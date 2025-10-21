Max Verstappen odhaluje pravdu o svém zázračném návratu na špičku

Max Verstappen po vítězství v Austinu promluvil o svém návratu navrhlo, kterému málokdo věřil.
Max Verstappen oslavil své páté vítězství v letošní sezóně na Velké ceně USA. Díky dvěma pole positions a dvěma triumfům v Texasu včetně sprintu Verstappen výrazně zvýšil tlak na oba jezdce McLarenu v boji o šampionát. Nyní snížil svůj bodový náskok na lídra průběžného pořadí na pouhých 40 bodů. Během posledních čtyř závodních víkendů dokázal Verstappen smazat 64bodový náskok Oscara Piastriho, což podle jeho vlastních slov ještě donedávna považoval za nemožné.
Když se ho novináři zeptali, zda by po svém domácím závodě věřil, že něco takového je možné, Verstappen se zasmál, jak informuje Motorsport.com. „Ne. Řekl bych mu, že je blázen.“
„Našli jsme s autem správný směr. Je to tak jednoduché,“ pokračoval. „Samozřejmě jsme přidali několik vylepšení, ale hlavně jsme lépe pochopili, jak auto funguje, a věděli jsme, kde chceme zlepšit jeho výkon. Každý víkend se snažíme zlepšovat, někdy to vyjde lépe, jindy hůře, ale poslední týdny byly mnohem přehlednější a jednodušší než závody předtím.“
Verstappen označil svůj víkend v Austinu za „perfektní“, zároveň ale upozornil, že rozdíl ve výkonu oproti McLarenu nebyl tak velký, jak ukazují výsledky.
„Klíčový byl první stint, kdy jsem si mohl vytvořit menší náskok. Poté se to po pitstopech stabilizovalo až do cíle,“ vysvětlil.
Podle Verstappena hrála správa pneumatik v závodě zásadní roli. „Nebyla to jednoduchá záležitost, protože během některých kol se citlivost auta, rovnováha a přilnavost měnily, někdy byly lepší, jindy horší. Byl to závod, kde jste si prostě nemohli dovolit udělat chybu.“
Pomohlo mu i soupeření mezi Landem Norrisem a Charlesem Leclercem. „Dalo mi to trochu volného prostoru a šanci šetřit pneumatiky. Kdyby Lando na startu udržel svou pozici, byl by závod úplně jiný. Když byl Lando na čisté trati, byli jsme velmi vyrovnaní. Někdy byl možná dokonce rychlejší, takže konečný náskok by nebyl takový, jaký byl.“
Ačkoliv změny nastavení Red Bullu přinesly očekávaný efekt a Verstappenovo tempo bylo výrazně lepší než ve sprintu, sám nebyl zcela spokojen. „Dnes to bylo trochu lepší, i když stále ne tam, kde bych chtěl být.“
Nejdůležitější pro něj je jasný cíl, kterým je získat pátý titul v řadě, což se dosud podařilo pouze Michaelu Schumacherovi. „Musíme být dokonalí až do konce, abychom měli šanci. Hodně jsme doháněli, ale rozdíly jsou stále velmi malé. Každý víkend musíme podávat perfektní výkon, a to je přesně to, co se budeme snažit dělat až do konce sezony.“
Lewis Hamilton se zaměřuje na zlepšení svého výkonu v závěru sezóny a hledá způsoby, jak z vozu Ferrari dostat co nejvíce.
Max Verstappen po vítězství v Austinu promluvil o svém návratu navrhlo, kterému málokdo věřil.
Jenson Button otevřeně hovoří o psychickém nastavení obou pilotů McLarenu a rozebírá, kdo má momentálně navrch v souboji o formu do konce sezony.
Šéf Ferrari John Elkann vydal prohlášení na podporu Freda Vasseura v reakci na nedávné spekulace ohledně vedení týmu.
I přes náročný víkend ve Spojených státech odjíždí šéf McLarenu Andrea Stella z Austinu optimistický.
Red Bull byl potrestán za porušení pravidel v souvislosti s neobvyklou situací kolem startovního roštu Landa Norrise.
Lewis Hamilton po závodě Velké ceny USA přiznal, že si není jistý, co se během závěru stalo. Závěrečné chvíle podle něj vyžadovaly maximální soustředění, aby udržel vůz na trati a zajistil bodované umístění.
Max Verstappen předvedl ve Spojených státech naprosto suverénní výkon a výrazně tím stáhl ztrátu v boji o titul, na čelo šampionátu mu nyní chybí už jen 40 bodů.
Sobotní sprint Velké ceny USA na okruhu Circuit of the Americas přinesl napínavý start, během něhož oba vozy McLarenu čelily komplikacím. K situaci se vyjádřil i poradce Red Bullu Helmut Marko.
Oscar Piastri má v Austinu pomalejší tempo než jeho týmový kolega Lando Norris. Podle šéfa McLarenu Andrea Stelly je za tím kombinace několika faktorů.
Lewis Hamilton měl během sprintu Velké ceny USA v první zatáčce velmi napjatý moment, kdy se musel rychle vyhnout nebezpečné situaci. Halo v této situaci znovu sehrálo svoji roli.
Lando Norris upozornil, že McLaren před Velkou cenou USA čelí výzvám. I přes slibnou startovní pozici za Maxem Verstappenem zůstává tým v napjaté nejistotě.