GP USA: Max Verstappen opět nepřekonatelný. Sprint v Austinu slibuje drama

Sprintová kvalifikace v Austinu nabídla dramatické momenty na čele startovního roštu. Max Verstappen předvedl silný výkon, který přinesl napínavý souboj s piloty McLarenu.
Max Verstappen znovu potvrdil svou pověst neohroženého soupeře. V napínavém finále třetí části sprintové kvalifikace zajel mistrovské kolo, kterým připravil Landa Norrise o průběžné vedení. Nizozemec tak opět zvýšil tlak na jezdce McLarenu, kteří až do samotného konce vypadali jako hlavní kandidáti na pole position.
Třetí část kvalifikace (SQ3) trvala pouhých osm minut a všichni jezdci museli použít měkké pneumatiky, což jim dalo jedinou šanci zajet rychlé kolo. Jako první vyrazili na trať George Russell, Carlos Sainz a Alex Albon, kteří chtěli využít volného prostoru dřív, než se trať zaplní. Russell zajel čas 1:32.888 a byl o pár setin rychlejší než Sainz, i když v první zatáčce musel bojovat s přetáčivým vozem.
Brzy poté se do popředí dostal Nico Hülkenberg. Pilot Sauberu všechny překvapil, když v prvním sektoru zajel nejlepší mezičas a s výsledkem 1:32.645 se posunul do čela. „Bylo to skvělé kolo, všechno vyšlo perfektně,“ zhodnotil spokojeně Němec, který znovu potvrdil, že v kvalifikacích umí vytěžit maximum.
Radost Nica Hülkenberga z prvního místa ale netrvala dlouho. Lando Norris, jeden z favoritů na vítězství, zajel ještě lepší čas – 1:32.214 – a posunul McLaren do čela výsledkové listiny. Vypadalo to, že britský tým má pole position jisté, dokud se na trať nevydal Max Verstappen. Nizozemec zvládl rozhodující třetí sektor dokonale a s časem 1:32.143 si zajistil první místo s náskokem 0,071 sekundy.
„Věděl jsem, že musím všechno poskládat dohromady, a podařilo se to,“ řekl Verstappen po skončení kvalifikace. „Auto fungovalo skvěle, i když se podmínky rychle měnily. Každá desetina dnes rozhodovala.“ Norris zůstal v klidu, ale bylo vidět, že ho výsledek motivoval. „Bylo to těsné, možná jsme mohli najít ještě pár setin. Ale máme dobré tempo, zítra to může být jinak,“ reagoval britský jezdec.
Oscar Piastri ztratil na Verstappena čtyři desetiny sekundy a skončil třetí. Australan přiznal, že soupeři byli tentokrát rychlejší. „Poslední sektor jsem nezajel ideálně, tam jsem ztratil trochu času. I tak je start ze druhé řady solidní výsledek,“ uvedl po kvalifikaci.
Hülkenberg nakonec udržel čtvrtou pozici a potvrdil, že se Sauberu podařilo najít dobrou formu. Za ním skončil George Russell s Mercedesem a Fernando Alonso s Aston Martinem. Sedmé místo patřilo Carlosi Sainzovi, osmou příčku obsadil Lewis Hamilton, devátý byl Alex Albon a desátý Charles Leclerc. Pro Ferrari to znamenalo zklamání, protože po trénincích očekávalo mnohem víc.
Verstappen tak opět odstartuje z nejlepší pozice a pokud ji promění v další vítězství, může McLarenům znovu poodskočit v celkovém hodnocení. Norris i Piastri se ale nevzdávají a sprint v Austinu slibuje napínavý souboj. Bude to střet zkušeností a jistoty trojnásobného mistra světa proti energii a odhodlání mladých vyzyvatelů.
1. Max Verstappen Red Bull Racing 1:32.143
2. Lando Norris McLaren +0.071
3. Oscar Piastri McLaren +0.380
4. Nico Hulkenberg Sauber +0.502
5. George Russell Mercedes +0.745
6. Fernando Alonso Aston Martin +0.767
7. Carlos Sainz Williams +0.768
8. Lewis Hamilton Ferrari +0.892
9. lex Albon Williams +0.956
10. Charles Leclerc Ferrari +0.961
1. Lando Norris McLaren 1:33.033
2. Max Verstappen Red Bull Racing +0.130
3. Oscar Piastri McLaren +0.338
4. George Russell Mercedes +0.429
5. Nico Hulkenberg Sauber +0.544
6. Carlos Sainz Williams +0.619
7. Alex Albon Williams +0.798
8. Charles Leclerc Ferrari +0.905
9. Fernando Alonso Aston Martin +0.918
10. Lewis Hamilton Ferrari +0.979
11. Kimi Antonelli Mercedes +0.985
12. Isack Hadjar Racing Bulls +1.208
13. Pierre Gasly Alpine +1.225
14. Lance Stroll Aston Martin +1.361
15. Liam Lawson Racing Bulls No time
1. Lando Norris McLaren 1:33.224
2. Max Verstappen Red Bull Racing +0.139
3. Oscar Piastri McLaren +0.665
4. Lewis Hamilton Ferrari +1.002
5. Nico Hulkenberg Sauber +1.012
6. Carlos Sainz Williams +1.015
7. Isack Hadjar Racing Bulls +1.019
8. Kimi Antonelli Mercedes +1.190
9. Alex Albon Williams +1.248
10. Liam Lawson Racing Bulls +1.379
11. George Russell Mercedes +1.429
12. Fernando Alonso Aston Martin +1.513
13. Charles Leclerc Ferrari +1.689
14. Lance Stroll Aston Martin +1.764
15. Pierre Gasly Alpine +1.920
16. Oliver Bearman Haas F1 Team +1.935
17. Franco Colapinto Alpine +2.022
18. Yuki Tsunoda Red Bull Racing +2.035
19. Esteban Ocon Haas F1 Team +2.779
20. Gabriel Bortoleto Sauber No time
