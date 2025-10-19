GP USA: Max Verstappen v kvalifikaci všechny převálcoval, Oscar Piastri se trápí

Max Verstappen si suverénně zajistil pole position pro Velkou cenu USA, když porazil Landa Norrise. Oscar Piastri tentokrát nestačil ani na top 3.
Max Verstappen potvrdil svou formu z australského sprintu a získal suverénně pole position pro Velkou cenu USA. „Auto bylo skvělé a cítím se připravený na závod,“ uvedl nizozemský mistr světa po svém měřeném kole, které stačilo k jeho sedmé pole position v sezóně 2025. Vedle něj na startovním roštu bude Lando Norris, který na Verstappena ztratil pouhé tři desetiny sekundy.
Po sobotním sprintu musel McLaren rychle opravovat oba své vozy. „Byla to velká práce, ale vše se stihlo připravit na kvalifikaci,“ přiznal jeden z mechaniků, když Norris a Piastri znovu vyjeli na trať. Přesto se oba jezdci necítili úplně komfortně a Verstappen byl nad jejich dosah.
Lando Norris dokázal těsně předstihnout Charlese Leclerca a zajistit si místo v první řadě, zatímco George Russell z Mercedesu obsadil druhou řadu společně s Leclercem, který se musel po výjezdu mimo trať ve finální zatáčce hodně snažit. Lewis Hamilton skončil pátý před Oscarem Piastrim, následoval druhý Mercedes Kimiho Antonelliho a překvapivě silný Oliver Bearman s Haasem. Desítku uzavírají Španělé Carlos Sainz a Fernando Alonso.
Verstappen dominoval také v Q2, kde zajel nejlepší čas 1:32,701 před Leclercem a Norrisem. Piastri postoupil do Q3 jen s necelou desetinkou vteřiny k dobru, což předznamenalo jeho obtížnou pozici ve finální části kvalifikace. Nico Hülkenberg už nedokázal zopakovat svůj výkon ze sprintové kvalifikace a skončil jedenáctý, za ním byli Liam Lawson, Yuki Tsunoda a Alpine duo Pierre Gasly a Franco Colapinto.
Q1 byla přerušena po třech minutách kvůli vážné havárii Isacka Hadjara, který přišel o zadní část svého vozu Racing Bulls a narazil do bariéry. Po deseti minutách byly bariéry opraveny a kvalifikace pokračovala, i když tentokrát bez započítávání časů. První pokusy vedl Charles Leclerc, zatímco Lando Norris se potýkal s přetáčivostí svého vozu a jeho čas nebyl konkurenceschopný. Postupně převzali vedení Max Verstappen a George Russell, zatímco Piastri a Norris do Q2 postoupili jen s obtížemi.
V Q2 byl Alex Albon potrestán smazáním osmého času za překročení limitů tratě, což umožnilo Franco Colapintovi postoupit do patnáctého místa. První jezdec, který do Q2 nepostoupil, byl Gabriel Bortoleto, následovali Esteban Ocon, Lance Stroll, Albon a Hadjar.
Celá kvalifikace ukázala, že Verstappen je opět nejrychlejší, zatímco McLaren a lídr šampionátu Oscar Piastri mají stále co dohánět. „Bylo těžké se cítit komfortně, auto se chovalo jinak než ve sprintu,“ komentoval Piastri svou šestou pozici. Vítěz sprintu tak potvrdil, že bude favoritem i pro nedělní závod.
Max Verstappen si zajistil nejen výhodnou startovní pozici, ale i psychologickou převahu nad svými rivaly. „Budu se snažit udržet tempo i v závodě, víme, že soupeři jsou rychlí, ale mám důvěru v tým i auto,“ dodal nizozemský šampion.
1. Max Verstappen – Red Bull Racing – 1'32.510
2. Lando Norris – McLaren – +0,291
3. Charles Leclerc – Ferrari – +0,297
4. George Russell – Mercedes – +0,316
5. Oscar Piastri – McLaren – +0,574
7. Kimi Antonelli – Mercedes – +0,604
8. Oliver Bearman – Haas F1 Team – +0,629
9. Caros Sainz – Williams – +0,640
10. Fernando Alonso – Aston Martin Racing – +0,650
11. Nico Hulkenberg – Sauber – +0,824
12. Liam Lawson – Racing Bulls – +0,850
13. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +0,956
14. Pierre Gasly – Alpine – +1,141
15. Franco Colapinto – Alpine – +1,534
16. Gabriel Bortoleto – Sauber – +1,615
17. Esteban Ocon – Haas F1 Team – +1,626
18. Alex Albon – Williams – +2,180
19. Lance Stroll – Aston Martin Racing – +2,030
20. Isack Hadjar – Racing Bulls – bez času
