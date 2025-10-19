Nepříjemný start pro McLaren: Lando Norris prozradil jejich slabinu

Lando Norris upozornil, že McLaren před Velkou cenou USA čelí výzvám. I přes slibnou startovní pozici za Maxem Verstappenem zůstává tým v napjaté nejistotě.
Lando Norris před Velkou cenou USA přiznal, že jeho soupeři mají před nedělním závodem výhodu. Jezdec McLarenu po havárii v sobotním sprintu totiž neměl možnost získat důležitá data o chování vozu v závodním režimu.
Brit odstartuje z druhého místa přímo za Maxem Verstappenem, který ovládl kvalifikaci, ale ztracený čas na trati ho znepokojuje. „Neodjel jsem víc než tři kola v kuse a ani s více než čtyřiceti kily paliva,“ řekl. „Upřímně, vůbec netušíme, jak na tom jsme. Může to být výborné, špatné nebo něco mezi. Na tomhle okruhu je to náročné kvůli nerovnostem, tvrdým dopadům a proměnlivému větru.“
Norris se dostal do kolize hned v první zatáčce sprintu, kde se střetl s Oscarem Piastrim, Nicem Hülkenbergem a Fernandem Alonsem. Incident pro něj znamenal nejen konec závodu, ale i ztrátu cenné příležitosti otestovat závodní nastavení vozu.
„Je to hodně nepředvídatelné,“ pokračoval Norris. „Doufali jsme, že se během sprintu hodně naučíme, jak se auto chová mezi kvalifikací a závodem, co funguje a co ne, a pak bychom to mohli upravit pro neděli. Ale to bohužel nevyšlo podle plánu.“
McLaren vstupuje do nedělního závodu s menší jistotou než jeho hlavní soupeři. Norris otevřeně přiznal, že tým je v nevýhodě, zároveň ale odmítá hledat výmluvy. „Jsme určitě pozadu, ale zkusíme to nepoužívat jako omluvu,“ prohlásil rozhodně.
Souboj mezi Norrisem, Piastrim a Verstappenem může být jedním z nejzajímavějších momentů závodu na okruhu Circuit of The Americas. McLaren sice ukázal silné tempo v kvalifikaci, závodní fáze ale zůstává velkou neznámou.
„Uvidíme, jak to půjde,“ uzavřel Norris s typickou věcností. „Některé věci mohou dopadnout lépe, než čekáme, jiné hůře. Musíme být připraveni reagovat a vytěžit z toho maximum.“
Velká cena USA tak slibuje dramatický souboj nejen o vítězství, ale i o to, jak se McLaren dokáže vyrovnat s náročnou situací, do které se po sprintu dostal.
