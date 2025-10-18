GP USA: Sprint přinesl totální chaos. Oba McLareny mimo hru už v první zatáčce, Max Verstappen vítězí

Max Verstappen ovládl chaotický sprint před Velkou cenou USA 2025. Oba jezdci McLarenu přitom skončili hned v první zatáčce po úvodní kolizi.
Chaotický sprint na okruhu Circuit of The Americas přinesl fanouškům Formule 1 pořádnou podívanou. Nechyběly kolize, napětí ani precizní výkon mistra světa. Max Verstappen si v Austinu dojel pro další vítězství, zatímco za ním se odehrála série incidentů, které zamíchaly pořadím a připravily o šanci hned několik týmů.
„Sprint v Austinu byl naprosté šílenství,“ zaznělo z padoku po devatenáctikolovém dramatu, které nabídlo napětí hned od startu. Verstappen odjel nejlépe a okamžitě převzal vedení, ale za ním se rozhořel boj, který přinesl chaos už v první zatáčce.
Oscar Piastri měl výborný start, ale v souboji s Nicem Hülkenbergem a Fernandem Alonsem došlo ke kontaktu. „Byla to prostě smůla,“ řekl po závodě mladý Australan, jehož vůz po nárazu narazil do týmového kolegy Landa Norrise. Oba McLareny tak musely odstoupit ještě dřív, než závod pořádně začal.
Kolizi se nevyhnul ani Fernando Alonso. Jeho Aston Martin byl poškozen natolik, že závod musel vzdát. „Neměl jsem kam uhnout,“ přiznal španělský jezdec, který tak doplnil dlouhý seznam těch, kteří skončili už po prvních metrech. V tu chvíli bylo jasné, že mechaniky v garážích čeká velmi náročné odpoledne.
Další komplikace postihly i Yukiho Tsunodu, který po skvělém startu najel na zbytky Hülkenbergova předního křídla. Na trati zůstalo velké množství úlomků a Lewis Hamilton okamžitě hlásil do rádia: „Na trati je neuvěřitelný nepořádek, hlavně mezi první a druhou zatáčkou.“ Kvůli tomu musel na trať vyjet safety car, který závod zpomalil až do šestého kola.
Po restartu si Max Verstappen znovu udržel vedení a začal kontrolovat tempo. George Russell se v osmém kole pokusil o odvážný útok v zatáčce číslo dvanáct, ale manévr nevyšel podle představ. „Musel jsem brzdit pozdě, jinak bych tam neměl šanci,“ řekl po závodě Russell, který situaci zvládl bez kontaktu, i když oba vyjeli mimo trať. Verstappen si pozici udržel a brzy se vzdálil mimo dosah DRS.
Ve střední části závodu se ukázal Lewis Hamilton, který čistě předjel Charlese Leclerca a posunul se na čtvrté místo. „Byl to dobrý souboj, ale chyběla nám rychlost,“ uznal po závodě Leclerc, jehož Ferrari opět nedokázalo držet krok s nejrychlejšími.
V závěru přišlo ještě jedno drama. Lance Stroll se pokusil o odvážný útok na Olivera Bearmana, ale manévr nevyšel a oba skončili mimo trať. „Zkoušel jsem to na vnitřku, ale prostě tam nebylo místo,“ hájil se Kanaďan po incidentu, který vyvolal další žluté vlajky.
Zatímco soupeři chybovali, Verstappen si jel své vlastní tempo a bez problémů si dojel pro třinácté sprintové vítězství v kariéře. Díky triumfu stáhl dalších osm bodů z náskoku Oscara Piastriho a nyní ztrácí na čelo šampionátu už jen pětapadesát bodů. „Byl to náročný start, ale pak jsem si hlídal tempo,“ řekl po závodě spokojený vítěz.
Po tak náročném sprintu ale týmy nemají čas na odpočinek. „V garážích to bude dlouhá noc,“ přiznal jeden z mechaniků McLarenu, zatímco inženýři horečně pracovali na opravách poškozených monopostů. Do kvalifikace zbývá jen několik hodin a každý detail může rozhodnout o tom, kdo v Austinu vyrazí z čela startovního roštu.
1. Max Verstappen – Red Bull
2. George Russell – Mercedes – +0,395 s
3. Carlos Sainz – Williams – +0,791 s
4. Lewis Hamilton – Ferrari – +1,224 s
5. Charles Leclerc – Ferrari – +1,825 s
6. Alex Albon – Williams – +2,576 s
7. Yuki Tsunoda – Red Bull – +2,976 s
8. Kimi Antonelli – Mercedes – +4,147 s
9. Liam Lawson – Racing Bulls – +4,804 s
10. Pierre Gasly – Alpine – +5,126 s
11. Gabriel Bortoleto – Sauber – +5,649 s
12. Isack Hadjar – Racing Bulls – +6,228 s
13. Nico Hulkenberg – Sauber – +6,624 s
14. Franco Colapinto – Alpine – +8,006 s
15. Oliver Bearman – Haas – +13,576 s
16. Lance Stroll – Aston Martin – Retired
17. Esteban Ocon – Haas – Retired
18. Oscar Piastri – McLaren – Retired
19. Fernando Alonso – McLaren – Retired
20. Lando Norris – McLaren – Retired
