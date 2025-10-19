Helmut Marko jmenoval viníka incidentu ze sprintu, Zak Brown se stáhl

Sobotní sprint Velké ceny USA na okruhu Circuit of the Americas přinesl napínavý start, během něhož oba vozy McLarenu čelily komplikacím. K situaci se vyjádřil i poradce Red Bullu Helmut Marko.
První zatáčka sobotního sprintu Velké ceny USA na okruhu Circuit of the Americas se proměnila v okamžik chaosu, který vyřadil oba vozy McLarenu a okamžitě rozpoutal diskuze o vinících. Incident se stal po startu, kdy Lando Norris a Oscar Piastri, startující druhý a třetí, okamžitě čelili nečekaným komplikacím.
Oscar Piastri se pokusil provést manévr „switchback“, aby se dostal vedle svého týmového kolegy, ale střetl se s Fernandem Alonsem, který se pokoušel projet po vnitřní straně, a také s Nicem Hülkenbergem. „Tři auta se do jedné zatáčky nevejdou,“ komentoval situaci Helmut Marko, poradce Red Bullu, a označil Alonsa za hlavní spouštěč celé kolize.
Max Verstappen ani neměl s incidentem žádné problémy, protože se vše událo za ním a nakonec sprint s přehledem vyhrál. Marko dodal, že šlo o typický závodní incident a oba McLareny tentokrát nejsou vinny. „To se stává v první zatáčce, je široká a jakmile se někdo pustí dovnitř, může vzniknout řetězová reakce,“ vysvětloval Marko.
Šéf McLarenu Zak Brown původně vinil Hülkenberga a označil jeho akci jako „amatérskou jízdu“, protože podle něj najel na zadní kolo Piastriho. Později však svůj názor změnil a připustil, že Hülkenberg za nehodu nemůže. „Nemohu to hodit na Nica, to není jeho chyba,“ řekl Brown.
Hülkenberg sám přijmul omluvu od Browna, ale zároveň vyjádřil frustraci z promarněné příležitosti k bodům. „Je to frustrující a zklamání, protože auto bylo silné a mohli jsme bodovat,“ uvedl německý jezdec.
Nico Hülkenberg uvedl, že hlavním problémem byl náhlý manévr Oscara Piastriho. „Neměl jsem kam jít. Fernando byl po vnitřní straně, ale nevěděl jsem přesně, kde je. Oscar se náhle a agresivně přetočil, aby se dostal ven, ale já tam byl. Smůla pro nás všechny,“ řekl Hülkenberg.
Kolize získala pozornost i kvůli předchozím sporům mezi McLareny, zejména po incidentu Norris – Piastri v Singapuru. Damon Hill, mistr světa z roku 1996, označil situaci za ironickou: „Nico byl trochu nachytán a nebyl připraven na Piastriho manévr. Nemohl ustoupit, protože po vnitřní straně byl Alonso, takže byl stlačen.“
Hill zdůraznil, že incident ukazuje, jak rychle se může pořadí v první zatáčce změnit, aniž by někdo z jezdců nesl přímou odpovědnost. „Mluvilo se o tom, aby se McLareni navzájem nenabourali. A přesto došlo k nehodě, za kterou nikdo z nich nemůže,“ dodal.
Sobotní sprint Velké ceny USA na okruhu Circuit of the Americas přinesl napínavý start, během něhož oba vozy McLarenu čelily komplikacím. K situaci se vyjádřil i poradce Red Bullu Helmut Marko.
Oscar Piastri má v Austinu pomalejší tempo než jeho týmový kolega Lando Norris. Podle šéfa McLarenu Andrea Stelly je za tím kombinace několika faktorů.
Lewis Hamilton měl během sprintu Velké ceny USA v první zatáčce velmi napjatý moment, kdy se musel rychle vyhnout nebezpečné situaci. Halo v této situaci znovu sehrálo svoji roli.
Lando Norris upozornil, že McLaren před Velkou cenou USA čelí výzvám. I přes slibnou startovní pozici za Maxem Verstappenem zůstává tým v napjaté nejistotě.
Max Verstappen si suverénně zajistil pole position pro Velkou cenu USA, když porazil Landa Norrise. Oscar Piastri tentokrát nestačil ani na top 3.
Max Verstappen ovládl chaotický sprint před Velkou cenou USA 2025. Oba jezdci McLarenu přitom skončili hned v první zatáčce po úvodní kolizi.
Nico Hülkenberg překvapil výborným výkonem a zajistil si nejlepší startovní pozici sezóny ve Sprintu během víkendu Velké ceny USA.
Fernando Alonso si v kvalifikaci na okruhu Circuit of the Americas připsal jedno ze svých nejlepších letošních umístění. Přestože jej čeká náročný závodní víkend, zůstává odhodlaný a motivovaný bojovat.
Andrea Stella po sprintové kvalifikaci v Austinu naznačuje, že McLaren skrývá určité trumfy, které by mohly použít v následujícím závodě.
Zatímco McLaren drží pod pokličkou detaily ohledně „důsledků“, které čekají Landa Norrise, Martin Brundle poskytl svůj pohled na možné scénáře.
Laurent Mekies přiznal, že tým udělal chybu ve strategii výjezdů na trať a zdůraznil, že Yuki Tsunoda si zaslouží omluvu.
Lewis Hamilton působil zklamaně poté, co sprintová kvalifikace na Velkou cenu USA znovu odhalila přetrvávající potíže týmu Ferrari.