Ferrari reaguje na tlak médií: Klíčová slova Johna Elkanna uklidňují fanoušky

Šéf Ferrari John Elkann vydal prohlášení na podporu Freda Vasseura v reakci na nedávné spekulace ohledně vedení týmu.
Ferrari čelilo před GP USA v Austinu spekulacím ohledně budoucnosti svého šéfa týmu Freda Vasseura, které spojovaly tým s bývalým šéfem Red Bullu Christianem Hornerem. Vasseur ale objasnil, že vyjádření podpory od předsedy Johna Elkanna bylo zaměřeno na „třetí stranu“.
„Pro všechny je dobré mít takovou zprávu,“ řekl Vasseur. „My jsme už měli potvrzení o své pozici, toto bylo spíše pro externí cílovou skupinu.“
Podle něj je takové prohlášení důležité, protože umožňuje týmu soustředit se na práci, aniž by se musel neustále vyjadřovat k fámám. „Je to důležité, protože tak můžete zastavit diskuse a soustředit se na další úkoly,“ dodal.
Spekulace se objevily i přes to, že Vasseur v červenci podepsal nový kontrakt s Ferrari. Elkannovo prohlášení navíc prakticky uzavřelo možnost, že by Horner tým vedl.
Situace byla sledována s napětím zejména vzhledem k letošní kritice italských médií kvůli pomalejšímu startu sezóny. Ferrari se sice loni drželo v boji s McLarenem až do posledního dne, letos však britský tým rychle převzal vedení.
Momentálně je Ferrari třetí v šampionátu, se ztrátou 344 bodů na McLaren, a stále čeká na své první vítězství v roce 2025 s pěti závody před koncem sezóny.
Přesto oba jezdci, Lewis Hamilton a Charles Leclerc, vyjádřili plnou důvěru ve vedení Vasseura. „Je to trochu rozptylující pro tým,“ uvedl Hamilton. „Ale tým jasně vyjádřil, kde stojí ohledně Fredu, a my se soustředíme na budoucnost.“
Leclerc doplnil, že spekulace jsou součástí života ve Ferrari, i když nejsou vítanou distrakcí. „Je tu spousta lidí, kteří mluví o věcech, které nejsou založené na faktech, a je to trochu otravné,“ řekl.
Závěrem zdůraznil, že klíčové je udržet pozornost na práci, zlepšování vozu a budování základu pro další sezóny. „Musíme se zaměřit na naše úkoly a pracovat na zlepšení výkonu. To je to, na čem teď záleží,“ uzavřel Leclerc.
