GP USA: Max Verstappen je znovu nezastavitelný. Po triumfu v Austinu se bitva o titul dramatizuje

Max Verstappen předvedl ve Spojených státech naprosto suverénní výkon a výrazně tím stáhl ztrátu v boji o titul, na čelo šampionátu mu nyní chybí už jen 40 bodů.
Max Verstappen znovu ukázal svou sílu v americkém závodě, když odstartoval z pole position a bez problémů si udržel vedení po celý průběh závodu. Pilot Red Bullu měl skvělý start, hned po zhasnutí světel si pohlídal vnitřní stopu a nedal Landu Norrisovi prostor k útoku. Tím ale otevřel dveře Charlesi Leclercovi, který se dokázal posunout na druhé místo. Za vedoucí trojicí se děly zajímavé věci, George Russell ztratil po slabším startu pozici ve prospěch Oscara Piastriho a Alex Albon po kontaktu s Gabrielem Bortoletem spadl až na chvost startovního pole.
Verstappen si hned v úvodu závodu vybudoval pohodlný náskok přes jednu sekundu, zatímco za ním se rozpoutal napínavý boj o druhé místo. Charles Leclerc, který startoval na ojetých měkkých pneumatikách, se musel brzy bránit tlaku Landa Norrise. McLaren měl díky DRS na rovinkách jasnou výhodu v rychlosti, ale Leclerc se bránil s jistotou a precizností. Do jejich souboje se postupně zapojil i Lewis Hamilton, který sledoval situaci těsně za nimi. Sedmé kolo přineslo krátké přerušení v podobě virtuálního safety caru po kolizi mezi Antonellim a Sainzem, což na chvíli přibrzdilo Norrisův tlak na Ferrari.
Po restartu se závod zklidnil jen na okamžik. Norris se znovu pustil do útoků na Leclerca a po několika neúspěšných pokusech se mu v 21. kole podařilo využít DRS na zadní rovince a předjet Ferrari. V té chvíli už měl Verstappen luxusní náskok jedenácti sekund a závod plně pod kontrolou. Leclerc se následně musel soustředit na obranu před Hamiltonem a krátce poté zamířil do boxů pro čerstvou sadu středně tvrdých pneumatik.
Střední část závodu přinesla spíše strategické souboje než přímé bitvy na trati. Piastri, který se potýkal s nedostatkem tempa, se stal terčem útoků Russella, zatímco McLaren se pokusil reagovat zastávkou v boxech dříve než soupeři. Norris i Verstappen následovali o několik kol později, přičemž šampion Red Bullu nadále kontroloval situaci.
V závěrečné fázi závodu se Norris znovu přiblížil Leclercovi, tentokrát v přímém souboji o druhé místo. Jeho měkké pneumatiky sice ztrácely výkon, ale nakonec dokázal využít momentu, kdy Leclerc v závěru kola chyboval. Brit se dostal před Ferrari po elegantním manévru do první zatáčky a následně si vytvořil bezpečný odstup.
Max Verstappen tak bez potíží projel cílem a oslavil své sedmé vítězství na americké půdě. Norris potvrdil druhé místo po skvělém souboji s Leclercem, zatímco Hamilton, trápící se se ztrátou tlaku v pneumatice, skončil čtvrtý. Piastri si připsal páté místo, následovaný Russellem, Tsunodou, Hülkenbergem, Bearmanem a Alonsem, kteří uzavřeli bodované pozice.
Závod v Austinu tak nabídl jasnou demonstraci Verstappenovy kontroly a klidné síly, zatímco za ním probíhal dramatický souboj, který znovu připomněl, jak tenká je hranice mezi trpělivostí, strategií a odvahou v soubojích na nejvyšší úrovni Formule 1.
1. Max Verstappen – Red Bull - 1:34:00.161
2. Lando Norris – McLaren (+7.959 s)
3. Charles Leclerc – Ferrari (+15.373 s)
4. Lewis Hamilton – Ferrari (+28.536 s)
5. Oscar Piastri – McLaren (+29.678 s)
6. George Russell – Mercedes (+33.456 s)
7. Yuki Tsunoda – Red Bull (+52.714 s)
8. Nico Hülkenberg – Sauber (+57.249 s)
9. Oliver Bearman – Haas (+1:04.722)
10. Fernando Alonso – Aston Martin (+1:10.001)
11. Liam Lawson – Racing Bulls (+1:13.209)
12. Lance Stroll – Aston Martin (+1:14.778)
13. Kimi Antonelli – Mercedes (+1:15.746)
14. Alex Albon – Williams (+1:20.000)
15. Esteban Ocon – Haas (+1:23.043)
16. Isack Hadjar – Racing Bulls (+1:32.807)
17. Franco Colapinto – Alpine (−1 kolo)
18. Gabriel Bortoleto – Sauber (−1 kolo)
19. Pierre Gasly – Alpine (−1 kolo)
20. Carlos Sainz – Williams (nedokončil, 51 kol)
