McLaren se nevzdává: Tým nachází důvod k optimismu

Lando Norris v Austinu
Lando Norris v Austinu, foto: McLaren
Josef Mráček DNES 17:25
I přes náročný víkend ve Spojených státech odjíždí šéf McLarenu Andrea Stella z Austinu optimistický. 

Oscar Piastri a Lando Norris viděli, jak se jejich náskok na Maxe Verstappena v průběžném pořadí jezdců postupně zmenšuje, zatímco Red Bull zvládl kontrolovat situaci a Verstappen vyhrál Velkou cenu Spojených států.

Po vítězství ve Sprintu, kde eliminující incident se soupeři ulehčil situaci, Verstappen proměnil svou pole position v plný triumf v hlavním závodě.

Verstappenovi se podařilo od začátku kontrolovat první zatáčku, přičemž jeho vedení bylo podporováno tím, že Charles Leclerc díky měkkým pneumatikám dokázal Norrisovi zkomplikovat závod. Ten nakonec dokázal prosadit své tempo až v závěru.

„Pokud by Lando neměl Charlese před sebou, věřím, že jsme mohli sledovat napínavý souboj o vítězství mezi ním a Maxem,“ komentoval situaci Andrea Stella, šéf týmu McLaren.

Red Bull

Drama v Austinu: Red Bull pod drobnohledem FIA

Verstappen vyhrál svůj třetí závod z posledních pěti a spolu se dvěma druhými místy získal 119 z možných 133 bodů, čímž zvýšil tlak na vedoucí dvojici McLarenu.

Andrea Stella ale nebyl nervózní z toho, že Verstappen snížil ztrátu na Oscara Piastriho na 40 bodů a na Landa Norrise na 26 bodů. „Z pohledu trendu to byl relativně uklidňující závod,“ uvedl po GP USA pro PlanetF1.com. „Bez souboje s Charlesem měl Lando podle mě tempo na to, aby vyhrál.“

Šéf McLarenu připustil, že nepřítomnost ve Sprintu dala týmu drobnou nevýhodu při nastavení vozu. „Neparticipace ve Sprintu nás trochu znevýhodnila, ale v retrospektivě vidíme, že z auta šlo získat víc výkonu,“ dodal.

Co se týče upgradu vozu, Stella potvrdil, že McLaren už pro zbytek sezóny žádné nové součástky zavádět nebude. „Nové upgrady se už nebudou objevovat, takže se budeme soustředit na to, co máme,“ vysvětlil.

Při nastavování vozu musel tým dbát také na světlou výšku, aby nedošlo k nadměrnému opotřebení plochy podvozku. „Na tratích jako COTA, kde se dá snadno udělat chyba, je obtížné trefit každý detail jen podle simulací,“ doplnil.

Stella zdůraznil, že klíčové je udržet koncentraci, radost z práce a postupně sbírat body v těžké konkurenci. „Musíme zůstat soustředění, užívat si práci a postupně sbírat body, což je v tomto bodě sezóny to nejdůležitější,“ uzavřel.

