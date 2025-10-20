Drama v Austinu: Red Bull pod drobnohledem FIA

Red Bull byl potrestán za porušení pravidel v souvislosti s neobvyklou situací kolem startovního roštu Landa Norrise.
Po závodě Velké ceny USA v Austinu se Red Bull ocitl pod palbou pozornosti FIA poté, co byl tým pokutován částkou 50 000 eur, z toho 25 000 eur bylo podmínečně odloženo na zbytek sezóny. Důvodem byla snaha člena týmu vrátit se na startovní rošt přes pokyny maršálů poté, co začala formace před závodem.
Podle informací Motorsport.com se člen týmu snažil odstranit svislý proužek lepicí pásky připevněný na pitwallu, který sloužil Landu Norrisovi k přesnému zastavení vozu v jeho startovní pozici. Tato část incidentu unikla pozornosti televizních kamer FOM, ale zachytila ji traťová CCTV. „Marker je obvykle umístěn, když je Norris už v autě na startu, a slouží mu jako vizuální vodítko, aby se vyhnul chybám při zastavení na roštu,“ vysvětlují zdroje blízké týmu.
Tento druh markeru je v souladu s pravidly a týmy jej běžně používají. Stejně tak není zakázáno, aby jiní soupeři marker odstranili, takže tento aspekt zásahu Red Bullu nebyl součástí oficiálního dokumentu. Oficiální porušení se týkalo „neuposlechnutí pokynů příslušných úředníků“, v tomto případě maršálů, kteří se snažili uzavřít bránu vedoucí na startovní rošt.
V Austinu je přístup mezi boxovou uličkou a startovním roštem umožněn několika branami, které je po dokončení formace nutné vrátit do původní polohy a zabezpečit. Pokud se tak nestane, závod nemůže začít. Podle rozhodnutí komisařů se člen týmu Red Bull pokusil vstoupit zpět na startovní rošt přes bránu číslo jedna, vedle druhé startovní pozice určené Landu Norrisovi, přičemž ignoroval snahy maršálů mu vstup zamezit.
Šéf týmu Laurent Mekies zpozdil obvyklý tiskový brífink o 75 minut, pravděpodobně kvůli účasti u slyšení. Při tiskové konferenci ještě před vyhlášením verdiktu uvedl: „Plně respektujeme komisáře. Byli jsme svoláni, protože se zdálo, že během procedur na startu někdo z našeho týmu neuposlechl pokyny maršálů. Naši lidé však tvrdí, že pokyny vždy dodržovali. Myslím, že šlo o nedorozumění. Podívali jsme se na záznam s FIA a určitě je to něco, co můžeme zlepšit v budoucnu. Na naší straně necítíme, že bychom ignorovali jakékoli pokyny. Nedostali jsme žádné specifické instrukce. Je to malá záležitost, ale budeme ji řešit.“
Tento typ herních strategií není ve Formuli 1 neobvyklý a Red Bull se již dříve pokoušel ovlivnit označení pozice McLarenu. Opětovný vstup na startovní rošt po jeho uvolnění však představuje jasné porušení bezpečnostních protokolů. „Člen týmu vstoupil do oblasti brány číslo jedna poblíž druhé startovní pozice po zahájení formace a maršálové se jej snažili zamezit vstupu,“ uvedli komisaři.
Podle maršálů člen týmu nereagoval na jejich snahy mu vstup zamezit. „Zástupce týmu během slyšení uvedl, že si člen týmu nevšiml pokusů maršálů ho zastavit. Komisaři však rozhodli, že každý, kdo je spojený s týmem, musí vědět, že vstup na trať nebo bránění bezpečnostním opatřením po uvolnění startu je absolutně zakázáno. Bez ohledu na to, zda si osoba pokyny uvědomila, jakékoli zdržování uzavírání bran před startem se považuje za nebezpečné a vyžaduje tvrdý trest. Část pokuty byla přitom podmínečně odložena, aby se zabránilo opakování.“
