Pierre Gasly a Alpine píší společný příběh: Nově uzavřeli novou smlouvu

Jediný vítěz velké ceny F1 označil své dlouhodobé pokračování u Alpine za „přirozené rozhodnutí“, vycházející z dosavadní spolupráce a důvěry v tým. Podle něj stabilita a jasná vize představují klíč k postupnému zlepšování výkonů.
Pierre Gasly zůstane součástí týmu Alpine až do konce sezony 2028. Francouzský jezdec tak prodlužuje své působení u stáje z Enstone, která jeho budoucnost potvrdila během víkendu Velké ceny Itálie v Monze.
Gasly přestoupil do Alpine v roce 2023 z týmu AlphaTauri a od té doby získal dvě pódiová umístění – v roce 2023 na Velké ceně Nizozemska a o rok později v Brazílii. Podle něj tyto výsledky dokazují, že tým má potenciál dosahovat stále lepších výkonů.
„Jsem nadšený, že mohu spojit svou dlouhodobou budoucnost s Alpine,“ uvedl Gasly. „Jako Francouz jsem obzvlášť hrdý, že mohu závodit za francouzskou automobilku. Od mého příchodu v roce 2023 jsem cítil, že tento tým je tím správným místem pro budoucnost.“
Gasly zároveň vyzdvihl důvěru, kterou v něj vedení vložilo. „Podpora a víra Flavia Briatoreho, nasazení Françoise Provosta pro projekt Formule 1 a také lidé v Enstone z toho udělali přirozené rozhodnutí,“ dodal. „Chci tu být i v následujících letech a naplnit náš společný cíl: vyhrávat závody a bojovat o tituly. Jsme v tom všichni společně a těším se, že budeme pokračovat v tomto speciálním příběhu.“
Dlouhodobá smlouva přichází v době, kdy Alpine prochází proměnou na nejvyšších pozicích. Do funkce výkonného ředitele byl letos jmenován Steve Nielsen a mateřská skupina Renault oznámila Françoise Provosta novým generálním ředitelem. Tyto změny mají položit základ k budoucímu posílení týmu.
Navzdory těžké sezoně, v níž Alpine v roce 2025 uzavírá pořadí Poháru konstruktérů, Gasly věří, že stabilita a kontinuita jsou klíčem. Podle Briatoreho, jenž se letos vrátil do stáje v poradenské roli, je právě Gaslyho podpis důkazem, že tým pracuje na dlouhodobé budoucnosti. „Od mého návratu jsem vždy zdůrazňoval, jak důležité je budovat a zvyšovat konkurenceschopnost týmu BWT Alpine Formula 1,“ řekl. „Jsme dobře připraveni na novou éru Formule 1, která začne v roce 2026, a nyní máme potvrzeného našeho hlavního jezdce.“
Briatore Gaslyho nešetřil chválou a naznačil, že role francouzského závodníka je pro Alpine klíčová. „Pierre byl během tohoto náročného období obrovským přínosem. Jeho přístup, nasazení a talent na mě udělaly velký dojem a těšíme se, že budeme v tomto projektu společně pokračovat ještě dlouhou dobu,“ dodal zkušený funkcionář.
