a Hamiltona na čtvrtou pozici.
„Podařilo se mi těsně vyhnout dramatu v první zatáčce,“ řekl Hamilton pro Sky F1. „Měl jsem opravdu štěstí, že jsem se vyhnul nehodě. Neumístil jsem své auto úplně nejlépe. Viděl jsem Alonsa na vnitřní straně, tak jsem se přesunul trochu doprava a nechal dveře otevřené pro Charlese.“
Brit dodal, že stále je co zlepšovat. „Hodně věcí je potřeba ještě vylepšit, jinak start byl dobrý,“ řekl. Pro nedělní závod na 56 kol bude Hamilton startovat z páté pozice, zatímco jeho týmový kolega Charles Leclerc bude na třetím místě.
„Třetí a páté místo je pro nás velkým posunem,“ řekl Hamilton. „Tohle je nejblíže pódiu, jak jsem byl už dlouho. Trvalo mi to hodně času, ale dám do toho všechno, abych se tam dostal. Mým cílem je zítra vyhrát.“
Nejedná se o první situaci, kdy Halo Hamiltona zachránilo. Již v roce 2021 při souboji s Maxem Verstappenem v Itálii se Red Bull dostal na vrch jeho Mercedesu a pravé zadní kolo se dotklo jeho helmy. Hamilton tehdy připustil, že Halo mu zachránilo život a krk.
„Upřímně, dnes mám opravdu velké štěstí,“ řekl. „Díky Bohu za Halo, které mě zachránilo. Myslím, že jsem nikdy nebyl přímo zasažen autem do hlavy a je to pro mě šok, protože moje hlava je hodně vpředu a závodím už dlouho. Jsem nesmírně vděčný, že jsem stále tady.“
Halo bylo do Formule 1 zavedeno v roce 2018 jako ochranné zařízení kokpitu po tragických úmrtích Henryho Surteese, Justina Wilsona a následcích nehody Julese Bianchiho. Titanová tyč kolem hlavy je navržena tak, aby odkláněla předměty a zachraňovala životy, přesně jako tomu bylo v sobotním Austinu.
