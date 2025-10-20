Lewis Hamilton v šoku: Poslední kolo v Austinu se proměnilo v chaos!

Lewis Hamilton po závodě Velké ceny USA přiznal, že si není jistý, co se během závěru stalo. Závěrečné chvíle podle něj vyžadovaly maximální soustředění, aby udržel vůz na trati a zajistil bodované umístění.
Lewis Hamilton prožil na okruhu v Austinu dramatický závěr Velké ceny Spojených států. V posledním kole se musel vypořádat s výraznou ztrátou přilnavosti, ale i přes problémy se dokázal ubránit rychle dotírajícímu Oscarovi Piastrimu a dojel si pro čtvrté místo. „Měl jsem obrovský nedotáčivý smyk,“ popsal Hamilton po závodě. „Měl jsem pocit, jako bych do něčeho narazil.“
V závěrečných metrech bylo slyšet, jak do vysílačky hlásí podezření na defekt pneumatiky. Jeho Ferrari SF-25 se najednou chovalo velmi neklidně a Brit měl co dělat, aby vůz udržel na trati. Nakonec se mu to podařilo a dojel do cíle bez ztráty pozice. Kromě důležitých bodů si připsal i významný milník, stal se prvním jezdcem v historii Formule 1, který překonal hranici 5000 kariérních bodů.
Hamilton po závodě přiznal, že přesnou příčinu ztráty tempa zatím nezná. „Upřímně, nejsem si jistý, co se stalo,“ řekl pro PlanetF1.com. „V páté zatáčce jsem měl pocit, že jsem do něčeho najel, a najednou jsem měl obrovskou nedotáčivost. Myslel jsem, že mám defekt, zabrzdil jsem do jedenácté zatáčky, ale auto vůbec nechtělo zastavit. Říkal jsem si: ‘Co se to děje?’“
Jak přiznal, poslední část závodu byla čistý boj o přežití. „Nějak se mi podařilo udržet auto v posledních zatáčkách. Měl jsem obrovskou nedotáčivost, myslel jsem, že je zlomené přední křídlo nebo že se něco stalo s pneumatikou. Piastri byl opravdu blízko,“ dodal.
Celkově byl však se svým výkonem spokojený, zejména s tím, jak se Ferrari podařilo vylepšit závodní tempo. Dojel hned za svým týmovým kolegou Charlesem Leclercem. „Ano, dnes to určitě působilo lépe,“ zhodnotil Hamilton. „Po prvním tréninku jsme se ale vydali trochu špatným směrem se setupem a už jsme nenašli stejné tempo jako v P1. Přesto si z dneška odnášíme spoustu pozitiv. Strategie mě sice nechala déle na trati a skončil jsem asi deset sekund za Charlesem, což bylo trochu frustrující, ale i tak to jsou skvělé body pro tým.“
Čtvrté místo znamenalo pro sedminásobného mistra světa vyrovnání jeho dosavadního nejlepšího výsledku ve Ferrari. Na první pódium v červených barvách stále čeká, ale cítí, že se tým posouvá správným směrem. „Bylo to tak blízko a přitom pořád tak daleko,“ řekl. „Ale určitě vidím pozitivní trend, jdeme kupředu.“
Hamilton na závěr ocenil práci celého týmu i svůj rostoucí komfort za volantem. „Cítím se v autě lépe a v příštích dnech se chci opravdu ponořit do dat, abych zjistil, jak z vozu dostat ještě víc,“ uzavřel. „Celkově to byl povedený víkend. Tým odvedl skvělou práci a i přes komplikace můžeme být spokojení.“
