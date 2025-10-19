Oscar Piastri v krizi? McLaren vysvětluje jeho slabší výkon

Oscar Piastri má v Austinu pomalejší tempo než jeho týmový kolega Lando Norris. Podle šéfa McLarenu Andrea Stelly je za tím kombinace několika faktorů.
Šéf McLarenu Andrea Stella otevřeně komentoval nezvykle pomalé tempo Oscara Piastriho během víkendu v USA, kde australský jezdec zaostal za týmovým kolegou Landem Norrisem o zhruba tři desetiny v tréninku i kvalifikacích. Podle Stelly se jedná o jeden z mála víkendů, kdy Piastri nezaznamenal očekávaný progres během závodního víkendu.
„Oscar byl v podstatě o pár desetinek pomalejší než Lando ve všech segmentech, zatímco jsme zvyklí vidět Oscara, jak se postupně zlepšuje a přichází s progresem přes celý víkend,“ vysvětlil Stella, informuje Motorsport.com. „Právě tento aspekt v jeho výkonu zatím chybí.“
Šéf týmu uvedl, že víkend byl poměrně náročný a chaotický, především kvůli tomu, že Piastri ve sprintu chyběl po kolizi v první zatáčce. „Oscar potřeboval získat sebevědomí, protože při nízké přilnavosti, nerovnostech na trati, vysokých teplotách a silném větru je nutné přesně odhadnout, jak moc lze při tlačení vozu na hranu riskovat,“ vysvětlil Stella.
Stella také poznamenal, že oba jezdci zmiňovali, jak je třeba vůz vést „na hranici blokování všech čtyř kol“. „Když jedete příliš opatrně kvůli větru nebo se snažíte být příliš konzervativní, nedosáhnete rychlého času. Musíte tlačit na limit a k tomu potřebujete rytmus a jistotu,“ vysvětlil. Podle něj právě tato jistota u Piastriho zatím chybí, což se v takto vyrovnaném poli projevuje značnou ztrátou pozic.
Výsledkem je šesté startovní místo pro Piastriho, druhé nejhorší v sezóně po Baku, kde Australan havaroval v Q3. Od začátku září nasbíral jen 27 bodů, zatímco jeho soupeři Norris a Verstappen mají 39 a 76 bodů, což činí boj o titul letos velmi napjatým.
Piastri se však postavil proti představě, že by jeho forma ustupovala ve prospěch týmového kolegy. „Tento víkend pro mě byl náročný, necítím, že bych dělal zásadní chyby. Prostě to nesedlo,“ řekl. „Nešlo o přepálenou jízdu, jen jsem se necítil pohodlně s autem. To je příběh tohoto víkendu, ale rozhodně to nevypovídá o posledních pár závodech.“
Sobotní sprint Velké ceny USA na okruhu Circuit of the Americas přinesl napínavý start, během něhož oba vozy McLarenu čelily komplikacím. K situaci se vyjádřil i poradce Red Bullu Helmut Marko.
Oscar Piastri má v Austinu pomalejší tempo než jeho týmový kolega Lando Norris. Podle šéfa McLarenu Andrea Stelly je za tím kombinace několika faktorů.
Lewis Hamilton měl během sprintu Velké ceny USA v první zatáčce velmi napjatý moment, kdy se musel rychle vyhnout nebezpečné situaci. Halo v této situaci znovu sehrálo svoji roli.
Lando Norris upozornil, že McLaren před Velkou cenou USA čelí výzvám. I přes slibnou startovní pozici za Maxem Verstappenem zůstává tým v napjaté nejistotě.
Max Verstappen si suverénně zajistil pole position pro Velkou cenu USA, když porazil Landa Norrise. Oscar Piastri tentokrát nestačil ani na top 3.
Max Verstappen ovládl chaotický sprint před Velkou cenou USA 2025. Oba jezdci McLarenu přitom skončili hned v první zatáčce po úvodní kolizi.
Nico Hülkenberg překvapil výborným výkonem a zajistil si nejlepší startovní pozici sezóny ve Sprintu během víkendu Velké ceny USA.
Fernando Alonso si v kvalifikaci na okruhu Circuit of the Americas připsal jedno ze svých nejlepších letošních umístění. Přestože jej čeká náročný závodní víkend, zůstává odhodlaný a motivovaný bojovat.
Andrea Stella po sprintové kvalifikaci v Austinu naznačuje, že McLaren skrývá určité trumfy, které by mohly použít v následujícím závodě.
Zatímco McLaren drží pod pokličkou detaily ohledně „důsledků“, které čekají Landa Norrise, Martin Brundle poskytl svůj pohled na možné scénáře.
Laurent Mekies přiznal, že tým udělal chybu ve strategii výjezdů na trať a zdůraznil, že Yuki Tsunoda si zaslouží omluvu.
Lewis Hamilton působil zklamaně poté, co sprintová kvalifikace na Velkou cenu USA znovu odhalila přetrvávající potíže týmu Ferrari.