Mentální duel McLarenu: Jenson Button odhaluje, kdo je psychicky silnější

Jenson Button věří, že Lando Norris v posledních závodech působí sebevědoměji než kdy dřív a že jeho forma by mohla zamíchat kartami v boji o titul. Podle bývalého mistra světa z roku 2009 Norris postupně snižuje ztrátu na svého týmového kolegu a aktuálního lídra šampionátu Oscara Piastriho.
Před Velkou cenou USA Button uvedl, že závod na okruhu v Austinu může být pro Norrise klíčový. „Pokud se mu podaří vyjít z COTA jako vítěz, půjde do zbylých pěti víkendů s obrovskou dávkou sebevědomí,“ řekl.
Podle Buttona se u Norrise v posledních týdnech projevuje patrná změna mentality. „V posledních několika závodech působí velmi pozitivně,“ vysvětlil. „Incident v Singapuru nebyl ideální, nikdy nechcete narazit do svého týmového kolegy. Ale Lando je nyní sebejistý a od prvního tréninku měl tři desetiny k dobru na Oscara, a to mu vydrželo po celý víkend.“
Podle Jensona Buttona je Lando Norris v současné době ve výhodné psychické pozici. Jeho úspěchy na trati mu dodávají sebevědomí, které se promítá nejen do jeho rychlosti, ale i do přístupu k týmu a k závodům. „Když jedete s jistotou, všechno jde snadněji – od nastavení auta až po samotné souboje,“ vysvětlil bývalý pilot McLarenu.
Button zároveň upozornil, že Oscar Piastri se nachází v náročné psychické situaci. „Pokud Lando dokáže tady zvítězit, získá velké sebevědomí pro zbytek sezóny, zatímco pro Oscara to bude složitější,“ řekl. „Najednou se vydávají opačnými směry – Lando získává pozitivní energii, Oscar může sklouznout do negativity. Ale to se stává, jsme jen lidé. Tento sport je psychicky extrémně náročný.“
Piastri však zůstává v čele šampionátu s náskokem 14 bodů před Norrisem. Do konce sezóny zbývá pět závodních víkendů, z toho dva sprintové, takže boj o titul zůstává otevřený.
Situaci navíc oživuje návrat Maxe Verstappena, který po letní přestávce znovu dominuje. Vyhrál závody v Itálii, Ázerbájdžánu i Spojených státech a přidal vítězství ve sprintu na okruhu COTA. Druhá místa v Nizozemsku a Singapuru mu pak pomohla výrazně stáhnout ztrátu v celkovém hodnocení.
Verstappen je nyní 40 bodů za Piastrim a 26 bodů za Norrisem, což vytváří napínavý trojboj o titul. Jak Button podotkl, rozhodující může být především mentální síla jezdců. Norris je momentálně na vzestupu, Piastri se musí vyrovnat s tlakem lídra a Verstappen trpělivě čeká na příležitost, jak využít jejich případných chyb.
Jenson Button otevřeně hovoří o psychickém nastavení obou pilotů McLarenu a rozebírá, kdo má momentálně navrch v souboji o formu do konce sezony.
